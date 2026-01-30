Kutsu: PTT:n alueellisen asuntomarkkinaennusteen julkistus 12.2. klo 10.30 - kirkastuvatko markkinanäkymät tänä vuonna?
5.2.2026 09:35:40 EET | Pellervon taloustutkimus PTT | Kutsu
Pellervon taloustutkimus julkistaa vuotuisen alueellisen asuntomarkkinaennusteensa webinaarissa torstaina 12. helmikuuta klo 10.30. Ennusteessa tarkastellaan asuntojen hintakehitystä ja vuokria lyhyellä aikavälillä sekä valtakunnallisesti että suurimmissa kaupungeissa.
Lisäksi ennusteessa pohditaan mm.:
- Miksi asuntojen hinnat eivät ole kääntyneet kasvuun, vaikka kotitalouksien tulot ovat kasvaneet ja korkokehitys on tasaantunut?
- Nousevatko tuetut vuokrat edelleen markkinavuokria nopeammin?
- Mitkä ovat rakentamisen nopeiden suhdannevaihteluiden syyt ja seuraukset?
Ennusteen esittelevät toimitusjohtaja Markus Lahtinen ja vanhempi ekonomisti Veera Holappa.
Ilmoittaudu mukaan webinaariin tästä: https://link.webropol.com/ep/asuntomarkkinat26
Lähetämme sinulle linkin webinaarilähetykseen tilaisuutta edeltävänä päivänä.
Aika: 12.2. klo 10.30-1130
Paikka: webinaari Teams-alustalla
Lisätietoja ennusteesta
vanhempi ekonomisti Veera Holappa, 040 631 7217, veera.holappa@ptt.fi
Ennakkomateriaalit toimituksille
viestintäpäällikkö Kimmo Mäkilä, 040 358 0222, kimmo.makila@ptt.fi
Avainsanat
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
