Opettajien stressi ja työn imu näkyvät luokkahuonevuorovaikutuksessa

MA Sze Wah Chan tarkasteli väitöstutkimuksessaan suomalaisia peruskoulun opettajia ja heidän työhyvinvointinsa heijastumista luokkahuoneissa tapahtuvan vuorovaikutuksen laatuun.

Tutkimuksen mukaan erityisesti yläkoulun opettajilla korkeampi stressi oli yhteydessä heikompaan vuorovaikutuksen laatuun. Opettajat, jotka raportoivat enemmän stressiä, tarjosivat oppilailleen keskimäärin vähemmän tunnetukea, toiminnan organisointia ja ohjauksellista tukea.

Alakoulussa puolestaan opettajan työn imu, eli myönteinen, energinen ja merkityksellisyyttä korostava työhön suhtautuminen, näkyi vahvempana tunnetukena ja ohjauksellisena tukena luokkahuoneessa.

Opettajan vuorovaikutustyyli heijastuu opetustilanteisiin

Tutkimuksessa tunnistettiin myös viisi erilaista opettajien vuorovaikutustyylien profiilia alakoulussa. Vuorovaikutustyylillä tarkoitetaan opettajalle tyypillistä tapaa olla vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa arjen opetustilanteissa. Se näkyy esimerkiksi siinä, kuinka lämmin, kannustava tai etäinen opettaja on, miten hän ohjaa oppilaiden toimintaa sekä kuinka johdonmukaisesti hän asettaa rajoja ja ylläpitää työrauhaa.

Vuorovaikutustyylit olivat yhteydessä sekä opettajien kokemaan työhyvinvointiin että opettajan ja oppilaiden havainnoituun vuorovaikutuksen laatuun.

”Tämä viittaa siihen, että opettajan kokemus omasta työhyvinvoinnistaan ja tapa toimia luokkahuoneessa kietoutuvat tiiviisti yhteen”, Chan kertoo tutkimuksensa tuloksista.

Tutkimuksesta tukea opettajille arjen työhön

Chanin väitöstutkimus tarjoaa myös käytännön näkökulmia opetustyön arkeen.

Opettajien tukeminen arjen työssä voi tarkoittaa esimerkiksi stressinhallintaa vahvistavia työpajoja, yksilöllistä palautetta tarjoavaa mentorointia sekä reflektiokäytäntöjä, joiden avulla opettajat voivat tunnistaa ja kehittää omaa vuorovaikutustyyliään.

Chanin mukaan koulujen olisi tärkeää tarjota opettajille mahdollisuuksia ja resursseja yhteiseen reflektointiin, kokemusten jakamiseen ja onnistumisista iloitsemiseen. Täydennyskoulutuksella voitaisiin tuoda lisää keinoja vuorovaikutuksen eri osa‑alueiden kehittämiseen sekä työn imun vahvistamiseen.

”Niin työhyvinvoinnin kielteiset kuin myönteiset ulottuvuudet heijastuvat konkreettisesti vuorovaikutuksen laatuun opetustilanteissa. Opettajien hyvinvoinnin tukeminen ei siis ole vain yksilön asia, vaan koko kouluyhteisön keskeinen keino vahvistaa myönteisiä opettaja–oppilassuhteita ja luoda edellytyksiä oppilaiden oppimiselle ja kehitykselle”, Chan päättää.

MA (Educ.), MA (Educ.), MA (Erziehungswissenschaft) Sze Wah Chanin kasvatustieteen (OKL) väitöskirjan "Teachers’ occupational well-being in relation to teacher–student interactions at different school levels" tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 13.2.2026 kello 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii professori Siv M. Gamlem (Volda University College) ja kustoksena professori Eija Pakarinen (Jyväskylän yliopisto).

Väitöstilaisuuden kieli on englanti. Sitä voi seurata osoitteessa https://r.jyu.fi/dissertation-chan130226.

Väitöskirja on luettavissa osoitteessa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-86-1230-8.