Uudenmaan rahoituksen leikkaukset eivät ole hyväksyttävissä

4.2.2026 12:30:03 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

Hallituksen rahoituslain muutosesitys leikkaisi Uudenmaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen rahoitusta peräti 200 miljoonaa euroa. Uudenmaan osuus koko maan rahoitusleikkauksesta olisi puolet koko maan leikkauksesta. Hallituksen esitys on tarkoitushakuisesti rakennettu niin, että säästöt saadaan kohdistettua nimenomaan Uudellemaalle. Tarveperusteisen rahoituksen kohdentumisen sijaan esitetään aluepoliittisesti ideoituja yksittäisiä muutoksia rahoituksen tarvetekijöihin. Uudellamaalla leikkaus olisi 3,0 prosenttia rahoituksesta, kun se muualla maassa olisi vain 1,0 prosentti. Tämä kolminkertainen leikkaus tehtäisiin pysyvästi alueiden rahoitukseen.

Uudenmaan väestö kasvaa maan nopeimmin, ja jokainen uusi asukas ansaitsee myös lainmukaiset sotepe-palvelut. Uusimaa ikääntyy jo tällä hetkellä muuta maata nopeammin, ja ero kasvaa ensi vuosikymmenellä.

Esitys on epäoikeudenmukainen sekä kannustimiltaan väärä ja rikkoo sotepe-rahoitusmallin peruslogiikka. Sen sijaan että malli rahoittaisi palvelut oikeasuhtaisesti ja tukisi heikommassa asemassa olevia esimerkiksi lisäajalla alijäämien kattamiseen, se rankaiseekin alueita, jotka ovat toimineet hallituksen toivomalla tavalla. Tämä luo vaarallisen kannustimen ja heikentää luottamusta järjestelmään. Nopea onnistuminen uudistuksessa ja huolellinen taloudenpito ei saa johtaa rahoituksen leikkaamiseen. Esitys vaarantaisi myös maan johtavan erikoissairaanhoidon toimijan, HUS-yhtymän riittävän rahoituksen.

Uusimaa ymmärtää talouden kanssa kipuilevien alueiden tilannetta – löytyyhän sellaisia Uudenmaan sisältäkin. Voimassa oleva rahoituslaki tarjoaa riittävät työkalut kaikkien alueiden auttamiseen. Alueiden uudistusten toimeenpanoon ja sopeuttamiseen on tarjolla lisäaikaa ja tarvittaessa lisärahoitustakin.

Allekirjoittajat:

  • hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
  • toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS
  • toimialajohtaja Juha Jolkkonen, Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
  • hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
  • hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
  • hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluevaltuusto on hyväksynyt uuden hyvinvointialue- ja palvelustrategian vuosille 2026–2030. Strategia ohjaa Keusoten toimintaa tulevina vuosina ja kokoaa yhteisen suunnan palvelujen kehittämiselle, henkilöstön hyvinvoinnille sekä taloudelliselle kestävyydelle. Strategia on rakennettu yhdessä asukkaiden, henkilöstön ja kumppaneiden kanssa.

