A-Insinöörit Oy

Väylävirasto julkaisi uudet junatyyppivakiot – A-Insinöörien tutkimus selvitti nykyjunien melutasot

5.2.2026 09:23:00 EET | A-Insinöörit Oy | Tiedote

Jaa

A-Insinöörit on tehnyt Väyläviraston toimeksiannosta viisiosaisen tutkimuksen, jossa mitattiin kenttäkokein suomalaisen junakaluston melupäästöt. Tutkimuksen pohjalta päivitetty Suomalaisen junakaluston raideliikennemelu -ohje ohjaa meluselvityksiä ja mahdollistaa säästöt meluntorjuntainvestoinneissa.

Eri puolilla Suomea A-Insinöörien kenttäkokeissa mitatut junien uudet melutasot voivat tuoda merkittäviäkin säästöjä meluntorjuntaan.
Eri puolilla Suomea A-Insinöörien kenttäkokeissa mitatut junien uudet melutasot voivat tuoda merkittäviäkin säästöjä meluntorjuntaan. Kuva: A-Insinöörit

Väylävirasto on julkaissut uuden A-Insinöörien laatiman ohjeen, jossa määritellään raideliikenteen meluselvityksissä käytettävät ns. junatyyppivakiot. Kalustokohtaiset arvot kuvaavat, kuinka paljon melua tietyn tyyppinen juna tuottaa ohiajaessaan.

Ohje perustuu A-Insinöörien nelivuotisen tutkimushankkeeseen, jossa mitattiin kenttäkokein suomalaisen junakaluston melutasot. Tutkimus koski mm. Pendolinoja, IC-junia, Sm-sarjan lähijunia sekä tavarajunia.

– Tulokset tulevat vaikuttamaan kaikkiin uusiin meluselvityksiin, myös EU:n edellyttämiin säännöllisiin ympäristömeluselvityksiin, jotka esimerkiksi yli 100 000 asukkaan kaupunkien täytyy jälleen tehdä kesään 2027 mennessä, tutkimusohjelmasta vastannut aluejohtaja Timo Huhtala A-Insinööreistä sanoo.

Uudet junaliikenteen meluarvot vaikuttavat siihen, kuinka suureksi melulle altistuvien ihmisten määrä arvioidaan, mitä kaavamääräyksissä rakennuksilta vaaditaan sekä kuinka meluntorjunnan ratkaisut – meluesteet, ulkoseinärakenteet, ikkunat ja ovet – mitoitetaan.

– Junatyyppivakioiden avulla ennakoimme, kuinka paljon melupäästöjä syntyy eri junaliikennetilanteissa, jolloin ratahankkeissa, maankäytön suunnittelussa ja kaavamääräyksissä voidaan huomioida esimerkiksi meluesteiden tarve. Näiden tietojen päivittäminen ajanmukaisiksi on tärkeää asumisen ja kaupunkien viihtyvyyden vuoksi, mutta myös meluntorjuntaa menevien kustannusten kannalta, melu- ja ympäristöasiantuntija Taiju Virtanen Väylävirastosta toteaa.

Junakaluston junatyyppivakioita on käytetty raideliikenteen melulaskennassa 1990-luvulta lähtien. Aiemmat arvot perustuivat VTT:n vuosien 1993–2000 tutkimuksiin.

Nykyjunat aiemmin tiedettyä hiljaisempia

A-Insinöörit selvitti uudet junatyyppivakiot nykyisin käytössä olevasta junakalustosta uusimpien mittausteknologioiden avulla. Samalla määriteltiin junakaluston voimatiheydet eli värähtelyn lähtöarvot tärinä- ja runkomeluselvitysten tueksi.

– Merkittävin havaintomme on, että nykyinen junaliikenne on hiljaisempaa kuin olemme aikaisemmin Suomessa arvioineet. Uusien tietojen pohjalta osaamme jatkossa mitoittaa ja kohdentaa meluntorjunnan ratkaisut paremmin, ja säästämme yritysten ja yhteiskunnan varoja, Timo Huhtala toteaa.

– Uudet tiedot mahdollistavat kustannussäästöt raideliikenteen meluntorjunnassa. Ja jos torjuntaratkaisuja voidaan keventää, myös materiaalien ja rakentamisen hiilijalanjälki pienenee, Huhtala jatkaa.

Tarve selvittää junien meluarvot uudelleen havaittiin A-Insinöörien toisen tutkimuksen yhteydessä vuonna 2020, jolloin tavarajunien melupäästöjen huomattiin olevan pienemmät kuin selvityksissä yleisesti käytetyt lähtötiedot. Vuosina 2023–2026 toteutetun tutkimuksen aikana A-Insinöörit teki kenttämittauksia Hämeenlinnan Leteensuolla, Kirkkonummen Masalassa, Kouvolan Inkeroisissa, Järvenpää Kytömaalla ja Tammisaaren Draksvikissä.

Yhteyshenkilöt

Timo Huhtala, aluejohtaja, akustiikkasuunnittelu, A-Insinöörit
puh. +358 40 643 3762
timo.huhtala@ains.fi

Taiju Virtanen, asiantuntija, melu- ja ympäristö, Väylävirasto
puh. 0295 34 3000
taiju.virtanen@vayla.fi

Kuvat

"Päivitetyt meluarvot muuttavat meluntorjunnan mitoitusta, ja tulevat vaikuttamaan rakentamiseen ja kaavoitukseen", aluejohtaja Timo Huhtala arvioi.
"Päivitetyt meluarvot muuttavat meluntorjunnan mitoitusta, ja tulevat vaikuttamaan rakentamiseen ja kaavoitukseen", aluejohtaja Timo Huhtala arvioi.
Kuva: A-Insinöörit
Lataa
Tulokset ohjaavat meluntorjunnan suunnittelua ja investointeja pitkälle tulevaisuuteen.
Tulokset ohjaavat meluntorjunnan suunnittelua ja investointeja pitkälle tulevaisuuteen.
Kuva: A-Insinöörit
Lataa

Linkit

Tietoa julkaisijasta

A-Insinöörit (AINS Group) on suomalainen, ennakkoluuloton rakennetun ympäristön konsultti- ja suunnitteluyhtiö. 1 400 hengen asiantuntijayhteisömme tarjoaa talo-, teollisuus- ja infrahankkeisiin kaikki suunnittelun ja projektijohtamisen palvelut kuudella liiketoiminta-alueella: rakennuttaminen, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, korjaussuunnittelu, teollisuus- ja talotekniikka sekä yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu. Konsernimme kuuluu arkkitehtitoimisto ONE Architects. Toimimme 19 toimipaikalla Suomessa ja kansainvälisesti.

A-Insinöörit – ihmisiä, joiden kanssa rakennat rohkeasti parempaa. www.ains.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta A-Insinöörit Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye