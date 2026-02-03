Suomen Punainen Risti SPR

Nälkäpäivä-keräyksen kokonaistulos on 1,5 miljoonaa euroa

5.2.2026 05:30:00 EET | Suomen Punainen Risti SPR | Tiedote

Suomen Punaisen Ristin vuoden 2025 Nälkäpäivä-keräys tuotti auttamistyöhön lähes saman summan kuin edellisenä vuonna. Katastrofirahastoon kerättyjen lahjoitusten avulla autetaan kriisin tai katastrofin keskelle joutuneita niin maailmalla kuin Suomessakin.

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestettiin ympäri Suomen 26.–28.9. Kuva: Joonas Brandt
Nälkäpäivän lipaskeräys järjestettiin ympäri Suomen 26.–28.9. Kuva: Joonas Brandt

Suomen Punaisen Ristin Nälkäpäivä-keräys järjestettiin koko maassa 11.9.–13.10.2025. Lipaskeräykseen osallistui yli 8100 vapaaehtoista lipaskerääjää, minkä lisäksi ihmiset lahjoittivat digitaalisesti muun muassa verkossa.

Yhteensä Nälkäpäivään lahjoitettiin 1,52 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna keräykseen lahjoitettiin 1,6 miljoonaa euroa.

– Hyvänä pysynyt keräystulos kertoo siitä, että taloudellisesti tiukkoinakin aikoina ihmisillä on voimakas halu auttaa muita. Kerääminen ja lahjoittaminen ovat konkreettinen tapa toimia silloin, kun maailma ympärillä näyttää arvaamattomalta. Lämmin kiitos keräystuloksesta ja sen mahdollistamasta avusta kuuluu jokaiselle keräykseen osallistuneelle, kiittää Suomen Punaisen Ristin varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen.

Lahjoituksissa näkyi, että lipaskeräyksen merkitys on edelleen suuri. Lisäksi lahjoittaminen verkossa ja MobilePayn kautta kasvoi.

Lahjoituksilla annetaan hätäapua ja varaudutaan kriiseihin

Katastrofirahaston varoin autetaan sekä Suomessa että maailmalla. Nälkäpäivänä kerättyjä varoja ei sidota ennalta tiettyyn maahan tai kohteeseen, ja siksi niiden avulla voidaan järjestää nopeaa apua silloin, kun katastrofi tai konflikti kasvattaa avun tarvetta äkillisesti.

Tällä hetkellä Suomen Punainen Risti auttaa katastrofirahastonsa varoin muun muassa konflikteista kärsiviä Gazassa ja Sudanissa sekä hurrikaanin koettelemia yhteisöjä Jamaikalla. Suomessa apua voivat saada äkillisen onnettomuuden kohdanneet, kuten tulipalossa kotinsa menettäneet ihmiset.

Varoilla myös ylläpidetään Suomen Punaisen Ristin auttamisvalmiutta kriisejä ja katastrofeja varten. Katastrofirahaston tuella ylläpidetään muun muassa Suomen Punaisen Ristin kirurgista kenttäsairaalaa ja klinikoita, jotka voidaan tarvittaessa saada liikkeelle 48 tunnissa siitä, kun Suomen Punainen Risti saa pyynnön yksiköiden lähettämisestä.

– Kenttäsairaala on esimerkki auttamisvalmiudesta, jota voidaan hyödyntää niin maailmalla kuin kotimaassakin. Sama kokemus, osaajat ja materiaalinen valmius ovat käytettävissä tilanteen mukaan siellä, missä apua eniten tarvitaan, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Nälkäpäivä on Suomen Punaisen Ristin suurin vuosittainen valtakunnallinen keräys. Sitä on järjestetty vuodesta 1980 lähtien.

Katastrofirahaston lahjoitustiedot

Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon voi lahjoittaa vuoden ympäri.


Rahankeräyslupa: RA/2020/1407 & ÅLR 2025/8320


Lisätietoja:

Varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen, p. 050 567 6629, sirpa.solehmainen@punainenristi.fi

Kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen, p. 040 120 9728, marko.korhonen@punainenristi.fi

Viestinnän asiantuntija Sari Häkkinen, p. 040 664 3236, sari.hakkinen@punainenristi.fi

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista humanitaarisista järjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

