Bravida Finland Oy

Bravida panostaa sairaala- ja hoiva-alan liiketoimintaan

4.2.2026 08:59:11 EET | Bravida Finland Oy | Tiedote

Jaa

Bravida on jo pitkään toteuttanut sekä urakoita että kiinteistöjen ylläpitoa ja huoltoa erilaisissa sairaala- ja hoiva-alan kohteissa. Terveydenhuollon ympäristöt edellyttävät erityistä varmuutta esimerkiksi paloturvallisuus-, kiinteistöautomaatio- ja sähköjärjestelmiltä, sillä niiden toimivuus vaikuttaa suoraan potilasturvallisuuteen.

Bravida Finland Oy Healthcare-liiketoimintapäällikkö Mika Paananen
Mika Paananen aloittaa Bravida Finland Oy:llä Healthcare-liiketoimintapäällikkönä 2.3.2026.

Bravida on nimittänyt Healthcare-liiketoimintapäälliköksi Mika Paanasen 2.3.2026 alkaen vahvistamaan sairaala- ja hoiva-alan liiketoimintaa. Paananen tuo mukanaan laajan kokemuksen alan projekteista aina luonnossuunnittelusta toteutusvaiheeseen sekä hankinnoista takuuajan päättymiseen saakka. Paananen on työskennellyt sairaalatoimintojen parissa useissa eri tehtävissä, mikä antaa vahvan näkökulman terveydenhuollon erityisvaatimuksiin ja liiketoiminnan kehittämiseen.

"Bravidalla on talotekniikan urakoinnin ja ylläpidon huippuosaajia. Meillä on loistavat mahdollisuudet syventää sairaala- ja hoiva-alan liiketoimintaa entisestään. Esimerkiksi valtakunnallisesti toimivalla sprinkleriyksiköllämme on vahvaa osaamista sprinklereiden lisäksi paloturvallisuus- ja kaasusammutusjärjestelmistä, jotka ovat keskeisiä potilasturvallisuuden kannalta", Paananen sanoo.

"On hienoa saada Mika vahvistamaan Bravidan sairaala- ja hoiva-alan liiketoimintaa. Hän tuo mukanaan arvokasta kokemusta ja erityisosaamista terveydenhuollon alalta ja toivotan hänelle onnea ja menestystä uuteen tehtävään", toteaa Bravida Finlandin toimitusjohtaja Marko Holopainen.

Lisätietoja

Marko Holopainen
Toimitusjohtaja
Bravida Finland Oy
marko.holopainen@bravida.fi
Puh: +358 400 458 158

Avainsanat

talotekniikkanimitysuutinen

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Bravida Finland Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye