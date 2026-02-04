Keusoten tila- ja tukipalvelujohtajan viran rekrytointi etenee – haastatteluihin kutsutut valittu

Tila- ja tukipalvelujohtaja vastaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kiinteistöjohtamisesta, tila- ja tukipalveluiden strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, mukaan lukien puhtaanapito-, ateria- ja hankintapalvelut. Johtaja on Keusoten johtoryhmän jäsen ja raportoi hyvinvointialueen johtajalle. Virka julkaistiin haettavaksi 8.1.2026, ja hakuaika päättyi 29.1.2026.

Rekrytointia valmisteleva työryhmä, johon kuuluu sekä virkamiehiä että poliittisia päätöksentekijöitä arvioivat haastatteluihin kutsuttavat hakijat pätevyyden, soveltuvuuden, kokemuksen ja johtamistaitojen perusteella.

Haastateltavat hakijat ovat:

Markus Moisio

Jussi Niemi

Antti Nikkinen

Risto Paavola

Ilkka Ruutu

Pasi Salo

Seuraavaksi haku etenee rekrytointihaastatteluihin, joka pidetään 13.2.26.

Keusote kiittää kaikkia virkaan hakeneita näyttävästä kiinnostuksesta ja panoksesta hyvinvointialueen tilojen ja tukipalveluiden kehittämiseen.