Palveluiden järjestäminen -lautakunta 3.2.

I den nya Välbefinnandebrickan finns de välfärdsfrämjande funktionerna på ett ställe 2.2.2026 07:59:46 EET | Pressmeddelande

Östra Nylands välfärdsområdes nya Välbefinnandebricka är en digital plattform där man har samlat funktioner, tjänster och evenemang som främjar välfärden i vår region. Målet är att underlätta för invånarna i regionen att hitta tjänster och evenemang där tröskeln är låg. Välbefinnandebrickan erbjuder också organisationer och aktörer inom tredje sektorn en ny, synlig kanal där de kan lyfta fram sin verksamhet. Det stöd som många organisationer kan erbjuda är en central del av främjandet av välfärden. Välbefinnandebrickan stöder det nationella målet att stärka tjänster som främjar hälsa och välfärd. Välbefinnandebrickan har fyra olika användargrupper: invånarna, välfärdsområdets och kommunernas yrkesutbildade personal samt organisationer och andra aktörer inom tredje sektorn. Hur betjänar Välbefinnandebrickan invånarna? Invånarna är Välbefinnandebrickans största användargrupp. På webbplatsen kan invånarna hitta till exempel saker de kan göra konkret och sådant som främjar välbefinnandet: