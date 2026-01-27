Bravida panostaa sairaala- ja hoiva-alan liiketoimintaan
4.2.2026 08:59:11 EET | Bravida Finland Oy | Tiedote
Bravida on jo pitkään toteuttanut sekä urakoita että kiinteistöjen ylläpitoa ja huoltoa erilaisissa sairaala- ja hoiva-alan kohteissa. Terveydenhuollon ympäristöt edellyttävät erityistä varmuutta esimerkiksi paloturvallisuus-, kiinteistöautomaatio- ja sähköjärjestelmiltä, sillä niiden toimivuus vaikuttaa suoraan potilasturvallisuuteen.
Bravida on nimittänyt Healthcare-liiketoimintapäälliköksi Mika Paanasen 2.3.2026 alkaen vahvistamaan sairaala- ja hoiva-alan liiketoimintaa. Paananen tuo mukanaan laajan kokemuksen alan projekteista aina luonnossuunnittelusta toteutusvaiheeseen sekä hankinnoista takuuajan päättymiseen saakka. Paananen on työskennellyt sairaalatoimintojen parissa useissa eri tehtävissä, mikä antaa vahvan näkökulman terveydenhuollon erityisvaatimuksiin ja liiketoiminnan kehittämiseen.
"Bravidalla on talotekniikan urakoinnin ja ylläpidon huippuosaajia. Meillä on loistavat mahdollisuudet syventää sairaala- ja hoiva-alan liiketoimintaa entisestään. Esimerkiksi valtakunnallisesti toimivalla sprinkleriyksiköllämme on vahvaa osaamista sprinklereiden lisäksi paloturvallisuus- ja kaasusammutusjärjestelmistä, jotka ovat keskeisiä potilasturvallisuuden kannalta", Paananen sanoo.
"On hienoa saada Mika vahvistamaan Bravidan sairaala- ja hoiva-alan liiketoimintaa. Hän tuo mukanaan arvokasta kokemusta ja erityisosaamista terveydenhuollon alalta ja toivotan hänelle onnea ja menestystä uuteen tehtävään", toteaa Bravida Finlandin toimitusjohtaja Marko Holopainen.
Lisätietoja
Marko Holopainen
Toimitusjohtaja
Bravida Finland Oy
marko.holopainen@bravida.fi
Puh: +358 400 458 158
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mira WarvaViestintä- ja markkinointipäällikköPuh:0400297936mira.warva@bravida.fi
