Kuuden päivän piina: tositrilleri Britannian lähihistorian tunnetuimmasta panttivankidraamasta
6.2.2026 08:00:00 EET | Atena | Tiedote
Ben Macintyre kuvaa veitsenterävästi uudessa tietokirjassaan, mitä tapahtui Iranin Lontoon-suurlähetystön kaappauskriisissä ja miten se päättyi verisesti miljoonien katsellessa sitä suorana lähetyksenä kodeissaan.
Ben Macintyre: Piiritys – SAS:n uhkarohkea panttivankioperaatio
Ilmestyy 16.2.2026
Kirkas kevätpäivä Lontoossa vuonna 1980. Aseistautuneet poliisit ja SAS:n erikoisjoukot ovat piirittäneet Iranin suurlähetystön, median katse tähyää sulkunauhojen yli. Suurlähetystön sisällä tunnelma on painostava ja ristiriitainen. Panttivangit istuvat tiiviisti suljetussa huoneessa, jossa pelko ja epätoivo kasvavat tunti tunnilta. Tietävätkö nuoret asemiehet, mihin ovat ryhtyneet?
Ben Macintyre kuvaa yhtä Britannian seuratuinta panttivankikriisiä, jossa iranilaisterroristien ryhmä vaati oikeuksia arabivähemmistölle. Teos ruotii kiinnostavasti tapahtumiin johtaneet ulko- ja sisäpoliittiset vastakkainasettelut, median roolin sekä yksilöiden päätöksenteon ja virheet. Nämä kaikki toimivat sytykkeinä tapahtumakululle, josta tuli historian ensimmäinen suorana televisioitu panttivankidraama. Lontoossa ammuttiin myös Irakin ja Iranin sodan lähtölaukaukset ja luotiin kehityskulkuja Iranin tulevien vuosikymmenten vainolle ja vastarinnalle.
Kirjassa ääneen pääsevät panttivangit, asemiehet, poliisit, neuvottelijat, SAS:n sotilaat, poliitikot ja toimittajat. Tapaus muutti Britannian suhtautumista terrorismiin ja toimi vuosikymmeniä esimerkkinä kriisiviestinnän ja erikoisjoukkojen toiminnan kehittämisessä. Macintyre osoittaa, että sankaruus ja pelko, epävarmuus ja päättäväisyys sekä inhimillinen erehtyvyys ovat läsnä kaikissa kriiseissä.
Ben Macintyre on palkittu toimittaja ja historioitsija, joka tunnetaan erityisesti tiedustelun historiaa käsittelevistä teoksistaan. Hänen aiemmat kirjansa, kuten Vakooja ja petturi sekä Agentti Sonja, ovat olleet myynti- ja arvostelumenestyksiä ympäri maailmaa, myös Suomessa. Macintyre tunnetaan kyvystään yhdistää tarkka historiallinen tutkimus vetävään kerrontaan.
Kirja ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana.
Suomentanut Ari Väntänen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna-Leena SoisaloMarkkinointi- ja viestintäpäällikköOtava
Tietokirjat, harrasteet ja viihdekirjat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Atena on osa Otava-konsernia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Atena
Tukka hyvin, elämä uusiksi6.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Soili Pohjalaisen hyväntuulisessa romaanissa aikuistuva tytär lennähtää pesästä ja vanha suola alkaa janottaa.
Psykologin uutuuskirja paljastaa, miten voit muokata sisäisiä odotuksiasi23.1.2026 08:22:00 EET | Tiedote
Janna Meunierin käytännönläheinen uutuuskirja tutkii, miten odotukset ohjaavat elämäämme ja ohjaa lukijaa hyödyntämään niitä positiivisella tavalla.
Kirjoita itsellesi myötätuntoisia kirjeitä – saatat yllättyä!3.12.2025 12:50:57 EET | Tiedote
Terapeutti Heli Suutarin uutuuskirja Terveisin rakkaus opastaa, kuinka itselleen voi kirjoittaa neuvoa antavia rakkauskirjeitä.
Uutuuskirja listaa 100 asiaa, jotka voit oppia suomalaisilta lääkäreiltä12.11.2025 10:08:54 EET | Tiedote
Idea kirjaan syntyi, kun pienen paikkakunnan ainoana lääkärinä työskentelevä Joonas Tolvanen kirjoitti potilastyötä helpottaakseen itselleen ylös kollegoiden viisauksia.
Atenan kevään 2026 kirjavalikoima on julkaistu31.10.2025 08:45:00 EET | Tiedote
Monipuolisessa valikoimassa vanhemmuutta, vakoojia, noitavainoja ja hyviä ohjeita hyvinvointiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme