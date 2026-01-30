Ampumahiihdon maailmancup: maksuttomat yleisöbussit stadionille Joensuun keskustasta, Kontiolahden kirkonkylältä ja Lehmosta
4.2.2026 09:00:30 EET | Kontiolahti Biathlon | Tiedote
Stadionin lähtö- ja poistumispysäkki on pääportilla. Kuljetusten aikataulut tarkentuvat viikolla kahdeksan.
Ampumahiihdon maailmancupin maksuttomat yleisökuljetukset Joensuun keskustasta, Kontiolahden kirkonkylältä ja Lehmosta järjestetään aiemmista vuosista tutulla tavalla kaikkina kisapäivinä.
—Bussit lähtevät 15–20 minuutin välein. Liikennöinti alkaa 2,5 tuntia ennen ensimmäistä kisastarttia. Paluukuljetukset alkavat viimeisen kilpailun päätyttyä, ja viimeinen bussi lähtee alueen sulkeuduttua, sanoo tapahtumajohtaja Sami Leinonen Kontiolahden Urheilijoista.
Aikataulut tarkentuvat
Joensuun keskustassa lähtö- ja paluupysäkki on Torikadulla kauppatorin kohdalla. Kontiolahden alueella yksi bussilinja lähtee Kontiolahden linja-autoasemalta ja toinen Lehmon koululta. Lehmon bussi käy myös Kylmäojan koululla.
—Reitit ja pysäkit ovat viime vuosina vakiintuneet, ja ne ovat nähtävillä jo tapahtuman verkkosivuilla. Aikataulut vahvistetaan viikolla kahdeksan, Leinonen sanoo.
Toiveena bussien käyttö
Ampumahiihtostadionin tuntumassa on kaksi pysäköintialuetta, jonne omalla autolla saapuvat voivat jättää ajoneuvonsa.
—Kaukaisemmalta P-alueelta kävelymatkaa stadionin pääportille on noin kilometri. Matkaan on syytä varautua säänmukaisilla jalkineilla ja vaatetuksella, Leinonen muistuttaa.
Hän suosittelee kuitenkin bussien käyttöä.
—Yleisökuljetukset helpottavat yleisön liikkumista tapahtuma-alueella ja vähentävät tapahtumaan liittyviä ajokilometrejä, Leinonen sanoo.
***
Info: Ampumahiihdon maailmancup Kontiolahdella 5.-8.3.2026: maksuttomat yleisökuljetukset, aikataulut sekä kartat ajoreiteistä:
https://kontiolahtibiathlon.com/kontiolahti-biathlon-world-cup/info/yleisokuljetukset
Yhteyshenkilöt
Sami LeinonenKontiolahden maailmancup-tapahtumien johtajaPuh:+358 50 557 8003sami@kontiolahtibiathlon.com
Kontiolahti Biathlon / Kontiolahden Urheilijat
Kontiolahden Urheilijat on järjestänyt ampumahiihdon maailmancup-tapahtumia ja lajin arvokilpailuja Pohjois-Karjalan Kontiolahdella vuodesta 1990. Seuraavan kerran Kontiolahti isännöi maailmancup-tapahtumia 5.-8.3.2026 sekä 25.-29.11.2026.
