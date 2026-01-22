Yritysten näkymät Hämeessä ailahtelevat hyvin lyhyellä aikavälillä

Suhdannebarometrin mukaan hämäläisyritysten lähikuukausien suhdannenäkymien kausitasoitettu saldoluku on -2, kun lokakuussa vastaava luku oli +2. Yritysten tulevaisuuden näkymät vaihtelevat nopeasti lyhyellä aikavälillä ja ovat hieman koko maan keskiarvoa varovaisemmat. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna vaihtelu on kuitenkin maltillista. Suhdannenäkymät ovat toiseksi parhaimmalla tasolla sitten tammikuun 2024.

Hämeessä vastanneiden yritysten arviot nykyisestä suhdannetilanteesta ovat heikentyneet jonkin verran: kausitasoitettu saldoluku on tammikuussa -41, kun lokakuussa vastaava luku oli -33. Tuotanto- ja myyntimäärät ovat kuitenkin pysyneet lähes ennallaan loka–joulukuussa, ja tuotannon odotetaan kasvavan maltillisesti lähikuukausina. Edelleen riittämätön kysyntä nousee barometrissa suurimmaksi kasvun esteeksi 64 prosentin osuudella.

”Yritysten odotukset vaihtelevat nyt hyvin nopeasti, mikä on ekonomistien arvioiden mukaan tyypillistä suhdannekäänteessä parempaan suuntaan. Hämeen alueella on viime aikoina kuultu useista eri kokoluokan investoinneista ja tilauksista, jotka vahvistavat näkemystä siitä, että taloudessa on tulossa käänne parempaan”, Vanhala toteaa.

EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Se on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Kysely tehtiin tammikuussa Hämeen kauppakamarin ja EK:n jäsenyrityksille. Vastaajayrityksiä oli Hämeestä 87 ja ne työllistävät yhteensä 16 300 työntekijää.