Uudenmaan rahoituksen leikkaukset eivät ole hyväksyttävissä
4.2.2026 12:30:03 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Hallituksen rahoituslain muutosesitys leikkaisi Uudenmaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen rahoitusta peräti 200 miljoonaa euroa. Uudenmaan osuus koko maan rahoitusleikkauksesta olisi puolet koko maan leikkauksesta. Hallituksen esitys on tarkoitushakuisesti rakennettu niin, että säästöt saadaan kohdistettua nimenomaan Uudellemaalle. Tarveperusteisen rahoituksen kohdentumisen sijaan esitetään aluepoliittisesti ideoituja yksittäisiä muutoksia rahoituksen tarvetekijöihin. Uudellamaalla leikkaus olisi 3,0 prosenttia rahoituksesta, kun se muualla maassa olisi vain 1,0 prosentti. Tämä kolminkertainen leikkaus tehtäisiin pysyvästi alueiden rahoitukseen.
Uudenmaan väestö kasvaa maan nopeimmin, ja jokainen uusi asukas ansaitsee myös lainmukaiset sotepe-palvelut. Uusimaa ikääntyy jo tällä hetkellä muuta maata nopeammin, ja ero kasvaa ensi vuosikymmenellä.
Esitys on epäoikeudenmukainen sekä kannustimiltaan väärä ja rikkoo sotepe-rahoitusmallin peruslogiikka. Sen sijaan että malli rahoittaisi palvelut oikeasuhtaisesti ja tukisi heikommassa asemassa olevia esimerkiksi lisäajalla alijäämien kattamiseen, se rankaiseekin alueita, jotka ovat toimineet hallituksen toivomalla tavalla. Tämä luo vaarallisen kannustimen ja heikentää luottamusta järjestelmään. Nopea onnistuminen uudistuksessa ja huolellinen taloudenpito ei saa johtaa rahoituksen leikkaamiseen. Esitys vaarantaisi myös maan johtavan erikoissairaanhoidon toimijan, HUS-yhtymän riittävän rahoituksen.
Uusimaa ymmärtää talouden kanssa kipuilevien alueiden tilannetta – löytyyhän sellaisia Uudenmaan sisältäkin. Voimassa oleva rahoituslaki tarjoaa riittävät työkalut kaikkien alueiden auttamiseen. Alueiden uudistusten toimeenpanoon ja sopeuttamiseen on tarjolla lisäaikaa ja tarvittaessa lisärahoitustakin.
Allekirjoittajat:
- hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
- toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS
- toimialajohtaja Juha Jolkkonen, Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
- hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
- hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
- hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Raija KontioHyvinvointialuejohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 768 2627raija.kontio@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue jatkaa allianssin hankinnan valmistelua3.2.2026 16:07:32 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) jatkaa ikääntyneiden palveluiden allianssin hankinnan valmistelua.
Olemme täällä, jotta sinä voit hyvin – Keusoten strategia 2026–2030 ohjaa palvelujen kehittämistä ja talouden tasapainottamista29.1.2026 11:50:26 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluevaltuusto on hyväksynyt uuden hyvinvointialue- ja palvelustrategian vuosille 2026–2030. Strategia ohjaa Keusoten toimintaa tulevina vuosina ja kokoaa yhteisen suunnan palvelujen kehittämiselle, henkilöstön hyvinvoinnille sekä taloudelliselle kestävyydelle. Strategia on rakennettu yhdessä asukkaiden, henkilöstön ja kumppaneiden kanssa.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päivitti valtuustoryhmien toimintatuen periaatteita29.1.2026 10:56:23 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hyväksyi kokouksessaan 27. tammikuuta valtuustoryhmien toimintatuen periaatteiden päivityksen. Muutokset johtuvat hyvinvointialuelain säännösten uudistumisesta.
Nurmijärvellä muutoksia suun terveydenhuollon palveluissa28.1.2026 11:31:57 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) suun terveydenhuollon palveluihin Nurmijärvellä tulee muutoksia 2.2.2026. Nurmijärven sote-yksikön (ent. Klaukkalan terveysasema) vanhassa puolessa on todettu rakenne- ja sisäilmaongelmia, minkä vuoksi se on suunniteltu purkaa. Kiinteistön omistaa Nurmijärven kunta. Keusoten hammashoitola siirtyy pois tiloista tammikuun loppuun mennessä.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen talous vahvistui vuonna 202528.1.2026 10:27:32 EET | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) vuoden 2025 talous näyttää toteutuvan odotettua parempana. Valtiokonttorille toimitetussa ennusteessa tilikauden alijäämäksi arvioitiin 3,0 miljoonaa euroa. Tilinpäätös on kuitenkin vielä kesken, ja luvut voivat tarkentua.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme