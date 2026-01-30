Maahanmuuttovirasto arvioi uudelleen Iranin turvallisuustilannetta – turvapaikkahakemusten päätöksenteko keskeytetään osittain
5.2.2026 11:00:09 EET | Maahanmuuttovirasto | Tiedote
Iranin turvallisuustilanne on muuttunut suurten mielenosoitusten ja turvallisuusjoukkojen väkivallankäytön myötä, minkä vuoksi päätösten tekeminen iranilaisten turvapaikkahakemuksiin keskeytetään osittain.
Maahanmuuttovirasto keskeyttää tämänkaltaisissa tilanteissa päätöksenteon joko kokonaan tai osittain. Tämä on normaali käytäntö EU-maissa silloin, kun maan turvallisuustilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, joiden vaikutuksia ei pystytä arvioimaan turvapaikanhakijan tilanteeseen.
Maahanmuuttovirastossa on tällä hetkellä käsittelyssä noin 100 iranilaisten turvapaikkahakemusta. Päätöksenteko keskeytetään vain niiden hakemusten osalta, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan lisää tietoa maan tilanteesta.
– Toimimme aina samalla tavalla, kun turvapaikanhakijoiden lähtömaan tilanteessa tapahtuu sellaisia suurempia muutoksia, joiden vaikutuksia turvapaikanhakijoiden tilanteeseen emme pysty arvioimaan. Aluksi keskeytämme päätöksenteon tilanteen vaativalla laajuudella, minkä jälkeen seuraamme maan tilannetta ja keräämme siitä tietoa. Kun maan tilanteesta on tarpeeksi tietoa, päätöksentekoa jatketaan mahdollisimman pian, oikeuspalveluiden johtaja Johanna Waal kertoo.
Turvapaikkapäätösten tekoon tarvitaan aina ajantasainen maatieto päätöksentekohetkellä. Maahanmuuttovirasto seuraa ja arvioi Iranin turvallisuustilannetta, jotta päätöksiä voidaan jälleen tehdä kaikille hakijoille. Jokaiseen turvapaikkahakemukseen tehdään yksilöllinen päätös.
Maatietoa kerätään ja päivitetään päätöksenteon tueksi monipuolisesti eri lähteistä koko ajan. Virasto on yhteydessä muihin Pohjoismaihin ja Euroopan unionin jäsenvaltioihin vaihtaaksemme tietoa lähtömaan tilanteen arvioimisesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
oikeuspalveluiden johtaja Johanna Waal, s-posti: etunimi.sukunimi@migri.fi, puh. 0295 433 922
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja kansalaisuusasioissa päätöksenteko-organisaatio ja ylläpitää vastaanottojärjestelmää.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maahanmuuttovirasto
Maahanmuuton tilastot 2025: Maahanmuutto Suomeen laskussa30.1.2026 10:00:27 EET | Tiedote
Monien maahanmuuton eri lupatyyppien hakemusmäärät ovat laskussa. Niin työntekijöiden, opiskelijoiden kuin kansainvälisen suojelunkin hakemusten määrät ovat vähentyneet. Perheenjäsenten osalta hakemusmäärissä on ollut puolestaan pientä kasvua.
Asiakaskysynnän kasvu ja henkilöstöresurssien väheneminen vaikuttavat Maahanmuuttoviraston asiakaspalveluun23.1.2026 11:24:29 EET | Tiedote
Valtiotalouden säästöt osuvat monin tavoin Maahanmuuttoviraston toimintaan. Viraston tulee suhteuttaa toimintaansa pieneneviin resursseihin. Henkilöstön määrän pieneneminen johtaa osaltaan palveluiden heikentymiseen.
Ulkomaalaislaki muuttuu pysyvän oleskeluluvan osalta 8.1.20268.1.2026 12:00:28 EET | Tiedote
Pysyvän oleskeluluvan saamisen edellytyksiä tiukennetaan 8.1.2026. Lakiin lisätään uudet kotoutumisedellytykset pysyvän oleskeluluvan hakijoille.
Kansalaisuuslaki muuttuu 17.12.202517.12.2025 11:00:21 EET | Tiedote
Suomen kansalaisuuden saamisen edellytyksiä tiukennetaan. 17.12.2025 voimaantulevat lakimuutokset vaikuttavat toimeentuloa ja nuhteettomuutta koskeviin edellytyksiin sekä kansalaisuuden menettämiseen. Lakimuutos koskettaa kaikkia 17.12.2025 tai sen jälkeen jätettyjä kansalaisuushakemuksia.
Tilapäistä suojelua ei jatkossa enää myönnetä Suomessa, jos hakijalla on tilapäisen suojelun oleskelulupa toisessa EU-maassa8.12.2025 11:00:20 EET | Tiedote
Maahanmuuttovirasto on muuttanut päätöskäytäntöään Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan unionin neuvoston uusien päätösten mukaiseksi, eikä enää lähtökohtaisesti myönnä tilapäistä suojelua niille, joilla on jo tilapäisen suojelun oleskelulupa toisessa EU-maassa. Neuvosto toi esille heinäkuussa 2025 päätöksessään periaatteen siitä, että henkilö voi saada tilapäiseen suojeluun liittyviä oikeuksia vain yhdessä jäsenvaltiossa kerrallaan. Tämän periaatteen noudattaminen varmistaa ja välttää päällekkäiset rekisteröinnit. Neuvoston päätöksen jälkeen virasto aloitti uuden linjauksen valmistelun.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme