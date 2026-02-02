Ted Forsströmin ja Åsa Lucanderin lastenkirja Sapuskaa Sulolle! on Runeberg Junior -voittaja

Ted Forsströmin kirjoittama ja Åsa Lucanderin kuvittama lastenkirja Sapuskaa Sulolle! (Stivens fat är utan mat, Förlaget, suom. Johannes Ekholm) on voittanut Runeberg Junior -palkinnon.

Voittajan valitsi porvoolaisista koululaisista koostuva lapsiraati.

Esivalintaraati perusteli valintaa seuraavasti:

“Humoristinen ja lämmin, riimillinen kertomus kissasta, joka hallitsee perhettä jatkuvalla tarpeellaan saada ruokaa kuppiinsa. Teksti ja kuvitus ovat leikkisiä, ja niihin on helppo samaistua, erityisesti kissanomistajien. Hurmaava ja oivaltava kirja, joka jättää lukijalle hymyn huulille.”

Runberg Junior -palkinto on jaettu vuodesta 2017 asti. Palkinto myönnetään vuosittain 6–9-vuotiaille suunnatulle kotimaiselle lastenkirjalle, joka voi olla ruotsin- tai suomenkielinen. Palkinnon arvo on 10 000 euroa, ja sen jakavat Porvoon kaupunki ja sanomalehti Borgåbladet.

Tekijöistä

Ted Forsström (s. 1983) on tunnettu suomenruotsalainen radio- ja televisiotoimittaja, ohjaaja, kirjailija ja koomikko.

Åsa Lucander (s. 1977) on kuvittaja ja animaattori.

Tekijäduon edellinen lastenkirja Hissun kissun, Hilja! (Snälla Stella, sluta skälla!, Etana Editions, 2023) oli ehdolla lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi.

