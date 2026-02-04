Uusi toimintamalli sujuvoittaa palvelutarpeen arviointia ja vahvistaa asiakkaiden osallisuutta
4.2.2026 15:53:49 EET | Oma Häme | Tiedote
Tekoälyä hyödyntävää toimintamallia testataan ikäihmisten omaishoidossa ja vammaispalveluissa vuoden 2026 aikana.
Kanta-Hämeen hyvinvointialue testaa keväästä 2026 alkaen uutta toimintamallia, jonka tavoitteena on tehdä asiakkaiden palvelupäätösten uusimisesta sujuvampaa ja asiakaslähtöisempää. Pilotti koskee ikäihmisten omaishoitoa sekä vammaispalvelujen liikkumista tukevia palveluja, kuten kuljetuspalveluja. Mukana testauksessa on noin tuhat Oma Hämeen asiakasta, joille palvelupäätöksen uusiminen on ajankohtaista. Pilotissa mukana olevia asiakkaita ohjeistetaan asiasta.
Pilotissa asiakkaalla tai hänen omaisellaan on uudenlainen mahdollisuus kertoa tilanteestaan ja tuen tarpeistaan digitaalisesti jo ennen sosiaalityöntekijän tapaamista. Toimintamallin yksi keskeinen tavoite on, että asiakkaan oma näkökulma on kattavasti ja aidosti isona osana ammattilaisen tekemää palvelutarpeen arviointia.
Tällä hetkellä asiakas pääsee kertomaan oman näkemyksensä vasta sosiaalityöntekijän tapaamisessa. Ammattilaiset keräävät asiakkaan ennakkotietoja järjestelmistä ja muilta ammattilaisilta. Kerääminen ja tiedon kirjaaminen vie paljon työaikaa ja voi vaihdella laadultaan, mikä saattaa hidastaa päätöksentekoa.
Oma Häme toteuttaa pilotin yhdessä alustayhtiö Flion Oy:n kanssa, joka kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tekoälyä hyödyntävää palvelua asiakkaan ennakkotiedon keräämiseen.
Mitä pilotti tarkoittaa asiakkaalle?
Ennen palvelupäätöksen uusintaa ja arviointia asiakas tai omainen saa hyvinvointialueelta selkeät toimintaohjeet järjestelmän käyttöön. Käyttäjä tunnistautuu järjestelmään ja joko kirjoittamalla tai puhumalla vastaa järjestelmässä oleviin kysymyksiin. Keskustelu tapahtuu tekoälyavustajan kanssa. Palvelu sijaitsee Oma Hämeen tietoteknisessä ympäristössä ja sen käyttäminen on täysin turvallista.
Järjestelmä koostaa vastauksista yhteenvedon tekoälyavusteisesti. Käyttäjä näkee yhteenvedon ja voi tarvittaessa muokata sitä haluamallaan tavalla. Lopuksi käyttäjä hyväksyy yhteenvedon, joka menee tiedoksi hyvinvointialueen ammattilaiselle. Hän ottaa yhteyttä asiakkaaseen tapaamisen sopimiseksi.
Asiakkaan oikeudet tai palvelujen myöntämisperusteet eivät muutu. Palvelutarpeen arvioinnin ja päätökset tekee edelleen aina sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen. Tekoälypohjainen palvelu toimii ainoastaan apuna tiedon keräämisessä.
Asiakkaan kannalta pilotti tarkoittaa:
-
Omat näkemykset ja kokemukset tulevat paremmin kuulluiksi
-
Tiedot voi antaa itselle sopivina aikoina ja vaikka useammalla kertaa, jolloin kohtaaminen ammattilaisen kanssa on kiireettömämpi
-
Palveluprosessi etenee nopeammin
-
Päätökset perustuvat ajantasaisempaan ja kattavampaan tietoon
Pilotin taustalla tarve kehittää palveluja kestävästi
Pilotin tavoitteena on löytää uusia ja kestäviä tapoja palveluiden tuottamiseen hyvinvointialueen tiukentuneilla resursseilla.
Ennakkotiedon kerääminen digitaalisesti vähentää palvelutarpeen arviointiin kuluvaa aikaa. Se vähentää manuaalista työtä, tekee työstä suunnitellumpaa, yhdenmukaistaa tietoa ja vapauttaa ammattilaisten aikaa asiakkaan kohtaamiseen.
- Asiakas hyötyy mahdollisuudesta kertoa tilanteestaan rauhassa omaan tahtiin, mikä lisää kokemusta kuulluksi tulemisesta ja sujuvoittaa koko arviointiprosessia. Ammattilaiselle tämä tuo enemmän aikaa kohtaamiseen, arviointiin ja päätöksentekoon, kun taas asiakkaalle prosessi kevenee, nopeutuu ja tarjoaa tasalaatuisemman palvelukokemuksen, sanoo Oma Hämeen ikäihmisten asiakasohjaksen kehittämisen projektipäällikkö Sanna Huhtakallio.
Flion Oy:n toimitusjohtaja Johanna Mätäsaho uskoo, että tekoälyn mahdollistamilla toimintamalleilla on sosiaalihuollossa valtava potentiaali.
- Tähän mennessä koko sote-toimialalla tekoälyn mahdollisuuksista on realisoitunut vasta ripaus. Meille tärkeä näkökulma on konkreettisen arvon tuottaminen sekä asiakkaille että hyvinvointialueelle. Pilotti on onnistunut, jos asiakkaat kokevat osallisuutensa omien asioiden äärellä vahvistuneen ja ammattilaiset eivät halua palata entiseen toimintamalliin.
Oma Hämeen pilottiin osallistuu noin 600 ikäihmisten palveluiden asiakasta (omaishoito) ja 400 vammaispalveluiden asiakasta (liikkumisen tuki). Pilotti kestää helmikuusta vuoden 2026 loppuun, minkä jälkeen arvioidaan sen jatkoa ja mahdollista laajentamista muihin palveluihin.
Lisätietoja:
Sanna Huhtakallio
Projektipäällikkö
Ikäihmisten asiakasohjauksen kehittäminen
Oma Häme
p. 040 610 2671
sanna.huhtakallio@omahame.fi
Johanna Mätäsaho
Toimitusjohtaja
Flion Oy
p. 040 670 8448
johanna.matasaho@flion.fi
