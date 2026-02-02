Gastro Helsinki 2026 kohdistaa katseen horeca-alan vetovoimaan, osaamiseen ja tulevaisuuden menestystekijöihin – ohjelma julkaistu
Horeca-alan johtava kotimainen ammattitapahtuma Gastro Helsinki avaa ovensa 11.–12.3.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Tiiviissä vuoropuhelussa alan toimijoiden kanssa rakentuva tapahtuma kokoaa yhteen ravintola-, hotelli- ja elintarvikealan ammattilaiset keskustelemaan alaa puhuttavista teemoista, tulevaisuuden näkymistä ja osaamisen kehittämisestä.
Joka toinen vuosi järjestettävä Gastro Helsinki toimii alan yhteisenä kohtaamispaikkana ja keskustelufoorumina. Ohjelma nostaa esiin alan rakenteellisia kysymyksiä sekä käytännön työtä, osaamista ja inspiraatiota tukevia sisältöjä. Vuoden 2026 ohjelmassa korostuvat erityisesti horeca-alan veto- ja pitovoima, osaavan työvoiman tulevaisuus sekä alan näkyvyys ja arvostus yhteiskunnassa.
”Gastro Helsinki rakentuu yhdessä suomalaisen horeca-alan kanssa, ja kotimaisena järjestäjänä pystymme reagoimaan nopeasti alan muutoksiin ja luomaan tapahtuman, joka aidosti vauhdittaa kasvua ja kaupallisia mahdollisuuksia. Yhteistyömme vahvan kumppaniverkoston kanssa varmistaa, että Gastro kokoaa alan kärjen yhteen tavoitteellisesti ja vaikuttavasti”, sanoo liiketoimintapäällikkö Noora Haatainen Helsingin Messukeskuksesta.
Haatainen painottaa messujen merkitystä myös Suomen rajojen ulkopuolella.
“Gastro Helsinki on kansainvälinen kohtaamispaikka, joka tuo Suomeen uusia ideoita, kontakteja ja mahdollisuuksia myös viennin näkökulmasta. Tapahtuma toimii alan kaupallisena moottorina: paikkana, jossa syntyy uusia avauksia, osaamista ja tulevaisuuden tekijöitä.”
Ohjelma käynnistyy keskiviikkona 11.3. päättäjäpaneelilla ”Vetovoimaa ja pitovoimaa horeca-alalle”, joka järjestetään Gastro Stagella yhteistyössä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n kanssa. Paneelissa tarkastellaan, millaisin keinoin alaa voidaan vahvistaa ja tehdä siitä entistä houkuttelevampi työnantaja ja uravalinta. Keskustelu kokoaa alan toimijat ja päättäjät yhteisen pöydän ääreen.
Gastro Helsinki toimii merkittävänä ravintola-alan näyttämönä. Tapahtumassa julkistetaan Suomen 50 parasta ravintolaa 2026, joka on Viisi Tähteä -verkkomedian järjestämän, Suomen arvostetuimman ravintolaäänestyksen tulos. Jo 18. kerran toteutettavassa listauksessa maan parhaat ravintolat laitetaan järjestykseen yli 1500 horeca- ja juoma-alan ammattilaisen antamien äänten perusteella. Tulosten julkistus tuo ravintola-alan kärkinimet jännittämään tuloksia ja tarjoaa katsauksen suomalaisen ravintolakentän kehityssuuntiin.
Mukana tapahtumassa on myös Culinary Team Finland eli Suomen Kokkimaajoukkue, joka edustaa suomalaista huippugastronomiaa niin kansainvälisillä areenoilla kuin kotimaan merkittävimmissä alan tapahtumissa. Vuonna 2024 joukkue voitti kultaa IKA Culinary Olympics -kilpailussa Stuttgartissa. Nyt joukkue valmistautuu vuoden 2026 MM-kilpailuihin, ja Gastro Helsinki -tapahtumassa on ainutlaatuinen tilaisuus kohdata huipputiimi livenä. Kävijät pääsevät seuraamaan kokkausta, osallistumaan työpajoihin, kuulemaan puheenvuoroja ja ennen kaikkea maistamaan maailmanluokan menua paikan päällä.
Gastro Helsinki on vahvasti tulevaisuuden tekijöiden asialla. Torstai 12.3. on opiskelijapäivä, jolloin hotelli-, ravintola-, elintarvike- ja ammattikeittiöalan opiskelijat pääsevät tutustumaan alaan, sen uramahdollisuuksiin ja työelämän monipuolisiin polkuihin. Opiskelijapäivä tukee alan uudistumista ja osaavan työvoiman saatavuutta pitkällä aikavälillä.
Gastro Helsinki -tapahtuman ohjelma rakentuu ajankohtaisista puheenvuoroista, keskusteluista ja kohtaamisista, joiden tavoitteena on vahvistaa koko horeca-alan toimintaedellytyksiä ja tulevaisuuden uskoa. Monipuolinen ohjelma kokonaisuudessaan on julkaistu tapahtuman verkkosivuilla www.gastrohelsinki.fi.
Horeca-alan johtava kotimainen ammattitapahtuma Gastro Helsinki 2026 järjestetään 11.–12.3.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Lisätiedot ja ohjelma: www.gastrohelsinki.fi @GastroHelsinki | #gastrohelsinki
Lisätietoja:
Noora Haatainen, liiketoimintapäällikkö, Gastro Helsinki, Helsingin Messukeskus, +358 40 450 3503, noora.haatainen@messukeskus.com
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
