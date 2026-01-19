Nuoret viljelijät entistä kiinnostuneempia luomutuotannosta

Tänä vuonna ensimmäisenä käyntiin on lähdössä ProAgria Etelä-Suomen Luonnonmukaisen tuotannon peruskurssi, jonka osallistujajoukossa on poikkeuksellisen paljon nuoria viljelijöitä.



– Näillä nuorilla on usein joko tulossa SPV tai se on juuri tehty. Osa haluaa jatkaa jo aiemmin tilalla aloitettua luomutuotantoa, osa miettii tuotantosuunnan vaihdosta luomuun, toteaa kurssin vetäjä Helena Laiholahti ProAgria Etelä-Suomesta.

Ympäristöarvoilla ja tuotannon suuremmalla omavaraisuudella on merkitystä tuotantotavan valinnassa. Voi olla, että kemiallisten tuotantopanosten käyttö ei tunnu omalle, vaan halutaan tuottaa ruokaa ilman niitä. Moni nuori aikuinen, erityisesti pienten lasten vanhemmat, on itsekin luomuruuan kuluttaja, jolloin samaa arvomaailmaa toteutetaan myös omissa viljelytoimissa.

Kaiken maatalousyrittämisen tulee toki olla kannattavaa, jotta sitä on järkevää harjoittaa. Tavanomaisessa tuotannossa on viime vuosina ollut haasteita saada tuotannosta jäämään tarpeeksi katetta kustannuksille. Tälle vuodelle tulossa oleva korotus luomukorvaukseen sekä hieman parantunut markkinatilanne kannustavat yhä useampaa pohtimaan luomua vaihtoehtona sen haasteista huolimatta.

Luomussakin tuotantomenetelmät ja osaaminen kehittyvät koko ajan. Esimerkiksi rikkakasvien torjunnasta ja kasvien ravinnetarpeen turvaamisesta on opittu paljon vuosien saatossa. Tänä päivänä luomuun siirtyvälle tilalle on hyvin tarjolla asiantuntija- ja vertaisapua toteutuksen suunnitteluun ja tuotannon tehostamiseen. Kaikkea ei tarvitse enää kokeilla itse.

Tulevan kasvukauden osalta päätöksenteon aika on nyt, jotta ennättää käydä vaaditun koulutuksen ja tehdä tarvittavat suunnitelmat ennen kuin vähäiset lumet sulavat ja peltotyöt pyörähtävät taas käyntiin.

Lisätietoja:





Helena Laiholahti, Luomutuotannon asiantuntija, ProAgria Etelä-Suomi

helena.laiholahti@proagria.fi

p. 050 4061 237

Pirkko Tuominen, Luomukoordinaattori, ProAgria Itä-Suomi

pirkko.tuominen@proagria.fi

p. 0400 124 976