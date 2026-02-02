Ted Forsströmin ja Åsa Lucanderin lastenkirja Sapuskaa Sulolle! on Runeberg Junior -voittaja
5.2.2026 10:30:00 EET | Teos-kustantamo | Tiedote
Runeberg Junior -palkinto jaettiin tänään kymmenennen kerran. Erikoisen palkinnosta tekee se, että lapsiraati valitsee voittajan.
Ted Forsströmin kirjoittama ja Åsa Lucanderin kuvittama lastenkirja Sapuskaa Sulolle! (Stivens fat är utan mat, Förlaget, suom. Johannes Ekholm) on voittanut Runeberg Junior -palkinnon.
Voittajan valitsi porvoolaisista koululaisista koostuva lapsiraati.
Esivalintaraati perusteli valintaa seuraavasti:
“Humoristinen ja lämmin, riimillinen kertomus kissasta, joka hallitsee perhettä jatkuvalla tarpeellaan saada ruokaa kuppiinsa. Teksti ja kuvitus ovat leikkisiä, ja niihin on helppo samaistua, erityisesti kissanomistajien. Hurmaava ja oivaltava kirja, joka jättää lukijalle hymyn huulille.”
Runberg Junior -palkinto on jaettu vuodesta 2017 asti. Palkinto myönnetään vuosittain 6–9-vuotiaille suunnatulle kotimaiselle lastenkirjalle, joka voi olla ruotsin- tai suomenkielinen. Palkinnon arvo on 10 000 euroa, ja sen jakavat Porvoon kaupunki ja sanomalehti Borgåbladet.
Tekijöistä
Ted Forsström (s. 1983) on tunnettu suomenruotsalainen radio- ja televisiotoimittaja, ohjaaja, kirjailija ja koomikko.
Åsa Lucander (s. 1977) on kuvittaja ja animaattori.
Tekijäduon edellinen lastenkirja Hissun kissun, Hilja! (Snälla Stella, sluta skälla!, Etana Editions, 2023) oli ehdolla lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi.
Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Silja MassaTeos-kustantamoPuh:+358 40 708 1323silja.massa@teos.fiwww.teos.fi
Kuvat
Linkit
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.
