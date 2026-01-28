STTK: Vihreä siirtymä luo kasvua, mutta kansalaisten tuki siirtymälle on varmistettava
4.2.2026 09:52:12 EET | STTK ry. | Tiedote
Vihreä siirtymä on noussut merkittäväksi talouden alaksi maailmalla. Energiatuotannon uudistaminen, liikenteen sähköistäminen ja teollisuusprosessien uudistaminen ovat paitsi välttämättömiä ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseksi, myös merkittäviä kasvualoja.
– Talouden ja teknologian osalta vihreässä siirtymässä on otettu viime vuosina merkittäviä edistysaskelia. Muutos on globaali ja näkyy vahvasti myös kehittyvissä maissa. Samalla uhka on politiikan kääntyminen siirtymää vastaan. Tästä on jo esimerkkejä USA:sta, Euroopasta ja muualtakin, STTK:n ilmasto- ja energiapolitiikan asiantuntija Jaakko Haikonen korostaa.
STTK:n vuotuisessa talousseminaarissa keskustellaan tänään vihreästä siirtymästä palkansaajan näkökulmasta. Siirtymä on suuri mahdollisuus myös Suomelle. Talouskasvua piristävät investoinnit, vahvistuva kauppatase, geopoliittinen asema ja ilmastotavoitteet ovat hyviä kannusteita. Suomessa onkin varsin laaja yhteisymmärrys vihreän siirtymän mahdollisuuksista.
– Kansalaisilla on silti paljon aiheettomia ja aiheellisia pelkoja siirtymään liittyen. Ne on otettava vakavasti. Monet fossiilienergiaa tuottavat maat, kuten Venäjä ja yhä selvemmin myös USA eivät halua, että Eurooppa onnistuu siirtymässään pois fossiilienergiasta. Tästä syystä ne vaikuttavat julkiseen mielipiteeseen eri tavoin. Euroopassa on näkyvissä selviä merkkejä vihreän siirtymän vastustuksen lisääntymisestä politiikassa, Haikonen varoittaa.
Vain osaaminen voi olla Suomen valtti vihreässä siirtymässä
Tammikuun lopulla Euroopan parlamentti hyväksi mietinnön oikeudenmukaisen siirtymän direktiivin puolesta. Päätöslauselman hyväksyminen (420 puolesta, 207 vastaan ja 20 tyhjää) tarkoittaa, että komission on vastattava pyyntöön kolmen kuukauden kuluessa.
– Komission on tehtävä direktiiviesitys ja neuvottelujen jälkeen saatettava se voimaan. Sen avulla työntekijät voivat parantaa osaamistaan ja saada parempaa muutosturvaa. Myös palkansaajien vaikuttamismahdollisuudet vihreään siirtymään liittyvissä päätöksissä lisääntyvät. Pelkkä edullinen ja puhdas sähkö ei riitä Suomen kilpailuvaltiksi. Osaamisen varmistamisella vastaamme alan työvoiman kysyntään ja nostamme tuotannon jalostusarvoa.
Vihreä siirtymä on viime vuosina ollut vahvasti Kiinan hallitsemaa. Se näkyy maan suurina panostuksina uusiutuvaan energiaan ja sähköiseen liikenteeseen ja kiinalaisten tuotteiden viennin voimakkaana kasvuna.
– Eurooppalaisen palkansaajaliikkeen on havahduttava muutoksen globaaliin luonteeseen ja vauhtiin. Jos Eurooppa ei ole toimissaan nopea ja päättäväinen, vaarana on, että teollisuus ja työpaikat menevät yhä enemmän muualle.
Yhteyshenkilöt
Jaakko Haikonen
asiantuntija, ilmasto- ja energiapolitiikka
STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 12 jäsenliittoa ja noin 400 000 jäsentä.
Olemme työssämme vastuullisia, oikeudenmukaisia ja rohkeita. Visiomme on hyvinvoiva ja menestyvä työntekijä.
