Gastro Helsinki 2026 kohdistaa katseen horeca-alan vetovoimaan, osaamiseen ja tulevaisuuden menestystekijöihin – ohjelma julkaistu

Joka toinen vuosi järjestettävä Gastro Helsinki toimii alan yhteisenä kohtaamispaikkana ja keskustelufoorumina. Ohjelma nostaa esiin alan rakenteellisia kysymyksiä sekä käytännön työtä, osaamista ja inspiraatiota tukevia sisältöjä. Vuoden 2026 ohjelmassa korostuvat erityisesti horeca-alan veto- ja pitovoima, osaavan työvoiman tulevaisuus sekä alan näkyvyys ja arvostus yhteiskunnassa.



”Gastro Helsinki rakentuu yhdessä suomalaisen horeca-alan kanssa, ja kotimaisena järjestäjänä pystymme reagoimaan nopeasti alan muutoksiin ja luomaan tapahtuman, joka aidosti vauhdittaa kasvua ja kaupallisia mahdollisuuksia. Yhteistyömme vahvan kumppaniverkoston kanssa varmistaa, että Gastro kokoaa alan kärjen yhteen tavoitteellisesti ja vaikuttavasti”, sanoo liiketoimintapäällikkö Noora Haatainen Helsingin Messukeskuksesta.



Haatainen painottaa messujen merkitystä myös Suomen rajojen ulkopuolella.



“Gastro Helsinki on kansainvälinen kohtaamispaikka, joka tuo Suomeen uusia ideoita, kontakteja ja mahdollisuuksia myös viennin näkökulmasta. Tapahtuma toimii alan kaupallisena moottorina: paikkana, jossa syntyy uusia avauksia, osaamista ja tulevaisuuden tekijöitä.”



Ohjelma käynnistyy keskiviikkona 11.3. päättäjäpaneelilla ”Vetovoimaa ja pitovoimaa horeca-alalle”, joka järjestetään Gastro Stagella yhteistyössä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n kanssa. Paneelissa tarkastellaan, millaisin keinoin alaa voidaan vahvistaa ja tehdä siitä entistä houkuttelevampi työnantaja ja uravalinta. Keskustelu kokoaa alan toimijat ja päättäjät yhteisen pöydän ääreen.



Gastro Helsinki toimii merkittävänä ravintola-alan näyttämönä. Tapahtumassa julkistetaan Suomen 50 parasta ravintolaa 2026, joka on Viisi Tähteä -verkkomedian järjestämän, Suomen arvostetuimman ravintolaäänestyksen tulos. Jo 18. kerran toteutettavassa listauksessa maan parhaat ravintolat laitetaan järjestykseen yli 1500 horeca- ja juoma-alan ammattilaisen antamien äänten perusteella. Tulosten julkistus tuo ravintola-alan kärkinimet jännittämään tuloksia ja tarjoaa katsauksen suomalaisen ravintolakentän kehityssuuntiin.



Mukana tapahtumassa on myös Culinary Team Finland eli Suomen Kokkimaajoukkue, joka edustaa suomalaista huippugastronomiaa niin kansainvälisillä areenoilla kuin kotimaan merkittävimmissä alan tapahtumissa. Vuonna 2024 joukkue voitti kultaa IKA Culinary Olympics -kilpailussa Stuttgartissa. Nyt joukkue valmistautuu vuoden 2026 MM-kilpailuihin, ja Gastro Helsinki -tapahtumassa on ainutlaatuinen tilaisuus kohdata huipputiimi livenä. Kävijät pääsevät seuraamaan kokkausta, osallistumaan työpajoihin, kuulemaan puheenvuoroja ja ennen kaikkea maistamaan maailmanluokan menua paikan päällä.



Gastro Helsinki on vahvasti tulevaisuuden tekijöiden asialla. Torstai 12.3. on opiskelijapäivä, jolloin hotelli-, ravintola-, elintarvike- ja ammattikeittiöalan opiskelijat pääsevät tutustumaan alaan, sen uramahdollisuuksiin ja työelämän monipuolisiin polkuihin. Opiskelijapäivä tukee alan uudistumista ja osaavan työvoiman saatavuutta pitkällä aikavälillä.



Gastro Helsinki -tapahtuman ohjelma rakentuu ajankohtaisista puheenvuoroista, keskusteluista ja kohtaamisista, joiden tavoitteena on vahvistaa koko horeca-alan toimintaedellytyksiä ja tulevaisuuden uskoa. Monipuolinen ohjelma kokonaisuudessaan on julkaistu tapahtuman verkkosivuilla www.gastrohelsinki.fi.



Horeca-alan johtava kotimainen ammattitapahtuma Gastro Helsinki 2026 järjestetään 11.–12.3.2026 Helsingin Messukeskuksessa. Lisätiedot ja ohjelma: www.gastrohelsinki.fi @GastroHelsinki | #gastrohelsinki



Lisätietoja:

Noora Haatainen, liiketoimintapäällikkö, Gastro Helsinki, Helsingin Messukeskus, +358 40 450 3503, noora.haatainen@messukeskus.com

