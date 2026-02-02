Teos-kustantamo

Ted Forsströmin ja Åsa Lucanderin lastenkirja Sapuskaa Sulolle! on Runeberg Junior -voittaja

5.2.2026 10:30:00 EET | Teos-kustantamo | Tiedote

Jaa

Runeberg Junior -palkinto jaettiin tänään kymmenennen kerran. Erikoisen palkinnosta tekee se, että lapsiraati valitsee voittajan.

Ted Forsströmin kirjoittama ja Åsa Lucanderin kuvittama Sapuskaa Sulolle! (Stivens fat är utan mat) kertoo pohjattoman nälkäisestä kissasta.
Ted Forsströmin kirjoittama ja Åsa Lucanderin kuvittama Sapuskaa Sulolle! (Stivens fat är utan mat) kertoo pohjattoman nälkäisestä kissasta. Forsströmin kuva: Tage Rönnqvist /Eva Lingon, Lucanderin kuva Karni Arieli

Ted Forsströmin kirjoittama ja Åsa Lucanderin kuvittama lastenkirja Sapuskaa Sulolle! (Stivens fat är utan mat, Förlaget, suom. Johannes Ekholm) on voittanut Runeberg Junior -palkinnon.

Voittajan valitsi porvoolaisista koululaisista koostuva lapsiraati. 

Esivalintaraati perusteli valintaa seuraavasti:

“Humoristinen ja lämmin, riimillinen kertomus kissasta, joka hallitsee perhettä jatkuvalla tarpeellaan saada ruokaa kuppiinsa. Teksti ja kuvitus ovat leikkisiä, ja niihin on helppo samaistua, erityisesti kissanomistajien. Hurmaava ja oivaltava kirja, joka jättää lukijalle hymyn huulille.”

Runberg Junior -palkinto on jaettu vuodesta 2017 asti. Palkinto myönnetään vuosittain 6–9-vuotiaille suunnatulle kotimaiselle lastenkirjalle, joka voi olla ruotsin- tai suomenkielinen. Palkinnon arvo on 10 000 euroa, ja sen jakavat Porvoon kaupunki ja sanomalehti Borgåbladet.

Tekijöistä

Ted Forsström (s. 1983) on tunnettu suomenruotsalainen radio- ja televisiotoimittaja, ohjaaja, kirjailija ja koomikko.

Åsa Lucander (s. 1977) on kuvittaja ja animaattori.

Tekijäduon edellinen lastenkirja Hissun kissun, Hilja! (Snälla Stella, sluta skälla!, Etana Editions, 2023) oli ehdolla lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323

Avainsanat

runeberg juniorruneberg junior -palkintoruneberg junior -voittajalastenkirjalastenkirjallisuusteosteos-kustantamokuvakirjated forsströmåsa lucandersapuskaa sulolle!

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Ted Forsström
Ted Forsström
Tage Rönnqvist / Eva Lingon
Lataa
Åsa Lucander
Åsa Lucander
Karni Arieli
Lataa
Sapuskaa Sulolle!
Sapuskaa Sulolle!
Kirjan ulkoasu: Åsa Lucander
Lataa

Linkit

Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Teos-kustantamo

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye