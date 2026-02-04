Koisjärven Diskon uusi single Patty Hearstin silmät on laulu menneille, iloisemmille ja viattomille ajoille
Koisjärven Disko -yhtye julkaisee uuden singlensä Patty Hearstin silmät 13. helmikuuta. Biisissä soi jälleen ja edelleen vahvasti Koisjärven Diskolle ominainen toteava, lakoninen melankolia, mutta tällä kertaa uusi kappale edustaa bändin reipastempoisempaa materiaalia. Yhtyeelle leimallinen pedal steel -kitara ja verkkaiset kantrivaikutteet ovat jääneet taustalle. Patty Hearstin silmät on kuultavissa ja biisin video katsottavissa ennakkoon jo tänään Soundi-lehden sivuilla.
Mediaikeisari William Randolph Hearstin tyttären ja perijättären Patty Hearstin kidnappaus ja eräänlainen Tukholma-syndroomatapaus kuohutti 1970-luvulla Yhdysvaltoja, jollei koko maailmaa.
– Tein biisin, koska Patty Hearstin tarina on aina kiehtonut mua. Yltiörikas, ihmisryöstön uhriksi joutunut Patty liittyi lopulta sieppaajiensa joukkoon ja omaksui sen identiteetin, aatteet ja toimintatavat. Patty ryöstämässä pankkia konekivääri kädessään on ikoninen, pysäyttävä 1970-luvun kuva. Tuon aikakauden kuohunta länsimaissa oli yleisemminkin mielenkiintoinen yhteiskunnallinen ilmiö. 1960-lukulainen rauhan ja rakkauden idealismi kuoli ja tilalle astui radikaaliryhmien väkivalta ja kyynisyys. Seesteinen yhteiskuntarauhan aika oli länsimaissakin lopullisesti ohi. Patty Hearstin silmät on tavallaan laulu menneille, iloisemmille ja viattomille ajoille, Koisjärven Diskon kitaristi Tomi Wahlroos kertoo.
Koisjärven Disko on Karkkila-Vihti akselilta kotoisin oleva bändi, joka ammentaa innoituksensa seutukuntien pikkukaupunkilaisesta estetiikasta, kallellaan seisovien latojen, hylättyjen huoltoasemien ja loppuun louhittujen hiekkakuoppien maisemasta. Sieltä, missä kahviloiden hiljaiset miehet pitävät mielipiteensä mieluiten omana tietonaan. Nimensä bändi nappasi edelleen olemassa olevasta, 1970-luvulla ladon seinään maalatusta graffitista, josta on tullut vuosikymmenten saatossa paikallinen nähtävyys.
Lähes kymmenvuotisen olemassaolonsa aikana Koisjärven Disko on julkaissut pitkäsoiton Väisälän asteroidi (2024, Soit Se Silti). Albumi keräsi ilmestyessään kriitikoiden ja kuulijoiden kiitoksia ja single Eveliina soi taajaan etenkin Radio Suomen soittolistalla. Yhtyeen levy-yhtiönä on toiminut alusta asti tamperelainen Soit Se Silti.
Patty Hearstin silmät -singlellä soittavat:
Ville Sihvonen: laulu ja kitara
Mikko Virta: kitara
Tomi Wahlroos: kitara
Juhana Kiiski: rummut
Gilbert Sihvonen: basso
Lisäksi: Okke Komulainen, kosketinsoittimet
Säv./San.: Tomi Wahlroos
