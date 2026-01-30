KUTSU medialle: Ars Fennica 2025 -palkinnonsaajan julkistamistilaisuus
4.2.2026 09:00:00 EET | HAM Helsingin taidemuseo | Tiedote
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita Ars Fennica 2025 -palkinnonsaajan julkistamistilaisuuteen HAM Helsingin taidemuseoon tiistaina 10.2.2026 klo 11.30. Tilaisuudessa julkistetaan myös yleisöäänestyksen voittaja. Voittaja tai voittajat ovat läsnä tilaisuudessa.
Ars Fennica on joka toinen vuosi jaettava nykytaidepalkinto, yksi Pohjoismaiden suurimmista. 50 000 euron palkintoa voivat tavoitella suomalaiset, pohjoismaalaiset ja baltialaiset kuvataiteilijat. Palkinnon jakaa Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö – ARS FENNICA sr, ja se myönnetään taiteilijalle tunnustuksena korkeatasoisesta ja omaleimaisesta taiteellisesta työstä.
Ehdokkaat Ars Fennica 2025 -palkinnon saajaksi ovat Ragna Bley, Roland Persson, Jani Ruscica ja Hanna Vihriälä. Valinnan tekee kansainvälinen taideasiantuntija, Mori Art Museumin johtaja Mami Kataoka. Yleisö voi äänestää omaa suosikkiaan 18.1.2026 asti.
Ars Fennica 2025 -palkinnonsaajan julkistamistilaisuus
Aika: Tiistai 10.2. klo 11.30
Paikka: HAM Helsingin taidemuseo, Eteläinen Rautatiekatu 8
Ilmoittautumiset: Maanantaihin 9.2. klo 12 mennessä: maarit.kivisto@hamhelsinki.fi
Julkistustilaisuudessa ovat paikalla palkinnonsaaja, yleisöäänestyksen voittaja, palkintolautakunnan puheenjohtaja Leena Niemistö ja HAM Helsingin taidemuseon johtaja Arja Miller.
Ehdokkaiden töitä esittelevä yhteisnäyttely on esillä HAM Helsingin taidemuseossa 24.10.2025–29.3.2026.
Yhteyshenkilöt
Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö ARS FENNICA sr:
toiminnanjohtaja Camilla Granbacka, camilla.granbacka@arsfennica.fi, 044 308 7931
HAMin viestintä:
Maarit Kivistö, maarit.kivisto@hamhelsinki.fi, 040 485 5687
HAM Helsingin taidemuseo hoitaa, kartuttaa ja kuratoi helsinkiläisten omaa taidekokoelmaa, johon kuuluu yli 10 000 teosta, mukaan lukien kaupungin julkiset taideteokset. Tennispalatsiin keskittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä näyttelyissään HAM tuo esille modernia taidetta ja nykytaidetta. HAM vastaa myös nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalin kuratoinnista ja tuotannosta. HAM on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva säätiö.
Muut kielet
