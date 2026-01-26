Atea ja Suomen Urheiluliitto yhdistävät voimansa tukeakseen lasten liikkumista

Organisaatioiden IT-laitteiden reserviin jää kiinni suuri potentiaali, kun ne eivät päädy uudelleen käyttöön tai materiaalikiertoon. Siksi Atea ja Suomen Urheiluliitto aloittavat ONE for Good -yhteistyön: Atea on avannut rahaston ja kierrättää laitteet – SUL ohjaa varat paikallisille urheiluseuroille nuorten ja lasten toimintaan. Tämä yhteistyö vauhdittaa organisaatioita suunnitelmalliseen kierrätykseen ja tulee mahdollistamaan harrastuksen tuhansille lapsille ja nuorille.

Helppo ratkaisu – kierrätä IT-laitteet

Yhdessä Suomen Urheiluliiton kanssa Atea rohkaisee jokaista yritystä puhaltamaan yhteen hiileen ja kierrättämään IT-laitteensa.

“Me investoimme tuleviin sukupolviin. Syyskuussa avattu rahasto on nyt jo merkittävä, ja se kasvaa koko ajan. Atea sitoutuu ohjaamaan 10 prosenttia kierrätettävien laitteiden arvosta lasten ja nuorten liikkumisen tukemiseen eri puolilla Suomea”, Atea Finlandin toimitusjohtaja Juha Sihvonen kertoo.

”Osallistuminen on yksinkertaista. Kun organisaatio palauttaa käytetyt laitteensa Atealle, se auttaa kasvattamaan ONE for Good -rahastoa. Jokainen palautettu laite auttaa tukemaan lapsia ja nuoria”, Atean vastuullisuuspäällikkö Elli Ojala avaa rahaston toimintaa.

”Yhteisvoimin suomalaisen yrityskentän kanssa me voimme näyttää, kuinka paljon hyvää saamme aikaan. Ei tarvitse kuin palauttaa vanhat IT-laitteet kiertoon, mikä jo sinänsä on merkittävä vastuullisuusteko”, Juha Sihvonen lisää.

Tulevaisuuden sukupolvet tarvitsevat tukeamme nyt

Pienillä paikkakunnilla harrastustoiminta voi olla muutaman aktiivisen aikuisen varassa. Atean ONE for Good -rahaston avulla tuetaan paikallisia urheiluseuroja kaikkialla siellä, missä elämme ja työskentelemme.

”On mahtavaa, että Atea haluaa tukea nuorten liikkumista. Meillä paikallisseuroissa tuhannet vapaaehtoiset tekevät valtavasti työtä, jotta jokaisella lapsella olisi mahdollisuus liikkua. Yhdessä takaamme mahdollisuuden harrastaa vielä useammalle lapselle ja nuorelle”, Suomen Urheiluliiton toimitusjohtaja Harri Aalto iloitsee.

Ensimmäinen ONE for Good -avustusten haku aukeaa jo tänä keväänä. Sen avulla seurat ympäri Suomen voivat varmistaa toimintaedellytyksiään tuleville vuosille.

”Avustuksen avulla voidaan kouluttaa lisää valmentajia, hankkia harjoitustilaa ja puuttuvia välineitä – ja jopa perustaa uusia valmennusryhmiä nimenomaan lapsille. Arviointia tulevat tekemään meillä ne, jotka parhaiten urheilukentän ja yhdistysten tarpeet tuntevat. Ilman Ateaa emme voisi tätä tehdä”, sanoo Harri Aalto.

Miksi Atea ei anna periksi vastuullisuudesta?

Pohjoismaiden ja Baltian johtavana IT-palveluyrityksenä Atealla on sekä mahdollisuus että velvollisuus rakentaa tulevaisuutta IT:n avulla.

”Meidät nimettiin juuri viidettä kertaa maailman vastuullisimmaksi IT-palveluyritykseksi*. Jotta pystymme vastaamaan maailmantilanteeseen, meidän on tehtävä jatkossa vielä kunnianhimoisempia vastuullisuustekoja. ONE for Good -hanke on sellainen: tavoitteemme on levittää kestävämpiä toimintamalleja kaikkiin organisaatioihin Pohjoismaissa”, sanoo toimitusjohtaja Juha Sihvonen.

Atea-konserni perusti syyskuussa 2025 ainutlaatuisen ONE for Good -rahaston, jonka avulla tuetaan nuorten hyvinvointia 89 paikkakunnalla Pohjoismaissa ja Baltiassa.

”Hankkimalla oikeat laitteet oikeaan tarpeeseen, huolehtimalla laitteista käytön aikana, palauttamalla tarpeettomat laitteet uusiokäyttöön sekä kierrättämällä materiaalit vastuullisesti ja tietoturvallisesti me tartumme suureen haasteeseen ja olemme osa ratkaisua”, Elli Ojala sanoo.

*Corporate Knights (Global 100, 2026)