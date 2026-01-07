Mediakutsu: Nordic Hydrogen Week & Northern Power 10.–12.2.2026, Oulu
Miten lento- ja meriliikenteen päästötavoitteet saavutetaan vuoteen 2030 mennessä? Missä aikataulussa vety ja synteettiset polttoaineet voivat oikeasti tulla käyttöön terästeollisuudessa, merenkulussa ja ilmailussa? Millainen rooli Pohjoismailla ja Pohjois-Suomella on Euroopan vetytalouden kehityksessä? Miten geopoliittinen tilanne ja EU-sääntely ohjaavat vetytalouden investointeja?
Nordic Hydrogen Week 2026 kokoaa vetytalouden toimijat Ouluun 10.–12.2.2026 keskustelemaan ajankohtaisista hankkeista, investoinneista ja kehityssuunnista. Tapahtumaviikko huipentuu torstaina 12.2. Oulun Musiikkikeskuksessa järjestettävään Northern Power Business Forumiin, jonka ohjelmassa pureudutaan erityisesti siihen, miten vety siirtyy tavoitteista teolliseksi todellisuudeksi terästeollisuudessa, meriliikenteessä ja ilmailussa.
Median edustajana olet lämpimästi tervetullut seuraamaan tapahtuman keskusteluja ja ohjelmaa, tapaamaan alan asiantuntijoita sekä syventymään vetytalouden ajankohtaisiin kysymyksiin.
Tervetuloa Nordic Hydrogen Weekille Ouluun!
Northern Power Business Forumin ohjelma
9:30 – 10:00 Event opening
10:00 – 11:00 PANEL DISCUSSION: GREEN STEEL
Panel discussion, moderated by Heli Virkki / Gasgrid
Stegra / Teemu Suursalmi, Head of Hydrogen
LKAB / Niklas Johansson, CEO
Andriz / Henrik Grönqvist, Director, E-Methanol
Verso Energy / Antoine Huard, CEO
11:00 – 12:00 PANEL DISCUSSION: FUTURE OF MARITIME FUELS
Moderated by Energi I Nord / Petter Bjørkli
Hy2Gen / Hege Økland, Managing Director
Wärtsilä / Kenneth Widell, GM Research Coordination & Funding
Meyer Turku / Ilkka Rytkölä
12:00 – 13:20 Lunch, B2B Networking & Expo
13:20 – 14:20 PANEL DISCUSSION: FUTURE AND TRANSITION OF AVIATION FUELS
Pre-Panel Presentation, IATA / Antti Mikael Kaljunen, Manager Sustainable Aviation Fuel
Panel moderated by Airtouch / Pekka Mäkinen
Air Baltic / Zita Baranova, Head of Sustainability
Boeing / Steven Gillard, Regional Director EMEA and Sustainability
EIT Inno Energy / Jeremiah Dutton, Venture Builder CCUS
Norwegian / Kristoffer Gustavsen, Senior Advisor Sustainability and Government Affairs
14:20 – 15:00 Outlook of Nordic Green Industry: Insights, Infrastructure and Innovation
Nordic Hydrogen Route and Hydrogen Valleys in Finland: Gasgrid, Heli Virkki & Jukka Hietanen
Hycamite / Chairman Matti Malkamäki
15:00 – 15:30 Coffee, networking & Expo
15:30 – 16:00 Deeptech Pitches
Arda Energy / Thorsten Herbert
H2Fly / Steffen Flade
Robert Bosch GmbH / Jens Rauhut, Power Solutions, Sales ELY – Energy Market
ZUN- H / CEO Veera Tapionkaski
16:00 – 16:30 Signing Ceremonies + wrap-up
16:30 – 17:30 After Work & Expo
Ohjeita median edustajille
Northern Power järjestetään Oulun Musiikkikeskuksessa 12.2.2026.
Tapahtuma on avoinna klo 8.30–17.30.
Akkreditoidu tapahtumaan ennakkoon
Esitäthän tapahtumaan saapuessasi voimassa olevan SJL:n toimittajakortin, toimituksen henkilökortin tai muun todistuksen siitä, että saavut messuille työtehtävissä.
- Tapahtuman tiedotteet
- Näytteilleasettajien tiedotteet
- Tapahtuman ohjelma
- Näytteilleasettajat
- Tapahtuman kuvat
Lisätiedot ja haastattelujen sopiminen:
Minna Korpimies, Marketing & Communications Specialist, Helsingin Messukeskus,
puh. 050 387 7325, ext-minna.korpimies@messukeskus.com
Yhteyshenkilöt
Minna KorpimiesHelsingin MessukeskusPuh:+358503877325ext-minna.korpimies@messukeskus.com
Kuvat
