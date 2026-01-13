Taiteen kimppakämppä HARJU ROOMIES tuo kuoleman teemat Harjun vanhalle ruumishuoneelle

Forum Boxin ryhmänäyttely on nimeltään Statutum est hominibus mori. Se on latinaa ja merkitsee: ihmisen osaksi on säädetty kuolla. Tämä teksti löytyy ruumishuoneen sisäänkäynnin yläpuolelta.

– Harjun vanha ruumishuone tilana, kuolema ja siihen liittyvät kokemukset ovat puhutelleet taiteilijoitamme. Näyttelyn työt on valittu tilan ehdoilla ja sen arkkitehtuuria kunnioittaen, kertoo yksi näyttelyn kuraattoreista, taidehistorioitsija FT Juha-Heikki Tihinen.

Esillä on yhteensä kahdenkymmenenkolmen Forum Boxin jäsentaiteilijan teoksia: maalauksia, veistoksia, installaatioita, videoita ja performansseja.

Näyttelyn lisäksi tilassa on tarjolla helmikuussa monipuolista kokeellista esitys- ja performanssitaidetta kuolemateeman äärellä. Esimerkiksi Jenni Kivelän Huone jossa me tavataan kutsuu yleisönsä yhteiseen muistotilaisuuteen. Höyhentämö-kollektiivi tuo puolestaan Harjuun mm. koreografi Minja Mertasen Yksi alku ja neljä loppua -butotanssiesityksen kuolemasta ja elämän syklisyydestä. Recover Laboratoryn metallivaluperformanssissa nähdään miten alumiiniveistokset syntyvät. Piirakkakerhon Värssypajassa pohditaan ajan rajallisuutta, unelmoinnin tärkeyttä ja oman elämän merkityksellisyyttä. Keskusteluja kuolemasta voi käydä kuolindoula Elli Isokosken kanssa.

HARJU ROOMIES on osa Helsingin Kaupunkitilat Oy:n kokeilua, jossa Harjun vanhalle ruumishuoneelle kartoitetaan uutta käyttötarkoitusta.



Tutustu koko HARJU ROOMIES -ohjelmistoon:

https://forumbox.fi/2026/01/27/harju-roomies/



STATUTUM EST HOMINIBUS MORI

7.2.–28.2.2026 Harjun vanha ruumishuone (Aleksis Kiven katu 3, Helsinki)

ti–su klo 12–17. Vapaa pääsy

Taiteilijat: Sampo Apajalahti I Petteri Cederberg I Petri Eskelinen I Kaisaleena Halinen I Taru Happonen I Mika Hytti I Kaisu Koivisto I Thomas Nyqvist I Milla-Kariina Oja I Pilvi Ojala I Piirakkakerho I Vesa-Pekka Rannikko I Satu Rautiainen I Simo Ripatti I Hermanni Saarinen I Seppo Salminen I Antti Tanttu I Kain Tapper I Nora Tapper I Paula Tella I Pauliina Turakka Purhonen I Kristiina Uusitalo I Maija Vainonen I Magdalena Åberg





Lisätiedot:

Forum Box

Toiminnanjohtaja Kamilla Billiers, 0503139075, kamilla.billiers@forumbox.fi



Helsingin Kaupunkitilat Oy

Kehityspäällikkö Anna Pakarinen, +358 50 588 2561, anna.pakarinen@kaupunkitilat.fi