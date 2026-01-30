Cecilia Damströmin koko pianotuotanto yksiin kansiin – Reetamaria Rajalan Stories-albumi ilmestyy 6. helmikuuta
4.2.2026 10:00:00 EET | Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy | Tiedote
Pianisti Reetamaria Rajala on levyttänyt koko säveltäjä Cecilia Damströmin julkaistun pianotuotannon 6. helmikuuta ilmestyvälle uudelle levylleen Stories (Alba Records). Damström on säveltänyt Rajalan nyt tulkitsemat seitsemän teosta vuosina 2009-2024. Rajala soittaa levyn kappaleet Helsingin Steinway Galleriassa järjestettävässä yksityistilaisuudessa torstaina 5. helmikuuta ja julkaisua juhlitaan Rajalan konsertilla myös Tukholman Steinway Galleriassa 18. helmikuuta.
– Siitä asti kun aloitin pianonsoiton olen halunnut kertoa tarinoita, ja ajatus on seurannut minua säveltäjäpolulleni asti. Levy on täynnä tarinoita luonnonsuojelusta mielenterveyteen, geometriasta ystävyyteen ja tähtiin, ja kaikkea siinä väliltä! Reetamaria Rajalan valovoimainen persoona loistaa läpi sekä kerronnassa että musiikissa ja tuo esille juuri sitä teknistä virtuositeettia sekä henkilökohtaista syvyyttä mitä musiikkini vaatii, Cecilia Damström kertoo.
Levyllä on mukana muun muassa alun perin harmonikalle sävelletty kuusiosainen, noin 20-minuuttinen sarja Shapes, josta Damström teki version pianolle Rajalaa varten vuonna 2024. Rajala kantaesitti teoksen Joensuun musiikkijuhlilla 2025.
“Kappaleet ovat kuin lukisi päivän lehteä!”
– Rakkaus Cecilia Damströmin musiikkiin on vienyt minut pianistina ihan uudelle tasolle – tämä on ehdottomasti ollut palkitsevin sekä teknisesti vaikein projekti mitä olen koskaan tehnyt, Reetamaria Rajala toteaa uudesta levystään.
– Damströmin musiikissa kaikki aiheet ovat nykypäivän polttavia asioita, ja aivan jokainen pystyy samaistumaan näihin kappaleisiin, samalla tavalla kuin lukisi päivän lehteä.
Vaikka Stories on täynnä tarinoita, se ei kerro pelkästään kappaleista vaan myös minun ja Cecilian yhteisestä matkasta, miten vuonna 2017 alkanut kahvipöytäkeskustelu muuttui pitkäaikaiseksi ystävyydeksi, yhteistyöksi ja albumiksi, Rajala toteaa.
Koko ajan aktiivisesti sekä tilaus- että omia teoksiaan säveltävän Cecilia Damströmin musiikkia on viime aikoina kuultu sekä Suomessa että maailmalla. BBC Symphony Orchestra esitti tammikuun lopussa Sakari Oramon johtamana Damströmin Teosto-palkinnon voittaneen teoksen ICE The Anvilissa Basingstokessa ja Barbican Hallissa Lontoossa. Lontoon konsertti myös tallennettiin ja se on kuultavissa BBC:n Radio 3 -kanavalla lähiaikoina.
Damströmin uusi ooppera Ovllá sai kantaesityksensä 16. tammikuuta Oulun teatterissa. Kyseessä on maailman ensimmäinen kokoillan ooppera pohjoissaamen kielellä. Ovllá on sävelletty libretistien Juho-Sire ja Siri Broch Johansenin librettoon ja se sisältää myös Emil Kárlsenin säveltämiä joikuja, joita Damström on nuotintanut ja orkestroinut. Ovllá on Oulun teatterin, Oulu Sinfonian ja Saamelaisen kansallisteatterin yhteistilaus ja tuotanto. Oopperaa esitetään Oulun teatterissa 28. helmikuuta saakka, liput ovat myynnissä täällä.
Reetamaria Rajala: Stories
Albumi julkaistaan suoratoistopalveluihin 6.2.2026. ja se on ennakkojulkaistu 3.2.2026 Lingonperry-alustalla.
Fyysinen äänite on mahdollista tilata Tritonus-levykaupasta osoitteessa Tritonus.fi
Reetamaria Rajala on myös nauhoittanut Podcast-sarjan, jonka jaksoissa hän keskustelee vaihtuvien vieraiden kanssa Stories-levyn kappaleista. Seitsemänosainen Stories Podcast -sarja julkaistaan Youtube- ja Spotify- alustoilla torstaisin, alkaen 5.2. 2026. Sarja on kuultavissa myös Radio Into -kanavalla lauantaisin klo 16.00 ja uusintana sunnuntaisin klo 10.00.
