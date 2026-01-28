Apetit Kotimainen Järvikalapihvi – kotimaisten kalavalintojen puolesta jo 10 vuotta
5.2.2026 10:00:00 EET | Apetit Oyj | Tiedote
Apetit Kotimainen Järvikalapihvi täytti alkuvuodesta 10 vuotta. Alkujaan hoitokalastetun särjen hyödyntämiseksi kehitetty tuote tuotiin ammattikeittiöiden valikoimiin vuoden 2016 tammikuussa ja vähittäiskauppaan syksyllä 2018. Pyhäjärven särki sai WWF:n Kalaoppaassa erityismaininnan ympäristöystävällisestä vaihtoehdosta suuren mittakaavan valtamerikalastukselle.
Järvikalapihvi on myöhemmin saanut seurakseen Apetit Kotimainen Järvikalapuikon sekä Itämeren silakasta valmistetut kalapuikon ja -pihvin. Apetitin ammattikeittiöille suunnatuista lähikalatuotteista on tullut suosittuja erityisesti koulujen ja päiväkotien teemapäivinä. Itämeripäivänä 2021 ympäri Suomea syötiin yhteensä yli miljoona Itämeren silakasta valmistettua kalapuikkoa.
”Tarve kotimaisen kalan kulutuksen lisäämiseksi ei ole kymmenessä vuodessa hävinnyt, vaikka uusia innovatiivisia tuotteita erityisesti särkikaloista onkin tullut. Lautasillamme on edelleen liikaa tuontikalaa sen sijaan, että hyödyntäisimme monipuolisesti kotimaista kalaa”, Apetitin tuotekehitys- ja portfoliopäällikkö Hanna Pere sanoo.
Järvikalapihvillä haluttiin tuoda lisää helppoja vaihtoehtoja kotimaisen kalan käytön lisäämiseksi.
”Suomalaiset haluaisivat syödä enemmän kotimaista kalaa, mutta saatavuus ja kalan käsittely koetaan yleisesti haasteina. Järvikalapihvin maku on maukas ja puhdas. Tämä saattaa yllättää monet, jotka eivät ole tottuneet arvostamaan särkeä ruokakalana”, Apetitin brändi- ja tuoteryhmäpäällikkö Wilhelmiina Ritala sanoo.
Kun Järvikalapihvi vuonna 2016 lanseerattiin, hankittiin kaikki pihveissä käytetty kala Säkylän Pyhäjärvestä. Särki oli perinteisesti ammattikalastuksen sivusaalista, jolle ei elintarvikekäyttöä löytynyt.
”Järvikalapihvi mahdollisti Pyhäjärven ammattikalastajille särjen kaupallisen, taloudellisesti kannattavan kalastuksen. Sen myötä tarve erilliselle hoitokalastukselle väheni. Yhdessä muiden monipuolisten vesienhoitotoimien kanssa kalastus on osaltaan turvannut Pyhäjärven veden laadun säilymisen hyvänä. Mökkiläiset, uimarit ja muut järven käyttäjät ovat olleet kiitollisia”, Pyhäjärvi-instituutin toiminnanjohtaja Teija Kirkkala sanoo.
Luonnonvarakeskus toteutti vuonna 2020 Apetitin tilauksesta ympäristöjalanjälkitutkimuksen Järvikalapuikon vaikutuksista. Tutkimuksen tulokset antoivat vahvistuksen siitä, että tuotteella on positiivisia vaikutuksia rehevöitymisen hillitsemisessä.
Kotimainen järvestä ja mereltä pyydetty särki saavat WWF:n kalaoppaassa vihreän liikennevalon. Kalaoppaan vuoden 2025 päivityksen yhteydessä Säkylän Pyhäjärvestä pyydetty särki sai Kalaoppaaseen erityismaininnan ympäristöystävällisenä vaihtoehtona suuren mittakaavan valtamerikalastukselle.
