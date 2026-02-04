Palveluiden järjestäminen -lautakunta 3.2.
4.2.2026 10:58:40 EET | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestäminen -lautakunta kokoontui tiistaina 3.2.2026.
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen osallisuusohjelma 2026–2029
Palveluiden järjestäminen - lautakunta esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle Osallisuusohjelman 2026–2029 hyväksymistä.
Osallisuusohjelma on hyvinvointialueen strateginen asiakirja, joka linjaa periaatteet ja käytännöt asukkaiden, asiakkaiden ja henkilöstön sekä muiden toimijoiden osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseksi.
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten käyttöselvitykset
Lautakunta päätti hyväksyä järjestöavustusten käyttöselvitykset sekä periä takaisin käyttämättä jääneet (yli 50 euroa) avustukset.
Vammaispalveluiden työosuusrahan ohje
Ohjeistusta on päivitetty siten, että asiakkaille maksettava työosuusraha maksetaan läsnäolopäiviltä. Palveluiden järjestäminen - lautakunta päätti hyväksyä työosuusrahan ohjeen.
Pykälä 8 poistettiin esityslistalta. Muut asiat lautakunta päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.
Nämnden för ordnande av tjänster 3.24.2.2026 10:59:37 EET | Pressmeddelande
Nämnden för ordnande av tjänster vid Östra Nylands välfärdsområde samlades till möte tisdagen 3.2.2026. Östra Nylands välfärdsområdes delaktighetsprogram 2026–2029 Nämnden för ordnande av tjänster föreslår för välfärdsområdesstyrelsen och vidare för välfärdsområdesfullmäktige att delaktighetsprogrammet 2026–2029 godkänns. Delaktighetsprogrammet hör till välfärdsområdets strategiska dokument och det fastställer principer och praxis för främjande av invånarnas, kundernas och personalens samt andra aktörers deltagande och påverkan. Utredningar om användningen av 2024 års organisationsbidrag Nämnden för ordnande av tjänster beslutade godkänna utredningarna om användningen av organisationsbidrag och återkräva (över 50 euro) bidragen som inte har använts. Principer för betalning av arbetsersättning inom funktionshinderservicen Anvisningen har uppdaterats så att den arbetsersättning som betalas till klienterna betalas för närvarodagar. Nämnden för ordnande av tjänster beslutade godkänna anvis
I den nya Välbefinnandebrickan finns de välfärdsfrämjande funktionerna på ett ställe2.2.2026 07:59:46 EET | Pressmeddelande
Östra Nylands välfärdsområdes nya Välbefinnandebricka är en digital plattform där man har samlat funktioner, tjänster och evenemang som främjar välfärden i vår region. Målet är att underlätta för invånarna i regionen att hitta tjänster och evenemang där tröskeln är låg. Välbefinnandebrickan erbjuder också organisationer och aktörer inom tredje sektorn en ny, synlig kanal där de kan lyfta fram sin verksamhet. Det stöd som många organisationer kan erbjuda är en central del av främjandet av välfärden. Välbefinnandebrickan stöder det nationella målet att stärka tjänster som främjar hälsa och välfärd. Välbefinnandebrickan har fyra olika användargrupper: invånarna, välfärdsområdets och kommunernas yrkesutbildade personal samt organisationer och andra aktörer inom tredje sektorn. Hur betjänar Välbefinnandebrickan invånarna? Invånarna är Välbefinnandebrickans största användargrupp. På webbplatsen kan invånarna hitta till exempel saker de kan göra konkret och sådant som främjar välbefinnandet:
Uusi Hyvinvointitarjotin kokoaa hyvinvointia edistävät toiminnot yhteen paikkaan2.2.2026 07:49:51 EET | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen uusi Hyvinvointitarjotin on digitaalinen alusta, joka kokoaa yhteen hyvinvointia edistävät toiminnot, palvelut ja tapahtumat alueellamme. Sen tavoitteena on helpottaa asukkaita löytämään matalan kynnyksen palveluiden ja tapahtumien pariin alueellamme. Hyvinvointitarjotin tarjoaa myös järjestöille ja kolmannen sektorin toimijoille uuden, näkyvän kanavan tuoda esiin omaa toimintaansa. Moni järjestöjen tarjoama tuki on keskeinen osa hyvinvoinnin edistämistä. Hyvinvointitarjotin tukee valtakunnallista tavoitetta vahvistaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja. Hyvinvointitarjottimella on neljä eri käyttäjäryhmää: asukkaat, hyvinvointialueen ja kuntien ammattilaiset sekä järjestöt ja muut kolmannen sektorin toimijat. Miten Hyvinvointitarjotin palvelee asukkaita? Asukkaat ovat Hyvinvointitarjottimen suurin käyttäjäryhmä. Asukkaat voivat sivustolta löytää esimerkiksi tekemistä arkeen ja tukea hyvinvoinnin edistämiseen: liikuntaa, kulttuuria ja ohjattuja
Östra Nylands välfärdsområde inför ett enhetligt klient- och patientdatasystem under år 202627.1.2026 07:30:32 EET | Pressmeddelande
Östra Nylands välfärdsområde har valt Tieto till leverantör av klient- och patientdatasystemet Lifecare. Lifecare används redan av många finländska välfärdsområden och betjänar över tre miljoner invånare. Inom Östra Nyland har systemet redan varit i bruk till exempel i Borgå, Askola, Mörskom och Pukkila. Införandet av ett enhetligt system främjar jämlikheten i tjänsterna för områdets invånare. I fortsättningen kommer invånarnas hälsouppgifter att finnas i Lifecaresystemet för hälso- och sjukvård, och uppgifterna om socialvården i Lifecare för socialvården. Detta förbättrar yrkespersonernas möjligheter att få en helhetsbild av invånarens situation och att bedöma lämpliga vård- och servicevägar. Det nya systemet harmoniserar dokumentationspraxis inom hälso- och sjukvården samt dokumentationen inom socialvårdens klientarbete. Uppgifterna finns centralt tillgängliga, vilket stärker klient- och patientsäkerheten och stöder kontinuiteten i vård och service. Hur märks införandet för invånarna
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella otetaan käyttöön yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä vuoden 2026 aikana27.1.2026 07:28:28 EET | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on valinnut Tiedon Lifecaren asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimittajakseen. Lifecare-järjestelmää hyödyntävät jo monet suomalaiset hyvinvointialueet, ja se palvelee yli kolmea miljoonaa kansalaista. Itä-Uudellamaalla järjestelmä on ollut käytössä esimerkiksi Porvoossa, Askolassa, Myrskylässä ja Pukkilassa. Yhtenäisen järjestelmän käyttöönotto edistää asukkaiden palvelujen tasavertaisuutta. Jatkossa asukkaiden terveystiedot ovat terveydenhuollon Lifecare -järjestelmässä ja sosiaalihuollon tiedot sosiaalihuollon Lifecaressa. Tämä parantaa ammattilaisten mahdollisuuksia muodostaa kokonaisvaltainen käsitys asukkaan tilanteesta sekä auttaa arvioimaan sopivaa hoitopolkua. Uusi järjestelmä yhtenäistää terveydenhuollon kirjaamiskäytännöt sekä sosiaalihuollon asiakastyön dokumentoinnin. Tiedot ovat keskitetysti saatavilla, mikä vahvistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä tukee hoidon ja palvelun jatkuvuutta. Miten käyttöönotto näkyy asukkaille? Käyttöön
