Kaapelitehtaalle avautuu pysyvä Jörn Donner -julistegalleria

- Jörn Donner oli keskeisesti vaikuttamassa siihen, että Helsingin kaupunki asettui tukemaan Pro Kaapeli -yhdistyksen aloitetta säilyttää Kaapelitehdas kulttuurikäytössä. Hänestä tuli myös KAAPELIn ensimmäinen hallituksen puheenjohtaja. Kun Donner kuoli vuonna 2020, hänen läheisensä halusivat järjestää hänelle muistojuhlan Kaapelitehtaalla ja tuoda sen yhteydessä esille hänen ohjaamiensa ja tuottamiensa elokuvien julisteita, KAAPELIN toimitusjohtaja Kai Huotari kertoo.

- Korona kuitenkin siirsi juhlaa kerta toisensa jälkeen. Idea julistenäyttelystä jäi itämään, ja nyt olemme voineet toteuttaa sen Jörnin perheen avustuksella, hän jatkaa. - Avajaisetkin saimme ajoitettua Jörnin syntymäpäivälle, joka on sama kuin Runeberginpäivä.

Julisteet kattavat Jörn Donnerin elokuvauran

Gallerian julisteet kattavat Jörn Donnerin elokuvauran esikoisfiktiosta Syyskuinen sunnuntai (1963) hänen viimeiseen pitkään fiktioonsa Armi elää! (2015). Sattuvasti Armi elää! kuvattiin lähes kokonaan Kaapelitehtaan Pannuhallissa, joka on nykyään osa Tanssin taloa. Lisäksi galleriassa on esillä Donnerin yhdessä Erkki Seiron ja Jaakko Talaskiven kanssa ohjaama kulttimaineeseen noussut dokumentti Perkele! Kuvia Suomesta (1971) sekä Donnerin tuottamista elokuvista mm. Ingmar Bergmanin Fanny & Alexander (1982), joka palkittiin parhaan ulkomaisen elokuvan Oscarilla.

Jörn Donner -galleria on toteutettu yhteistyössä Taide- ja kulttuuriviraston ja Donnerin perheen kanssa. Näyttelyn julisteet ja Donnerin käyttämä leikkauspöytä ovat Taide- ja kulttuuriviraston kokoelmista, ja perhe on luovuttanut valokuvia omista arkistoistaan.

Kaapelitehtaan Rundi elää ja täydentyy

Jörn Donner -galleria tulee osaksi myöhemmin julkaistavaa ja kaikille kävijöille suunnattua Kaapelitehtaan Rundi -kokonaisuutta, joka koostuu sekä opastetuista että omatoimisista kierroksista. Ne avaavat Kaapelitehtaan värikästä historiaa ja laaja-alaista nykytoimintaa.

- Avasimme viime vuoden marraskuussa Kaapelitehtaan historiakäytävän, jossa taiteilija Ruusan lähes 200 neliömetrin laajuinen muraalisarja avaa talon vaiheita, ja ensi kesänä avaamme kellariimme myös graffitigallerian. Taiteilija haetaan avoimella haulla kevään aikana, Kai Huotari kertoo.

Jörn Donner -galleria on kaikille avoin

Jörn Donner -galleria sijaitsee Kaapelitehtaan C-portaan toisessa kerroksessa. Galleria on avoinna kaikille ma-su klo 8–21, ja siihen voi tutustua omatoimisesti.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Huotari, KAAPELI (Kiinteistö Oy Kaapelitalo), kai.huotari@kaapeli.com, puh. 050 384 1557