Nälkäpäivä-keräyksen kokonaistulos on 1,5 miljoonaa euroa
5.2.2026 05:30:00 EET | Suomen Punainen Risti SPR | Tiedote
Suomen Punaisen Ristin vuoden 2025 Nälkäpäivä-keräys tuotti auttamistyöhön lähes saman summan kuin edellisenä vuonna. Katastrofirahastoon kerättyjen lahjoitusten avulla autetaan kriisin tai katastrofin keskelle joutuneita niin maailmalla kuin Suomessakin.
Suomen Punaisen Ristin Nälkäpäivä-keräys järjestettiin koko maassa 11.9.–13.10.2025. Lipaskeräykseen osallistui yli 8100 vapaaehtoista lipaskerääjää, minkä lisäksi ihmiset lahjoittivat digitaalisesti muun muassa verkossa.
Yhteensä Nälkäpäivään lahjoitettiin 1,52 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna keräykseen lahjoitettiin 1,6 miljoonaa euroa.
– Hyvänä pysynyt keräystulos kertoo siitä, että taloudellisesti tiukkoinakin aikoina ihmisillä on voimakas halu auttaa muita. Kerääminen ja lahjoittaminen ovat konkreettinen tapa toimia silloin, kun maailma ympärillä näyttää arvaamattomalta. Lämmin kiitos keräystuloksesta ja sen mahdollistamasta avusta kuuluu jokaiselle keräykseen osallistuneelle, kiittää Suomen Punaisen Ristin varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen.
Lahjoituksissa näkyi, että lipaskeräyksen merkitys on edelleen suuri. Lisäksi lahjoittaminen verkossa ja MobilePayn kautta kasvoi.
Lahjoituksilla annetaan hätäapua ja varaudutaan kriiseihin
Katastrofirahaston varoin autetaan sekä Suomessa että maailmalla. Nälkäpäivänä kerättyjä varoja ei sidota ennalta tiettyyn maahan tai kohteeseen, ja siksi niiden avulla voidaan järjestää nopeaa apua silloin, kun katastrofi tai konflikti kasvattaa avun tarvetta äkillisesti.
Tällä hetkellä Suomen Punainen Risti auttaa katastrofirahastonsa varoin muun muassa konflikteista kärsiviä Gazassa ja Sudanissa sekä hurrikaanin koettelemia yhteisöjä Jamaikalla. Suomessa apua voivat saada äkillisen onnettomuuden kohdanneet, kuten tulipalossa kotinsa menettäneet ihmiset.
Varoilla myös ylläpidetään Suomen Punaisen Ristin auttamisvalmiutta kriisejä ja katastrofeja varten. Katastrofirahaston tuella ylläpidetään muun muassa Suomen Punaisen Ristin kirurgista kenttäsairaalaa ja klinikoita, jotka voidaan tarvittaessa saada liikkeelle 48 tunnissa siitä, kun Suomen Punainen Risti saa pyynnön yksiköiden lähettämisestä.
– Kenttäsairaala on esimerkki auttamisvalmiudesta, jota voidaan hyödyntää niin maailmalla kuin kotimaassakin. Sama kokemus, osaajat ja materiaalinen valmius ovat käytettävissä tilanteen mukaan siellä, missä apua eniten tarvitaan, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.
Nälkäpäivä on Suomen Punaisen Ristin suurin vuosittainen valtakunnallinen keräys. Sitä on järjestetty vuodesta 1980 lähtien.
Katastrofirahaston lahjoitustiedot
Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon voi lahjoittaa vuoden ympäri.
- Lahjoita katastrofirahastoon verkossa: www.punainenristi.fi/lahjoita/katastrofirahasto
- Lähetä tekstiviesti SPR20 numeroon 16499 (20 €)
- Lahjoita haluamasi summa MobilePayllä numeroon 10900
- Soita numeroon 0600 12220 (20,28 € + pvm/mpm)
- Tee tilisiirto: OP FI52 5000 0120 4156 73. Saaja: Suomen Punainen Risti. Viite: 5186.
- Liity kuukausilahjoittajaksi osoitteessa www.punainenristi.fi/lahjoita/kuukausilahjoitus/
Rahankeräyslupa: RA/2020/1407 & ÅLR 2025/8320
Lisätietoja:
Varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen, p. 050 567 6629, sirpa.solehmainen@punainenristi.fi
Kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen, p. 040 120 9728, marko.korhonen@punainenristi.fi
Viestinnän asiantuntija Sari Häkkinen, p. 040 664 3236, sari.hakkinen@punainenristi.fi
Avainsanat
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista humanitaarisista järjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.
Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Punaiselta Ristiltä apua iskujen keskellä eläville Ukrainassa3.2.2026 05:45:00 EET | Tiedote
Suomen Punainen Risti antaa katastrofirahastostaan 300 000 euroa Ukrainan Punaisen Ristin auttamistyöhön erityisesti Kiovan alueella. Lisääntyneet iskut, pitkät sähkökatkot ja kovat pakkaset vaikeuttavat ihmisten selviytymistä pitkittyneen konfliktin keskellä.
Heiko Laubach nimitetty Punaisen Ristin Kontti-ketjun johtajaksi20.1.2026 06:45:00 EET | Tiedote
Suomen Punaisen Ristin hallitus on nimittänyt Heiko Laubachin valtakunnallisen Kontti-ketjun johtajaksi. Hän aloitti tehtävässään 12.1.2026.
Till årets frivilliga räddare valdes Satakunta räddningshundgrupp17.12.2025 05:45:00 EET | Pressmeddelande
Frivilliga räddningstjänsten (Vapepa) valde till årets frivilliga räddare 2025 Satakunta räddningshundgrupp, som består av gruppledare Katja Naskali, hundförare Hanna Vuorinen, hjälpförare Marko Kuusikoski och Vapepaledare Mikko Linnainsaari
Vuoden vapaaehtoiseksi pelastajaksi valittiin Satakunnan pelastuskoiraryhmä17.12.2025 05:45:00 EET | Tiedote
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) valitsi vuoden 2025 vapaaehtoiseksi pelastajaksi Satakunnan pelastuskoiraryhmän, johon kuuluvat ryhmänjohtaja Katja Naskali, koiranohjaaja Hanna Vuorinen, apuohjaaja Marko Kuusikoski ja Vapepa-johtaja Mikko Linnainsaari
Finlands Röda Kors beviljar stöd för att lindra följderna av konflikten i Sudan16.12.2025 05:25:00 EET | Pressmeddelande
Sudan står inför en mycket allvarlig humanitär kris. Finlands Röda Kors stöder Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationens arbete för att hjälpa människor i Sudan med 700 000 euro.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme