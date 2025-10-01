Ennen kuin on liian myöhäistä – rattijuopumusten seuraukset ja ennaltaehkäisy -webinaari 18.3. klo 13 –14.30

Rattijuopumus ei ole yksittäinen teko. Se on ilmiö, jonka seuraukset ulottuvat uhreihin, läheisiin, ammattilaisiin ja koko yhteiskuntaan. Rattijuopumukset näkyvät pitkäaikaisena inhimillisenä kuormana myös niille, jotka kohtaavat nämä tilanteet työssään.

Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikka, Etelä-Savon hyvinvointialue sekä Riippuvuudet ry järjestävät maaliskuussa webinaarin, jossa pureudutaan rattijuopumuksiin. Webinaarissa tarkastellaan rattijuopumuksen seurauksia sekä niiden taustalla olevia päihdeongelmia pelastustoimen, päihdehoidon sekä ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Tilaisuus kutsuu pohtimaan, miten rattijuopumuksen vakavat seuraukset voidaan estää puuttumalla ajoissa, yhdessä ja vastuullisesti.

Ilmoittautuminen 17.3. mennessä: https://link.webropol.com/ep/webinaarimaaliskuu

Kenelle? Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille, toimittajille, riippuvuuksista toipuville sekä heidän läheisilleen, opettajille, päättäjille

Webinaari pidetään Zoom-alustalla. Osallistuminen vaatii ilmoittautumisen viimeistään webinaaria edeltävänä päivänä. Ilmoittautumisen jälkeen saat osallistumislinkin sähköpostiisi. Luennosta lähetetään ilmoittautuneille tallenne, joka on katsottavissa kaksi viikkoa.

Ohjelma ja aikataulu





Riippuvuudet ry:n toiminnanjohtaja Minna Ekholm sekä Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikan päihdeterapeutti Elina Lonka avaavat ensimmäisessä puheenvuorossa, miten päihderiippuvuus voi johtaa vaaralliseen käyttäytymiseen liikenteessä. Millaisia seurauksia käyttäytymisellä on, ja missä vaiheessa näihin ketjuihin voidaan vielä vaikuttaa?

Toisessa puheenvuorossa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palomestari Eero Aho tuo esiin pelastustoimen näkökulman: mitä rattijuopumuksen seuraukset tarkoittavat onnettomuuspaikoilla, millaista inhimillistä hintaa niistä maksetaan ja miksi ennaltaehkäisy on myös pelastusalan ja muiden viranomaisten työturvallisuuskysymys. Rattijuopumusten aiheuttamilla liikenneonnettomuuksilla on vakavia fyysisisiä sekä henkisiä seurauksia myös viranomaisille.

Eero Aho on 41-vuotias pitkän linjan pelastusalan ammattilainen. Kansainvälisen työkokemuksen lisäksi hän on toiminut noin 20 vuotta Suomessa pelastuslaitoksen operatiivisissa tehtävissä. Pitkällä työurallaan hän on joutunut todistamaan lukuisia rattijuopumuksen aiheuttamia liikenneonnettomuuksia. Henkilökohtaisen menetyksen Aho koki lokakuussa 2024, kun hänen ystävä, palomestarikollega ja kahden lapsen isä kuoli pyörälenkillä päihtyneen kuljettajan ajaessa hänen ylitse. Menehtyneen perhe, lukuisat ystävät sekä pelastuslaitoksen työyhteisö jatkavat edelleen toipumista, eivätkä unohda tapahtumaa koskaan.

Aikataulu:

13.00 Minna Ekholm: webinaarin avauspuheenvuoro

13.05–13.30 Minna Ekholm ja Elina Lonka: Päihderiippuvuus ja liikennekäyttäytyminen

13.30–14 Eero Aho: Pelastustoimen näkökulma ratijuopumusonnettomuuksiin

14–14.30 Kysymyksiä ja keskustelua

14.30 Webinaari päättyy

Lisätietoja:

Minna Ekholm

toiminnanjohtaja, Riippuvuudet ry

minna.ekholm@riippuvuudet.fi

040 729 1171