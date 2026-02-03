Pohjoismainen raportti AMOC-kiertoliikkeen keikahduspisteen vaikutuksista kehottaa tehostamaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä, seurantaa ja varautumista
5.2.2026 10:00:00 EET | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Tuoreeseen raporttiin on koostettu tieteellinen tieto Pohjois-Atlantin kiertoliikkeen (AMOC) mahdollisen romahduksen vaikutuksista Pohjoismaissa. Raportissa annetaan toimenpidesuosituksia alueen päätöksentekijöille.
A Nordic Perspective on AMOC Tipping -raportti julkaistiin torstaina 5. helmikuuta Pohjoismaiden neuvoston verkkosivustolla.
Pohjois-Atlantin kiertoliike AMOC (engl. the Atlantic Meridional Overturning Circulation) kuljettaa lämpöä Pohjois-Atlantille ja osaltaan mahdollistaa Pohjoismaiden suhteellisen leudon ilmaston. Ilmaston lämpeneminen hidastaa AMOC-kiertoliikettä. On epätodennäköistä mutta mahdollista, että AMOC voisi jopa pysähtyä melko vähäisen lämpenemisen seurauksena. Tällainen AMOC-kiertoliikkeen muutos voisi kääntää Pohjois-Euroopan ilmaston kylmempään suuntaan, kun muu maailma jatkaa lämpenemistään. Vaikutukset näkyisivät muun muassa ruoan- ja energiantuotannossa sekä ihmisten toimeentulossa.
”Pohjoismaiden kannalta AMOC on keskeinen osa ilmastojärjestelmää. Vaikka AMOC-kiertoliikkeen tulevaisuus on epävarma, sen nopean heikkenemisen tai romahduksen mahdollisuus on riski, joka meidän on otettava vakavasti”, sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Aleksi Nummelin. ”Raportti kokoaa yhteen nykyisen tieteellisen tiedon ja korostaa käytännön toimia, joilla voidaan hillitä ilmastonmuutosta, seurata sen etenemistä ja varautua vaikutuksiin.”
Raportin keskeiset viestit
-
Ilmastonmuutosta on tärkeää hillitä voimakkaasti vähentämällä hiilidioksidipäästöjä ja tavoittelemalla negatiivisia nettopäästöjä. Tällä hetkellä on vielä epävarmaa, ylittääkö AMOC-kiertoliike keikahduspisteen eli kriittisen kynnysarvon – ja jos ylittää, millä lämpenemisen tasolla ja missä aikataulussa se voisi tapahtua. Kunnes riskit tunnetaan paremmin, on syytä noudattaa varovaisuusperiaatetta: lämpenemisen jatkuminen ja 1,5 asteen ylityksen pitkittyminen lisäävät AMOC-kiertoliikkeen romahtamisen riskiä. Siksi on ratkaisevan tärkeää estää ilmaston lämpenemisen jatkuminen.
-
Pitkän aikavälin rahoitus keskeisten havaintoverkostojen ylläpitämiseksi on turvattava. Lisäksi on rakennettava AMOC-varoitusjärjestelmä, joka yhdistää havainnot tietokoneella tehtäviin mallisimulaatioihin. Varoitusjärjestelmä olisi kytkettävä päätöksentekoprosesseihin, jotta tietoon perustuvia toimia voidaan tehdä nopeasti. Uusi EU:n Ocean Act -lakipaketti tarjoaa mahdollisuuksia toiminnan koordinointiin.
-
On erittäin epävarmaa, miten AMOC kehittyy tulevaisuudessa. AMOC-kiertoliikkeen romahduksella voisi kuitenkin olla Pohjoismaissa suuria vaikutuksia, jotka poikkeavat ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisista vaikutuksista. Pohjoismaissa vaikutukset voivat osittain olla vastakkaisia kuin maailmanlaajuisesti. On tärkeää kehittää ja ottaa käyttöön joustavia strategioita ilmastonmuutoksen sopeutumiseksi. Strategioissa on otettava huomioon alueen altistuminen AMOC-kiertoliikkeen heikkenemisen vaikutuksille ja niiden on huomioitava erilaiset tulevaisuuden kehityskulut. AMOC-kiertoliikkeen mahdollista romahdusta tulisi käsitellä todellisena ja merkittävänä uhkana, johon sovelletaan riskienhallinnan työkaluja kaikilla hallinnon tasoilla.
Raportti yhdistää pohjoismaista ja kansainvälistä asiantuntemusta
Raportin valmistelu käynnistettiin Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittamassa Nordic Tipping Week -työpajassa, joka järjestettiin 21.–24. lokakuuta 2025 Helsingissä ja Rovaniemellä. Työpaja oli osa Suomen puheenjohtajakauden resilienssi-teemaa.
Työpaja kokosi yhteen AMOC-kiertoliikkeen dynamiikan ja sen vaikutusten eri osa-alueiden parissa työskenteleviä tutkijoita merentutkijoista yhteiskuntatieteilijöihin. Raportti laadittiin yhteistyössä useiden pohjoismaisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten tutkijoiden kanssa. Ilmatieteen laitos koordinoi työtä.
Työpaja ja nyt julkaistu raportti saivat osittain innoituksensa ilmastotutkijoiden Pohjoismaiden ministerineuvostolle vuonna 2024 lähettämästä avoimesta kirjeestä.Kirjeessä esitettiin, että AMOCin romahduksen riskiä on saatettu aiemmin sivuuttaa.
Aleksi Nummelin
Tutkimusprofessori
Ilmatieteen laitos
puh. 045 154 3774
aleksi.nummelin@fmi.fi
