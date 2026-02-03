Nälkäpäivä-keräyksen kokonaistulos on 1,5 miljoonaa euroa

Suomen Punaisen Ristin Nälkäpäivä-keräys järjestettiin koko maassa 11.9.–13.10.2025. Lipaskeräykseen osallistui yli 8100 vapaaehtoista lipaskerääjää, minkä lisäksi ihmiset lahjoittivat digitaalisesti muun muassa verkossa.

Yhteensä Nälkäpäivään lahjoitettiin 1,52 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna keräykseen lahjoitettiin 1,6 miljoonaa euroa.

– Hyvänä pysynyt keräystulos kertoo siitä, että taloudellisesti tiukkoinakin aikoina ihmisillä on voimakas halu auttaa muita. Kerääminen ja lahjoittaminen ovat konkreettinen tapa toimia silloin, kun maailma ympärillä näyttää arvaamattomalta. Lämmin kiitos keräystuloksesta ja sen mahdollistamasta avusta kuuluu jokaiselle keräykseen osallistuneelle, kiittää Suomen Punaisen Ristin varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen.

Lahjoituksissa näkyi, että lipaskeräyksen merkitys on edelleen suuri. Lisäksi lahjoittaminen verkossa ja MobilePayn kautta kasvoi.

Lahjoituksilla annetaan hätäapua ja varaudutaan kriiseihin

Katastrofirahaston varoin autetaan sekä Suomessa että maailmalla. Nälkäpäivänä kerättyjä varoja ei sidota ennalta tiettyyn maahan tai kohteeseen, ja siksi niiden avulla voidaan järjestää nopeaa apua silloin, kun katastrofi tai konflikti kasvattaa avun tarvetta äkillisesti.

Tällä hetkellä Suomen Punainen Risti auttaa katastrofirahastonsa varoin muun muassa konflikteista kärsiviä Gazassa ja Sudanissa sekä hurrikaanin koettelemia yhteisöjä Jamaikalla. Suomessa apua voivat saada äkillisen onnettomuuden kohdanneet, kuten tulipalossa kotinsa menettäneet ihmiset.

Varoilla myös ylläpidetään Suomen Punaisen Ristin auttamisvalmiutta kriisejä ja katastrofeja varten. Katastrofirahaston tuella ylläpidetään muun muassa Suomen Punaisen Ristin kirurgista kenttäsairaalaa ja klinikoita, jotka voidaan tarvittaessa saada liikkeelle 48 tunnissa siitä, kun Suomen Punainen Risti saa pyynnön yksiköiden lähettämisestä.

– Kenttäsairaala on esimerkki auttamisvalmiudesta, jota voidaan hyödyntää niin maailmalla kuin kotimaassakin. Sama kokemus, osaajat ja materiaalinen valmius ovat käytettävissä tilanteen mukaan siellä, missä apua eniten tarvitaan, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Nälkäpäivä on Suomen Punaisen Ristin suurin vuosittainen valtakunnallinen keräys. Sitä on järjestetty vuodesta 1980 lähtien.