Levyn kappaleet:
Shapes (versio pianolle),
Unda,
ABCD 497
EAN: 6 429 811 264 182
ISRC: FIABA 2600016 ... 26000027
Äänitys ja taiteellinen tuotanto: Markku Veijonsuo
Pianoteknikko: Ukko Mannermaa
Äänityspaikka: Monitoimitalo Monikko, Monikkosali
Flyygeli: Steinway & Sons D-274
Säveltäjä: Cecilia Damström
Pianisti: Reetamaria Rajala
Äänitysajankohta: 1.7.-4.7.2025
Levyn kuvat: Tuomas Tenkanen
Levyn tekemistä ovat tukeneet Svenska Kulturfonden, Amos Andersonin rahasto ja Musiikin edistämissäätiö.
Lisätietoa levystä ja Reetamaria Rajalan haastattelupyynnöt:
Petri Mäkiharju
+358 40 544 8855
Reetamaria Rajala
reetamaria.rajala@gmail.com
+358 45 104 6744
Helsingin ja Tukholman Steinway Gallerioiden julkaisukonserttien mediailmoittautumiset:
reetamaria.rajala@gmail.com
www.soundcloud.com/ceciliadamstrom
www.ceciliadamstrom.blogspot.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Milla PalovaaraPuh:0405967973milla@kulttuuritoimisto.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy
Meerikan toinen single Pakofantasioita kyseenalaistaa ylisuorittamisen – ja samplaa paperikuppeja!30.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Monipuolisen laulajan ja muusikon uran tehneen Meerika Ahlqvistin uusi soolosingle Pakofantasioita ilmestyy perjantaina 30. tammikuuta. Ilmavan lyyrinen elektroninen popkappale sukeltaa syvälle arjen eskapismiin, häpeän ja riittämättömyyden tunteeseen. Miksi elämässä pitäisi jatkuvasti pyrkiä eteenpäin ja ajaa itsensä burnoutiin ennen kuin tajuaa pysähtyä?
Kolme uutta nimeä Helsinki Lit 2026 -ohjelmaan – Kulttuuritalolla mukana toukokuussa Rachel Kushner, Lena Andersson ja Mattias Timander22.1.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Helsinki Lit 2026 saa vieraakseen jo julkistettujen Lina Wolffin, Vincenzo Latronicon, Alana S. Porteron ja Tara Menonin lisäksi yhdysvaltalaisen bestseller-kirjailija Rachel Kushnerin ja kaksi ajankohtaista ruotsalaista kirjailijaa, Lena Anderssonin ja Mattias Timanderin. 22.-23. toukokuuta 2026 Helsingin Kulttuuritalolla järjestettävän käännöskirjallisuusfestivaalin koko ohjelma julkistetaan ystävänpäivänä 14. helmikuuta, jolloin myös yhden päivän liput tulevat myyntiin. Kahden päivän liput ovat myynnissä Lippu.fi:ssä.
Vihellys on aina vaaran merkki – Inginmaan uusi single Kuolleen naisen kengät muistuttaa elämän rajallisuudesta15.1.2026 11:20:59 EET | Tiedote
Anna Inginmaan 27. helmikuuta ilmestyvän Yhdeksän elämää -popalbumin uusi single, perjantaina 16.1. julkaistava Kuolleen naisen kengät on syntynyt yhteistyössä Finlandia-palkitun kirjailija Rosa Liksomin kanssa. Inginmaalle tärkeä ja omakohtainen kappale kumpuaa kuolemattomuuden illuusion rikkoutumisesta ja tilanteesta, joka pysäytti elämän rajallisuuden äärelle. Kuolleen naisen kengät on kuunneltavissa ennakkoon jo tänään Soundi-lehden sivuilla lyriikkavideon saattelemana.
Helsinki Lit Masterclass -sarjan kevään ensimmäiseksi vieraaksi vuoden 2025 kaunokirjallisuuden Finlandia-voittaja Monika Fagerholm8.1.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Helsinki Litin kirjallisuuden mestarikurssit jatkuvat keväällä 2026. Seuraavan Masterclass-tapahtuman vieraaksi saapuu lukijoiden ja kriitikoiden rakastama, pitkän ja menestyksekkään kirjailijanuran tehnyt tuore kaunokirjallisuuden Finlandia-voittaja Monika Fagerholm. Hakuaika kurssille alkaa tänään torstaina 8. tammikuuta.
Musiikkitalossa juhlitaan helmikuussa 100 vuotta täyttävää György Kurtágia19.12.2025 10:30:00 EET | Tiedote
Säveltäjä György Kurtágin 100-vuotissyntymäpäivää juhlitaan 19. helmikuuta 2026 Helsingin Musiikkitalossa kamarimusiikkikonsertilla, jossa esiintyvät muun muassa sopraano Anu Komsi ja viulisti Sakari Oramo. Paavo-salissa järjestettävä Kurtág100 on ainoa Kurtágin juhlavuoden konsertti Suomessa ja ajoittuu täsmälleen säveltäjän syntymäpäivälle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme