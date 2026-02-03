Uudenmaan rahoituksen leikkaukset eivät ole hyväksyttävissä

Uudenmaan väestö kasvaa maan nopeimmin, ja jokainen uusi asukas ansaitsee myös lainmukaiset sotepe-palvelut. Uusimaa ikääntyy jo tällä hetkellä muuta maata nopeammin, ja ero kasvaa ensi vuosikymmenellä.

Esitys on epäoikeudenmukainen sekä kannustimiltaan väärä ja rikkoo sotepe-rahoitusmallin peruslogiikka. Sen sijaan että malli rahoittaisi palvelut oikeasuhtaisesti ja tukisi heikommassa asemassa olevia esimerkiksi lisäajalla alijäämien kattamiseen, se rankaiseekin alueita, jotka ovat toimineet hallituksen toivomalla tavalla. Tämä luo vaarallisen kannustimen ja heikentää luottamusta järjestelmään. Nopea onnistuminen uudistuksessa ja huolellinen taloudenpito ei saa johtaa rahoituksen leikkaamiseen. Esitys vaarantaisi myös maan johtavan erikoissairaanhoidon toimijan, HUS-yhtymän riittävän rahoituksen.

Uusimaa ymmärtää talouden kanssa kipuilevien alueiden tilannetta – löytyyhän sellaisia Uudenmaan sisältäkin. Voimassa oleva rahoituslaki tarjoaa riittävät työkalut kaikkien alueiden auttamiseen. Alueiden uudistusten toimeenpanoon ja sopeuttamiseen on tarjolla lisäaikaa ja tarvittaessa lisärahoitustakin.

