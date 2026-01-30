Cecilia Damströmin koko pianotuotanto yksiin kansiin – Reetamaria Rajalan Stories-albumi ilmestyy 6. helmikuuta

– Siitä asti kun aloitin pianonsoiton olen halunnut kertoa tarinoita, ja ajatus on seurannut minua säveltäjäpolulleni asti. Levy on täynnä tarinoita luonnonsuojelusta mielenterveyteen, geometriasta ystävyyteen ja tähtiin, ja kaikkea siinä väliltä! Reetamaria Rajalan valovoimainen persoona loistaa läpi sekä kerronnassa että musiikissa ja tuo esille juuri sitä teknistä virtuositeettia sekä henkilökohtaista syvyyttä mitä musiikkini vaatii, Cecilia Damström kertoo.

Levyllä on mukana muun muassa alun perin harmonikalle sävelletty kuusiosainen, noin 20-minuuttinen sarja Shapes, josta Damström teki version pianolle Rajalaa varten vuonna 2024. Rajala kantaesitti teoksen Joensuun musiikkijuhlilla 2025.

“Kappaleet ovat kuin lukisi päivän lehteä!”

– Rakkaus Cecilia Damströmin musiikkiin on vienyt minut pianistina ihan uudelle tasolle – tämä on ehdottomasti ollut palkitsevin sekä teknisesti vaikein projekti mitä olen koskaan tehnyt, Reetamaria Rajala toteaa uudesta levystään.

– Damströmin musiikissa kaikki aiheet ovat nykypäivän polttavia asioita, ja aivan jokainen pystyy samaistumaan näihin kappaleisiin, samalla tavalla kuin lukisi päivän lehteä.

Vaikka Stories on täynnä tarinoita, se ei kerro pelkästään kappaleista vaan myös minun ja Cecilian yhteisestä matkasta, miten vuonna 2017 alkanut kahvipöytäkeskustelu muuttui pitkäaikaiseksi ystävyydeksi, yhteistyöksi ja albumiksi, Rajala toteaa.

Koko ajan aktiivisesti sekä tilaus- että omia teoksiaan säveltävän Cecilia Damströmin musiikkia on viime aikoina kuultu sekä Suomessa että maailmalla. BBC Symphony Orchestra esitti tammikuun lopussa Sakari Oramon johtamana Damströmin Teosto-palkinnon voittaneen teoksen ICE The Anvilissa Basingstokessa ja Barbican Hallissa Lontoossa. Lontoon konsertti myös tallennettiin ja se on kuultavissa BBC:n Radio 3 -kanavalla lähiaikoina.

Damströmin uusi ooppera Ovllá sai kantaesityksensä 16. tammikuuta Oulun teatterissa. Kyseessä on maailman ensimmäinen kokoillan ooppera pohjoissaamen kielellä. Ovllá on sävelletty libretistien Juho-Sire ja Siri Broch Johansenin librettoon ja se sisältää myös Emil Kárlsenin säveltämiä joikuja, joita Damström on nuotintanut ja orkestroinut. Ovllá on Oulun teatterin, Oulu Sinfonian ja Saamelaisen kansallisteatterin yhteistilaus ja tuotanto. Oopperaa esitetään Oulun teatterissa 28. helmikuuta saakka, liput ovat myynnissä täällä.

Reetamaria Rajala: Stories

Albumi julkaistaan suoratoistopalveluihin 6.2.2026. ja se on ennakkojulkaistu 3.2.2026 Lingonperry-alustalla.

Fyysinen äänite on mahdollista tilata Tritonus-levykaupasta osoitteessa Tritonus.fi

Reetamaria Rajala on myös nauhoittanut Podcast-sarjan, jonka jaksoissa hän keskustelee vaihtuvien vieraiden kanssa Stories-levyn kappaleista. Seitsemänosainen Stories Podcast -sarja julkaistaan Youtube- ja Spotify- alustoilla torstaisin, alkaen 5.2. 2026. Sarja on kuultavissa myös Radio Into -kanavalla lauantaisin klo 16.00 ja uusintana sunnuntaisin klo 10.00.

Levyn kappaleet:

Shapes (versio pianolle),

Epitaph,

Characters,

Under Stjärnhimlen,

Unda,

Piano Delirium,

Psychedelic

ABCD 497

EAN: 6 429 811 264 182

ISRC: FIABA 2600016 ... 26000027

Äänitys ja taiteellinen tuotanto: Markku Veijonsuo

Pianoteknikko: Ukko Mannermaa

Äänityspaikka: Monitoimitalo Monikko, Monikkosali

Flyygeli: Steinway & Sons D-274

Säveltäjä: Cecilia Damström

Pianisti: Reetamaria Rajala

Äänitysajankohta: 1.7.-4.7.2025

Levyn kuvat: Tuomas Tenkanen

Levyn tekemistä ovat tukeneet Svenska Kulturfonden, Amos Andersonin rahasto ja Musiikin edistämissäätiö.

Lisätietoa levystä ja Reetamaria Rajalan haastattelupyynnöt:

Petri Mäkiharju

petri@alba.fi

+358 40 544 8855

Reetamaria Rajala

reetamaria.rajala@gmail.com

+358 45 104 6744

Helsingin ja Tukholman Steinway Gallerioiden julkaisukonserttien mediailmoittautumiset:

reetamaria.rajala@gmail.com

https://www.reetarajala.com/

www.alba.fi

www.ceciliadamstrom.com

www.soundcloud.com/ceciliadamstrom

www.ceciliadamstrom.blogspot.com





