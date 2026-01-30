Kokkolan satama ja sen ihmiset – aikamatka valokuvissa

Valokuvanäyttely avaa näkymiä satama-alueen muutokseen ja kehittymiseen. Samalla se kertoo tarinoita kokkolalaisista sekä sataman ja Ykspihlajan alueen ihmisistä – arjesta, työstä ja yhteisöstä, joka alueella on toiminut aikojen saatosta nykypäivään. Se on suunnattu kaikille, joita kiinnostaa kaupungin ja sataman historia.

Näyttelyn ovat toteuttaneet Paikallishistorian erikoistietotoimisto ETT:stä Tapio Kaunisto, Elisa Maunumäki ja Markku Kääntä sekä valokuvaajat Jukka Perttula ja Michael Neunstedt.

K.H.Renlundin museon pitkäaikainen yhteistyökumppani ETT ry. on Kokkolassa aktiivisesti toimiva yhdistys, joka kerää ja tallentaa paikallista historiaa, muistoja, valokuvia ja kertomuksia. Muun tärkeän toimintansa ohella ETT on viime vuosina tehnyt mittavan työn kokoamalla yhteen Kokkolan sataman historiaa valokuvien kautta. Näyttelyn tekijäryhmä on käynyt läpi valtavan määrän aineistoa aina 1800-luvulta lähtien. Valokuvia on koottu K.H.Renlundin museon kokoelmista, sataman arkistoista sekä yksityishenkilöiltä.

Näyttelyyn on vapaa pääsy, ja siihen voi tutustua kaupungintalon aukioloaikojen puitteissa arkisin klo 8–16.