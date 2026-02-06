Kuuden päivän piina: tositrilleri Britannian lähihistorian tunnetuimmasta panttivankidraamasta

Ben Macintyre: Piiritys – SAS:n uhkarohkea panttivankioperaatio

Ilmestyy 16.2.2026

Kirkas kevätpäivä Lontoossa vuonna 1980. Aseistautuneet poliisit ja SAS:n erikoisjoukot ovat piirittäneet Iranin suurlähetystön, median katse tähyää sulkunauhojen yli. Suurlähetystön sisällä tunnelma on painostava ja ristiriitainen. Panttivangit istuvat tiiviisti suljetussa huoneessa, jossa pelko ja epätoivo kasvavat tunti tunnilta. Tietävätkö nuoret asemiehet, mihin ovat ryhtyneet?

Ben Macintyre kuvaa yhtä Britannian seuratuinta panttivankikriisiä, jossa iranilaisterroristien ryhmä vaati oikeuksia arabivähemmistölle. Teos ruotii kiinnostavasti tapahtumiin johtaneet ulko- ja sisäpoliittiset vastakkainasettelut, median roolin sekä yksilöiden päätöksenteon ja virheet. Nämä kaikki toimivat sytykkeinä tapahtumakululle, josta tuli historian ensimmäinen suorana televisioitu panttivankidraama. Lontoossa ammuttiin myös Irakin ja Iranin sodan lähtölaukaukset ja luotiin kehityskulkuja Iranin tulevien vuosikymmenten vainolle ja vastarinnalle.

Kirjassa ääneen pääsevät panttivangit, asemiehet, poliisit, neuvottelijat, SAS:n sotilaat, poliitikot ja toimittajat. Tapaus muutti Britannian suhtautumista terrorismiin ja toimi vuosikymmeniä esimerkkinä kriisiviestinnän ja erikoisjoukkojen toiminnan kehittämisessä. Macintyre osoittaa, että sankaruus ja pelko, epävarmuus ja päättäväisyys sekä inhimillinen erehtyvyys ovat läsnä kaikissa kriiseissä.

Ben Macintyre on palkittu toimittaja ja historioitsija, joka tunnetaan erityisesti tiedustelun historiaa käsittelevistä teoksistaan. Hänen aiemmat kirjansa, kuten Vakooja ja petturi sekä Agentti Sonja, ovat olleet myynti- ja arvostelumenestyksiä ympäri maailmaa, myös Suomessa. Macintyre tunnetaan kyvystään yhdistää tarkka historiallinen tutkimus vetävään kerrontaan.

Kirja ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana.

Suomentanut Ari Väntänen.