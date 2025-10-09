Silpominen vähenee, mutta ei riittävän nopeasti – jopa 23 miljoonaa tyttöä vaarassa vuoteen 2030 mennessä
5.2.2026 09:35:55 EET | Solidaarisuus | Tiedote
Perjantaina 6. helmikuuta vietetään tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista päivää. Silpominen on vakava ihmisoikeusloukkaus, joka koskettaa maailmanlaajuisesti yli 230 miljoonaa naista ja tyttöä. Suomessa elää arviolta 10 000 silpomisen läpikäynyttä naista. Vaikka perinne on monissa maissa hiipumassa, muutos etenee liian hitaasti ja myös seuraavan sukupolven tyttöjen oikeudet ovat vaarassa.
Tyttöjen sukuelinten silpomisella tarkoitetaan kaikkia ei-lääketieteellisiä toimenpiteitä, joilla tyttöjen sukuelimiä vahingoitetaan. Silpomista harjoitetaan yhä 31 maassa eri puolilla maailmaa, ja toimenpiteet kohdistuvat usein hyvin nuoriin lapsiin. Näiden maiden lisäksi 63 maassa on raportoitu suoritettuja silpomistoimenpiteitä.
Silpomisen vastainen työ on tuottanut tulosta: yhä useammissa yhteisöissä haitallisesta perinteestä luovutaan ja asenteet ovat muuttumassa. Väestönkasvu kuitenkin hidastaa kehitystä. YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveysjärjestö UNFPA arvioi, että mikäli silpomisen vastaisia toimia ei merkittävästi tehosteta, jopa 23 miljoonaa tyttöä joutuu kokemaan silpomisen vuoteen 2030 mennessä.
Silpomisen medikalisoituminen – eli silpomistoimenpiteiden siirtyminen terveydenhuollon ammattilaisten käsiin – on ajankohtainen ja kasvava ilmiö.
“Sairaanhoitajien tai lääkäreiden mukanaolo voi luoda kuvan turvallisuudesta, mutta silpominen ei ole vaaratonta missään olosuhteissa. Kyse on aina ihmisoikeusloukkauksesta”, sanoo Solidaarisuuden ohjelmapäällikkö ja silpomisilmiön asiantuntija Maria Santavuo.
Tilanne Suomessa
Suomessa elää THL:n mukaan noin 10 000 silpomisen läpikäynyttä naista ja satoja, jopa tuhansia, tyttöjä on silpomisriskissä. Viime vuonna lainsäädäntö vahvistui.
”Selkeä laki auttaa silpomisen vastaisessa työssä. On hyvä, että kaikki tyttöjen sukuelinten silpomisen muodot on nyt yksiselitteisesti määritelty rikokseksi”, sanoo Ihmisoikeusliiton sukupuolistuneen väkivallan vastaisen työn asiantuntija Solomie Teshome.
Pelkkä laki ei kuitenkaan riitä. Ongelmana on muun muassa se, että Suomen viranomaiset eivät tunnista ilmiötä ja ota sitä puheeksi. Ammattilaisilla on velvollisuus ottaa tyttöjen sukuelinten silpominen puheeksi asiakkaiden kanssa.
”Saamme usein kuulla, ettei silpomisesta ole kysytty missään vaiheessa esimerkiksi neuvolassa tai varhaiskasvatuksessa”, sanoo Solomie Teshome.
Suomessakin asenteet ovat muuttumassa, mutta ilman ennaltaehkäisevää silpomisen vastaista työtä monet tytöt ovat yhä vaarassa.
Yhteyshenkilöt
Saara ManeliusViestintäpäällikköSolidaarisuus
Saara Manelius antaa tietoa ja välittää haastateltavia tyttöjen sukuelinten silpomisen globaaliin tilanteeseen liittyen.
Reetta HelanderViestintäpäällikköIhmisoikeusliitto
Reetta Helander antaa lisätietoa ja välittää haastateltavia tyttöjen sukuelinten silpomisen Suomen tilanteeseen liittyen.
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Solidaarisuus
Tyttöjen päivänä: Silpominen uhkaa miljoonia tyttöjä – Suomen on kannettava vastuunsa9.10.2025 14:55:05 EEST | Tiedote
Silpominen on vakava ihmisoikeusloukkaus, joka uhkaa miljoonia tyttöjä ja vie heiltä terveyden ja tulevaisuuden. Tyttöjen päivänä Solidaarisuus muistuttaa: Suomen on kannettava vastuunsa ja jatkettava työtä silpomisen lopettamiseksi.
Kutsu webinaariin: Miksi tyttöjen sukuelimiä silvotaan?3.2.2025 12:19:45 EET | Kutsu
Tervetuloa syventämään ymmärrystä tyttöjen sukuelinten silpomisesta. Asiantuntijat Ujuni Ahmed (Kriisivalmiusjärjestö) ja Suvi Lensu (Solidaarisuus) keskustelevat aiheesta maksuttomassa webinaarissa keskiviikkona 5.2.2025 kello 17-17.45.
[EMBARGO] Suomalaisartistit tukevat tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista työtä uudella kappaleella11.10.2024 00:01:00 EEST | Tiedote
Suomalaiset artistit Anna Puu, ANI, Pete Parkkonen ja Vilma Alina yhdistävät voimansa ihmisoikeuspuolustaja Ujuni Ahmedin kanssa tyttöjen päivänä 11.10. He julkaisevat kappaleen Tytär Solidaarisuus-järjestön työn tueksi ja nostavat esiin tärkeän viestin: on korkea aika lopettaa tyttöjen sukuelinten silpominen.
Silpominen vuonna 2024: jopa 4,4 miljoonaa tyttöä vaarassa, kuolleisuus tartuntatauteja suurempaa5.2.2024 15:11:49 EET | Tiedote
Huomenna 6.2. vietetään kansainvälistä silpomisen vastaista päivää, jonka tavoitteena on tehdä ilmiötä tunnetuksi ja auttaa saattamaan haitallinen toimenpide historiaan. YK:n tuoreimman arvion mukaan jopa 4,4 miljoonaa tyttöä on vaarassa tulla silvotuksi vuonna 2024. Nykyvauhdilla keskimäärin noin joka kymmenes sekunti jossain päin maailmaa tytön terveys ja henki on vaarassa. Jokainen lahjoitus silpomisen lopettamiseksi ratkaisee, sillä jo noin 90 eurolla voidaan säästää yksi tyttö silpomiselta.
Solidaarisuus hakee naisen sukuelimelle Unescon suojelua11.10.2023 09:57:58 EEST | Tiedote
Tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista työtä tekevä Solidaarisuus-järjestö esittää naisen sukuelintä lisättäväksi Unescon maailmanperintökohteeksi suojelutoimena silpomista vastaan. Hakemus toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön kansainvälisenä tyttöjen päivänä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme