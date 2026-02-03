Näin ilahdutat naapureitasi ystävänpäivänä - 4 vinkkiä ystävänpäivän hyviin tekoihin
Ystävänpäivä on mitä parhain syy tehdä ilahduttavia eleitä ja pieniä hyviä tekoja omassa lähipiirissä ja -ympäristössä. Yhteisöllisyyden lisääminen on tehokas tapa lisätä hyvinvointia koko yhteiskunnassa ja siksi kannustamme miettimään, mikä olisi itsellesi mieluisin ja pienellä vaivalla toteutettavissa oleva ystävällinen teko. Commu -sovelluksen kautta hyvien tekojen tekeminen onnistuu ympäri Suomen, muutamalla napin painalluksella.
Vuosikymmeniä sitten, kun vanhempamme ja isovanhempamme olivat pieniä, naapurustohenki oli suuri osa kulttuuria ja oman kylän väestä pidettiin huolta. Mitä jos tätä samaa kulttuuria saisi tuotua myös nykypäivään, sen kiireisemmästä ja itsenäisemmästä luonteesta huolimatta?
Naapuriapusovellus Commun kautta ihmiset ympäri Suomen ja maailman pääsevät nojautumaan oman naapurustonsa ja yhteisönsä tukeen. Siellä sekä pyydetään että annetaan apua kenelle tahansa, mihin tahansa - aina jauhodesin lainaamisesta isojen huonekalujen siirtoon, ruoka-apuun, muuttoapuun tai koiran lenkittämiseen. Mahdollisuudet hyviin tekoihin ovat rajattomat, kun nostamme katseemme omasta arjestamme ja tarkastelemme sen sijaan ympäristöämme.
"Meistä jokainen tarvitsee joskus auttavaa kättä tai kuulevaa korvaa. Siksi on tärkeää, että autamme toisiamme matalalla kynnyksellä", kertoo Karoliina Kauhanen, yksi Commun perustajista. "Huojentavaa on myös se, että meistä jokaisella on taitoja ja kokemuksia, joista voi olla apua toisille ja joita voi käyttää hyvään, esimerkiksi ystävänpäivänä. Pienet hyvät teot helpottavat maailmantuskaa ja luovat toivoa ympärille vaikeina aikoina."
Pienilläkin hyvillä teoilla on suuri vaikutus. 4+1 helppoa tapaa tehdä hyvää
Ystävänpäivän kunniaksi rohkaisemme miettimään, millä tavoin jokainen meistä voisi laittaa hyvän kiertämään omassa naapurustossaan.
-
Kenties naapurin iäkäs yksineläjä voisi kaivata apua lumen kolaamisessa tai seuraa mukaan kauppareissulle?
-
Olisiko kotona pieneksi jääneitä lastenvaatteita tai ylimääräisiä urheiluvermeitä, jotka voisi lahjoittaa samassa korttelissa asuvalle perheelle?
-
Milloin viimeksi pysähdyit juttelemaan ventovieraan kanssa koiria ulkoiluttaessa?
-
Onnistuisiko kimppakyyti treeneihin tai kukkien kastelu naapurin ollessa reissussa?
"Se että annamme pienen hetken ajastamme kiireettömästi toiselle ihmiselle, palkitsee aina. Avun pyytäminen leivonnaisreseptin muodossa voi olla kunnia-asia innokkaalle kotileipurille ja ompelukoneen lainaaminen voi säästää toiselta ponnisteluja heikon rahatilanteen keskellä", Kauhanen summaa.
Tärkeintä tänä ystävänpäivänä on, että me kohtaamme hymyssä suin ympärillämme olevat ihmiset ja täten osoitamme heidän tulevan nähdyksi. Aina auttamiseen ei tarvita sanoja eikä omaisuutta, vaan pelkkä lämmin katse ventovieraalta voi olla toiselle käänteentekevä ilahdus harmaan arjen keskellä. Jos sinulla kuitenkin on halu auttaa tai tarvitset itse apua johonkin, Commun kautta on helppo kohdata omia lähiseudun hyväntekijöitä ja löytää erilaisia auttamisen mahdollisuuksia.
Näin pyydät ja annat apua helposti Commu -sovelluksen kautta
-
Lataa Commu-sovellus Google Play -kaupasta tai App Storesta.
-
Rekisteröidy sähköpostilla ilmaiseksi. Voit halutessasi vahvistaa henkilöllisyytesi pankkitunnistautumisella tai mobiilivarmenteella.
-
Selaa avunpyyntöjä tai luo oma auttamisen ilmoituksesi. Voit auttaa paikallisesti tai etänä.
-
Anna ja pyydä apua! Jokainen avunpyyntö ja hyvä teko kerryttää meille pisteitä Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailuun. Vuonna 2026 palkintopotti on 3000€ yhteiseen hyvään!
Commu on kotimainen auttamisen sovellus - lataa Commu nyt!
Commu on kolmen nuoren yrittäjän rakentama mobiilisovellus, jossa voi pyytää ja antaa apua. Commussa yksityishenkilöt, yhdistykset ja yritykset kohtaavat toisensa auttamisen, talkoilun ja vapaaehtoistyön merkeissä. Commun kautta on tehty jo yli 50,000 hyvää tekoa ympäri Suomen. Commu tarjoaa yrityksille helpon tavan tehdä vapaaehtoistoimintaa ja osallistaa henkilöstöä hyviin tekoihin, sekä yhdistyksille tavan löytää vapaaehtoisia ja hallinnoida vapaaehtoistoimintaa. Kunnille Commu tarjoaa valmiin naapuriapualustan, jossa asukkaat voivat pyytää ja antaa apua, lisäten yhteisöllisyyttä ja vähentänen yksinäisyyttä. Lataa Commu nyt!
