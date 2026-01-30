Maahanmuuttovirasto

Maahanmuuttovirasto arvioi uudelleen Iranin turvallisuustilannetta – turvapaikkahakemusten päätöksenteko keskeytetään osittain

5.2.2026 11:00:09 EET | Maahanmuuttovirasto | Tiedote

Iranin turvallisuustilanne on muuttunut suurten mielenosoitusten ja turvallisuusjoukkojen väkivallankäytön myötä, minkä vuoksi päätösten tekeminen iranilaisten turvapaikkahakemuksiin keskeytetään osittain.

Maahanmuuttovirasto keskeyttää tämänkaltaisissa tilanteissa päätöksenteon joko kokonaan tai osittain. Tämä on normaali käytäntö EU-maissa silloin, kun maan turvallisuustilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, joiden vaikutuksia ei pystytä arvioimaan turvapaikanhakijan tilanteeseen.

Maahanmuuttovirastossa on tällä hetkellä käsittelyssä noin 100 iranilaisten turvapaikkahakemusta. Päätöksenteko keskeytetään vain niiden hakemusten osalta, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan lisää tietoa maan tilanteesta.

– Toimimme aina samalla tavalla, kun turvapaikanhakijoiden lähtömaan tilanteessa tapahtuu sellaisia suurempia muutoksia, joiden vaikutuksia turvapaikanhakijoiden tilanteeseen emme pysty arvioimaan. Aluksi keskeytämme päätöksenteon tilanteen vaativalla laajuudella, minkä jälkeen seuraamme maan tilannetta ja keräämme siitä tietoa. Kun maan tilanteesta on tarpeeksi tietoa, päätöksentekoa jatketaan mahdollisimman pian, oikeuspalveluiden johtaja Johanna Waal kertoo.

Turvapaikkapäätösten tekoon tarvitaan aina ajantasainen maatieto päätöksentekohetkellä. Maahanmuuttovirasto seuraa ja arvioi Iranin turvallisuustilannetta, jotta päätöksiä voidaan jälleen tehdä kaikille hakijoille. Jokaiseen turvapaikkahakemukseen tehdään yksilöllinen päätös.

Maatietoa kerätään ja päivitetään päätöksenteon tueksi monipuolisesti eri lähteistä koko ajan. Virasto on yhteydessä muihin Pohjoismaihin ja Euroopan unionin jäsenvaltioihin vaihtaaksemme tietoa lähtömaan tilanteen arvioimisesta.

oikeuspalveluiden johtaja Johanna Waal, s-posti: etunimi.sukunimi@migri.fi, puh. 0295 433 922

