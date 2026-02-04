SDP:n Joona Räsänen: Ministeri Purrakin voisi jo tunnustaa, että hallituksella on vastuu talouden alakulon pahentamisesta
4.2.2026 10:31:52 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP ei ole hallituksen kanssa eri mieltä talouden sopeuttamisen tarpeesta tai mittakaavasta vaan politiikan valinnoista. Hallitus ajaa omalla talouspolitiikallaan Suomen entistä suurempiin vaikeuksiin, sanoo Joona Räsänen.
Valtionvarainvaliokunnan jäsen Joona Räsänen ihmettelee hallituksen kykenemättömyyttä ymmärtää omaa osuuttaan Suomen talouden alakulossa.
Yksikään hallituksen omista talouspoliittisista tavoitteista ei ole täyttymässä.
- Kun kuuntelee valtiovarainministeri Purran kommentteja, niin ei uskoisi, että siinä puhuu henkilö, jonka vahtivuorolla ollaan jättämässä historian surkein talouspoliittinen perintö seuraavalle hallitukselle. Ehkäpä ripaus nöyryyttä tekisi Saksikäsi-Riikalle hyvää, Räsänen pohtii.
SDP on esittänyt kaikille vastustamilleen leikkauksille ja sopeutuksille korvaavat toimet omassa vaihtoehtobudjetissaan. Julkista taloutta on mahdollista vahvistaa reilummin.
