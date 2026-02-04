SDP EDUSKUNTA

SDP:n Joona Räsänen: Ministeri Purrakin voisi jo tunnustaa, että hallituksella on vastuu talouden alakulon pahentamisesta

4.2.2026 10:31:52 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

SDP ei ole hallituksen kanssa eri mieltä talouden sopeuttamisen tarpeesta tai mittakaavasta vaan politiikan valinnoista. Hallitus ajaa omalla talouspolitiikallaan Suomen entistä suurempiin vaikeuksiin, sanoo Joona Räsänen.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

Valtionvarainvaliokunnan jäsen Joona Räsänen ihmettelee hallituksen kykenemättömyyttä ymmärtää omaa osuuttaan Suomen talouden alakulossa.

Yksikään hallituksen omista talouspoliittisista tavoitteista ei ole täyttymässä.

- Kun kuuntelee valtiovarainministeri Purran kommentteja, niin ei uskoisi, että siinä puhuu henkilö, jonka vahtivuorolla ollaan jättämässä historian surkein talouspoliittinen perintö seuraavalle hallitukselle. Ehkäpä ripaus nöyryyttä tekisi Saksikäsi-Riikalle hyvää, Räsänen pohtii.

SDP on esittänyt kaikille vastustamilleen leikkauksille ja sopeutuksille korvaavat toimet omassa vaihtoehtobudjetissaan. Julkista taloutta on mahdollista vahvistaa reilummin.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Jani Kokko: Vanhusten hoivan turvallisuus on varmistettava3.2.2026 09:02:36 EET | Tiedote

– Viime kuukausien aikana mediassa on kerrottu ikäihmisten jopa kuolemaan johtaneista tilanteista hoivakodeissa. Erityisen järkyttäviä ovat olleet tapaukset, joissa iäkkäät asiakkaat ovat menehtyneet hoivakodissa turvattomissa olosuhteissa yksin ollessaan. Yhteisenä nimittäjänä tapauksissa on tuotu esille osassa iäkkäiden hoivakoteja vallitseva hoitajien tarpeeseen nähden liian vähäinen määrä. Vanhusten hoivan turvallisuus on varmistettava, vaatii kansanedustaja Jani Kokko (sd.).

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye