Pohjoismainen raportti AMOC-kiertoliikkeen keikahduspisteen vaikutuksista kehottaa tehostamaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä, seurantaa ja varautumista

Ilmastonmuutosta on tärkeää hillitä voimakkaasti vähentämällä hiilidioksidipäästöjä ja tavoittelemalla negatiivisia nettopäästöjä. Tällä hetkellä on vielä epävarmaa, ylittääkö AMOC-kiertoliike keikahduspisteen eli kriittisen kynnysarvon – ja jos ylittää, millä lämpenemisen tasolla ja missä aikataulussa se voisi tapahtua. Kunnes riskit tunnetaan paremmin, on syytä noudattaa varovaisuusperiaatetta: lämpenemisen jatkuminen ja 1,5 asteen ylityksen pitkittyminen lisäävät AMOC-kiertoliikkeen romahtamisen riskiä. Siksi on ratkaisevan tärkeää estää ilmaston lämpenemisen jatkuminen.