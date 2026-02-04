Keusoten tila- ja tukipalvelujohtajan viran rekrytointi etenee – haastatteluihin kutsutut valittu
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusoten) tila- ja tukipalvelujohtajan virka herätti laajaa mielenkiintoa alan ammattilaisten keskuudessa. Virkaa haki määräaikaan mennessä yhteensä 57 hakijaa, joista neljällä ei ollut hakuilmoituksessa edellytettyä soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, mikä on yksi viran kelpoisuusvaatimuksista.
Tila- ja tukipalvelujohtaja vastaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kiinteistöjohtamisesta, tila- ja tukipalveluiden strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, mukaan lukien puhtaanapito-, ateria- ja hankintapalvelut. Johtaja on Keusoten johtoryhmän jäsen ja raportoi hyvinvointialueen johtajalle. Virka julkaistiin haettavaksi 8.1.2026, ja hakuaika päättyi 29.1.2026.
Rekrytointia valmisteleva työryhmä, johon kuuluu sekä virkamiehiä että poliittisia päätöksentekijöitä arvioivat haastatteluihin kutsuttavat hakijat pätevyyden, soveltuvuuden, kokemuksen ja johtamistaitojen perusteella.
Haastateltavat hakijat ovat:
- Markus Moisio
- Jussi Niemi
- Antti Nikkinen
- Risto Paavola
- Ilkka Ruutu
- Pasi Salo
Seuraavaksi haku etenee rekrytointihaastatteluihin, joka pidetään 13.2.26.
Tila- ja tukipalvelujohtajan virkaa hakeneet (viisi hakijaa ei toivonut nimeään julkisuuteen):
- Johanna Ahola
- Mikko Alin
- Petri Bemeleit
- Teemu Björninen
- Leila Diov
- Oskari Enroth
- Sami Eskelinen
- Rebecca Haaranen
- Esko Halmesmäki
- Henna Helander
- Päivi Helenius
- Otto Hyvärinen
- Tuomas Igoni
- Esa Jolkkonen
- Juho Jukkola
- Eeva Kaartinen
- Pasi Kivelä
- Arttu Kivistö
- Kimmo Kohtamäki
- Ville Komulainen
- Antti Korkki
- Joni Kuokkanen
- Anssi Lahnalampi
- Timo Laine
- Maarit Lastumäki
- Pekka Latvala
- Leila Lindroos
- Markus Moisio
- Kai Mäenpää
- Mikael Neuvonen
- Jussi Niemi
- Antti Nikkanen
- Risto Paavola
- Tommi Palmu
- Satu Palosaari
- Leena Marjukka Pekkanen
- Lauri Peltonen
- Eija Pitkänen
- Toni Puustinen
- Ilkka Ruutu
- Siiri Salminen
- Pasi Salo
- Sirkka Salovaara-Mäkinen
- Katariina Silvennoinen
- Jarkko Sinda
- Juho Suvanto
- Raija Taleva
- Ulla Turkulainen
- Virpi Tuupanen
- Jarkko Vainionpää
- Timo Vainonen
- Eki Valtanen
Keusote kiittää kaikkia virkaan hakeneita näyttävästä kiinnostuksesta ja panoksesta hyvinvointialueen tilojen ja tukipalveluiden kehittämiseen.
