Näin ilahdutat naapureitasi ystävänpäivänä - 4 vinkkiä ystävänpäivän hyviin tekoihin

Vuosikymmeniä sitten, kun vanhempamme ja isovanhempamme olivat pieniä, naapurustohenki oli suuri osa kulttuuria ja oman kylän väestä pidettiin huolta. Mitä jos tätä samaa kulttuuria saisi tuotua myös nykypäivään, sen kiireisemmästä ja itsenäisemmästä luonteesta huolimatta?

Naapuriapusovellus Commun kautta ihmiset ympäri Suomen ja maailman pääsevät nojautumaan oman naapurustonsa ja yhteisönsä tukeen. Siellä sekä pyydetään että annetaan apua kenelle tahansa, mihin tahansa - aina jauhodesin lainaamisesta isojen huonekalujen siirtoon, ruoka-apuun, muuttoapuun tai koiran lenkittämiseen. Mahdollisuudet hyviin tekoihin ovat rajattomat, kun nostamme katseemme omasta arjestamme ja tarkastelemme sen sijaan ympäristöämme.

"Meistä jokainen tarvitsee joskus auttavaa kättä tai kuulevaa korvaa. Siksi on tärkeää, että autamme toisiamme matalalla kynnyksellä", kertoo Karoliina Kauhanen, yksi Commun perustajista. "Huojentavaa on myös se, että meistä jokaisella on taitoja ja kokemuksia, joista voi olla apua toisille ja joita voi käyttää hyvään, esimerkiksi ystävänpäivänä. Pienet hyvät teot helpottavat maailmantuskaa ja luovat toivoa ympärille vaikeina aikoina."

Pienilläkin hyvillä teoilla on suuri vaikutus. 4+1 helppoa tapaa tehdä hyvää

Ystävänpäivän kunniaksi rohkaisemme miettimään, millä tavoin jokainen meistä voisi laittaa hyvän kiertämään omassa naapurustossaan.

Kenties naapurin iäkäs yksineläjä voisi kaivata apua lumen kolaamisessa tai seuraa mukaan kauppareissulle?

Olisiko kotona pieneksi jääneitä lastenvaatteita tai ylimääräisiä urheiluvermeitä, jotka voisi lahjoittaa samassa korttelissa asuvalle perheelle?

Milloin viimeksi pysähdyit juttelemaan ventovieraan kanssa koiria ulkoiluttaessa?

Onnistuisiko kimppakyyti treeneihin tai kukkien kastelu naapurin ollessa reissussa?

"Se että annamme pienen hetken ajastamme kiireettömästi toiselle ihmiselle, palkitsee aina. Avun pyytäminen leivonnaisreseptin muodossa voi olla kunnia-asia innokkaalle kotileipurille ja ompelukoneen lainaaminen voi säästää toiselta ponnisteluja heikon rahatilanteen keskellä", Kauhanen summaa.

Tärkeintä tänä ystävänpäivänä on, että me kohtaamme hymyssä suin ympärillämme olevat ihmiset ja täten osoitamme heidän tulevan nähdyksi. Aina auttamiseen ei tarvita sanoja eikä omaisuutta, vaan pelkkä lämmin katse ventovieraalta voi olla toiselle käänteentekevä ilahdus harmaan arjen keskellä. Jos sinulla kuitenkin on halu auttaa tai tarvitset itse apua johonkin, Commun kautta on helppo kohdata omia lähiseudun hyväntekijöitä ja löytää erilaisia auttamisen mahdollisuuksia.

Näin pyydät ja annat apua helposti Commu -sovelluksen kautta