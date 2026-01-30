Pellervon taloustutkimus PTT

Kutsu: PTT:n alueellisen asuntomarkkinaennusteen julkistus 12.2. klo 10.30  - kirkastuvatko markkinanäkymät tänä vuonna?

5.2.2026 09:35:40 EET | Pellervon taloustutkimus PTT | Kutsu

Jaa

Pellervon taloustutkimus julkistaa vuotuisen alueellisen asuntomarkkinaennusteensa webinaarissa torstaina 12. helmikuuta klo 10.30. Ennusteessa tarkastellaan asuntojen hintakehitystä ja vuokria lyhyellä aikavälillä sekä valtakunnallisesti että suurimmissa kaupungeissa.

Lisäksi ennusteessa pohditaan mm.:

  • Miksi asuntojen hinnat eivät ole kääntyneet kasvuun, vaikka kotitalouksien tulot ovat kasvaneet ja korkokehitys on tasaantunut?
  • Nousevatko tuetut vuokrat edelleen markkinavuokria nopeammin?
  • Mitkä ovat rakentamisen nopeiden suhdannevaihteluiden syyt ja seuraukset?

Ennusteen esittelevät toimitusjohtaja Markus Lahtinen ja vanhempi ekonomisti Veera Holappa.

Ilmoittaudu mukaan webinaariin tästä: https://link.webropol.com/ep/asuntomarkkinat26

Lähetämme sinulle linkin webinaarilähetykseen tilaisuutta edeltävänä päivänä.

Aika: 12.2. klo 10.30-1130
Paikka: webinaari Teams-alustalla

Lisätietoja ennusteesta

vanhempi ekonomisti Veera Holappa, 040 631 7217, veera.holappa@ptt.fi

Ennakkomateriaalit toimituksille

viestintäpäällikkö Kimmo Mäkilä, 040 358 0222, kimmo.makila@ptt.fi

Avainsanat

asuntomarkkinatennustewebinaariasuminenasuntojen hinnatasuntokauppatalousrakentaminen

Tietoja julkaisijasta

Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pellervon taloustutkimus PTT

Mercosur-sopimuksen mittakaavoissa on tulkintaeroja22.1.2026 14:14:32 EET | Tiedote

Pellervon taloustutkimuksen PTT:n maatalousekonomisti Mauri Yli-Liipola arvioi tuoreessa blogissaan Mercosur-sopimuksen vaikutuksia ja nykytilannetta: Euroopan unionin jäsenmaat saavuttivat vuoden alussa sovun Mercosur-kauppasopimuksen hyväksymisestä, mutta viimeaikaisten käänteiden jälkeen sopimuksen eteneminen on jäädytetty. Parlamentti päätti lähettää sopimuksen EU:n tuomioistuimen arvioitavaksi varmistaakseen sen yhteensopivuuden perussopimusten ja oikeusjärjestelmän kanssa. Päätöksen taustalla on myös poliittinen vastustus, jota ovat esittäneet useat parlamenttiryhmät sekä viljelijäjärjestöt.

Tutkimus: Hiljaisen suojelun piirissä yli miljoona hehtaaria metsätalousmaata21.1.2026 10:05:38 EET | Tiedote

Yksityiset metsänomistajat jättävät Suomessa laajoja metsäalueita omaehtoisesti, ilman sopimusta metsätaloudellisen käsittelyn ulkopuolelle tai käsittelevät niitä vain hyvin pienimuotoisesti. Pellervon taloustutkimus PTT:n tuoreen tutkimuksen mukaan hiljainen suojelu kattaa arviolta noin 1,1 miljoonaa hehtaaria metsätalousmaata. Kyseessä on ensimmäinen valtakunnallinen arvio ilmiön laajuudesta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye