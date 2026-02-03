EU-sääntely ei saa pysäyttää kriittistä infraa – vaikuttamista EU:n piirissä tiivistettävä entisestään

”Kun päästösääntely ei toimi arktisissa olosuhteissa, vaarantuvat myös yhteiskunnan kriittiset toiminnot. Tämä on selvä viesti siitä, että Suomen on ajettava EU:ssa määrätietoisemmin pohjoisia erityisolosuhteita yhdessä eri kumppaneiden kanssa”, sanoo INFRA ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö.

EU edellyttää dieselajoneuvoissa pakokaasujen puhdistusjärjestelmää, joka käyttää ureapohjaista AdBlue-liuosta. Se jäätyy noin -11 °C:ssa aiheuttaen laiterikkoja ja lisäkustannuksia yrityksille.

”Pohjolassa kylmä talvi ei ole poikkeusolo vaan arkea. Väylien hoidon ja kunnossapidon sekä vesi-, viemäri-, kaukolämpö-, sähkönsiirto- ja tietoliikenneverkostojen korjausten pitää onnistua kaikissa olosuhteissa. Nyt EU:n edellyttämät menettelyt voivat vaikeuttaa jopa kriittisestä infrasta huolehtimista.”

Maa- ja vesirakennusalan yrityksiä edustava INFRA oli mukana, kun suomalaismepit sekä liikenne- ja kuljetusalan edunvalvojat järjestivät aiheesta keskustelutilaisuuden Brysselissä 3.2. INFRA on osa Rakennusteollisuus RT:tä, joka edustaa rakennusalaa Elinkeinoelämä EK:ssa.

”Kun AdBlue-laitteisto hajoaa, koneilla työskentely loppuu välittömästi. Tähän ongelmaan on saatava pikainen ratkaisu. Koneilla pitää kyetä jatkamaan työskentelyä, vaikka laitteisto olisi tilapäisesti poissa käytöstä. Pidemmällä tähtäimellä paremmin pakkasta kestävän liuoksen hyväksyminen toisi ongelmaan ratkaisun”, tilaisuudessa puhunut Syrjö sanoo.

”Toimiva infra Pohjolassa on koko Euroopan etu”

Useat suomalaismepit ovat tehneet määrätietoista työtä AdBlue-ongelmien ehkäisemiseksi. Suomen ääni on silti rajallinen yksinään ja myös silloin, kun rinnalla on toinen arktinen EU-maa Ruotsi.

Ilmastonmuutos ja muuttunut geopoliittinen tilanne korostavat jatkossa entisestään Pohjolan strategista merkitystä Euroopalle. Suomen ja Ruotsin on siksi osattava tehdä yhä tiiviimpää ja ennakoivempaa yhteistyötä, ja myös sellaisten EU-maiden kanssa, jotka eivät suoraan jaa samoja olosuhteita.

”Ystäviä ja ymmärtäjiä tarvitaan tulevaisuudessa vaikkapa Pohjoisen Euroopan saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä. Meidän pitää ennakoiden ja laaja-alaisesti verkostoituen vahvistaa komission ymmärrystä siitä, että toimiva infra Pohjolassa on koko Euroopan etu”, Paavo Syrjö muistuttaa.

”Tärkeät eurooppalaiset tavoitteet eivät saa hyytyä pakkaseen kuten AdBlue-asiassa on käynyt. EU-politiikan on kestettävä myös Pohjolan todellisuus.”