Kokkolan satama ja sen ihmiset – aikamatka valokuvissa
4.2.2026 08:58:40 EET | Kokkolan kaupunki | Tiedote
Kokkolan sataman historiaa näkyväksi tekevät rakastetut valokuvat nähdään Kokkolan kaupungintalon aulagalleriassa 3.2.–31.5.2026. Näyttely on aiemmin ollut esillä Kallentorilla.
Valokuvanäyttely avaa näkymiä satama-alueen muutokseen ja kehittymiseen. Samalla se kertoo tarinoita kokkolalaisista sekä sataman ja Ykspihlajan alueen ihmisistä – arjesta, työstä ja yhteisöstä, joka alueella on toiminut aikojen saatosta nykypäivään. Se on suunnattu kaikille, joita kiinnostaa kaupungin ja sataman historia.
Näyttelyn ovat toteuttaneet Paikallishistorian erikoistietotoimisto ETT:stä Tapio Kaunisto, Elisa Maunumäki ja Markku Kääntä sekä valokuvaajat Jukka Perttula ja Michael Neunstedt.
K.H.Renlundin museon pitkäaikainen yhteistyökumppani ETT ry. on Kokkolassa aktiivisesti toimiva yhdistys, joka kerää ja tallentaa paikallista historiaa, muistoja, valokuvia ja kertomuksia. Muun tärkeän toimintansa ohella ETT on viime vuosina tehnyt mittavan työn kokoamalla yhteen Kokkolan sataman historiaa valokuvien kautta. Näyttelyn tekijäryhmä on käynyt läpi valtavan määrän aineistoa aina 1800-luvulta lähtien. Valokuvia on koottu K.H.Renlundin museon kokoelmista, sataman arkistoista sekä yksityishenkilöiltä.
Näyttelyyn on vapaa pääsy, ja siihen voi tutustua kaupungintalon aukioloaikojen puitteissa arkisin klo 8–16.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tapio Kaunisto, Paikallishistorian erikoistietotoimisto ETT
tapio.kaunisto@pp.kpnet.fi, 050 525 4612
Elina Suutari, Näyttelyamanuenssi, K.H.Renlundin museo
elina.suutari@kokkola.fi, 040 780 9478
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
