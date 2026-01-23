Taas kyseenalainen ennätys liikenteessä
5.2.2026 06:11:00 EET | Liikennevakuutuskeskus | Tiedote
Liikennekäytöstä poistettuja ajoneuvoja tavattiin liikenteessä viime vuonna ennätysmäärä, yli 4100 ajoneuvoa. Kiinni jääneille voi rapsahtaa iso lisälasku sekä ajoneuvoveron että vakuutusmaksujen osalta. Ajoneuvo tulee ottaa takaisin liikennekäyttöön, ennen kuin sillä voi lähteä ajamaan.
Jos rekisteröidyllä ajoneuvolla ei aja, sille voi tehdä liikennekäytöstä poiston. Samalla katkeavat myös maksuvelvoitteet ajoneuvoveron ja liikennevakuutuksen osalta. Liikennekäytöstä poistettuja ajoneuvoja jäi kiinni liikenteessä viime vuonna ennätysmäärä, 4139 ajoneuvoa, mikä on 550 edellisvuotista enemmän. Syitä kiinnijääneiden määrän kasvuun voi olla useita.
- Kasvaneita lukuja on raportoitu viime vuosina jatkuvasti, mutta tämänkertainen nousu oli poikkeuksellisen suuri. Perimmäistä syytä voi vain arvailla, mutta kasvaneet kiinnijääneiden määrät kyllä huolestuttavat. Liikenteessä ajavilla on liikennesääntöjen lisäksi myös muita velvoitteita, joita tulee noudattaa, Liikennevakuutuskeskuksen perintäpäällikkö Vesa Korhonen painottaa.
Liikennekäytöstä poistetulla ajoneuvolla ei saa ajaa - ei metriäkään, edes omassa pihassa tai parkkipaikalla. Vain poikkeustapauksissa ajaminen on sallittu, esimerkiksi etukäteen varattuun katsastukseen, mutta silloin liikennevakuutuksen on oltava voimassa. Jos liikennekäytöstä poistettua autoa käyttää väärin, seurauksena on vähintään 1000 euron lisävero. Jos ajoneuvo on ollut vakuuttamatta, vakuutusmaksun päälle tulee myös laiminlyöntimaksu. Korotettuja maksuja peritään koko liikennekäytöstä poiston ajalta, riippumatta siitä, onko ajoneuvoa käytetty kerran vai useammin.
- On hyvä muistaa, että sääntöjen rikkominen tulee erittäin kalliiksi jälkikäteen perittyjen, korotettujen maksujen muodossa, Korhonen toteaa.
Ajoneuvon väliaikaisen liikennekäytöstä poiston voi tehdä helposti joko katsastuskonttorilla tai Traficomin tai vakuutusyhtiön verkkopalveluissa. Yhtä helppoa on myös ajoneuvon palauttaminen liikennekäyttöön, kun se tulee ajankohtaiseksi.
- Kausiajoneuvojen liikennevakuutusmaksuissa on yleensä huomioitu se, että ajoneuvo on osan vuotta pois käytöstä. Merkittävää euromääräistä säästöä ei siis synny, joten kannattaa harkita, onko liikennekäytöstä poistolle tarvetta, Korhonen vinkkaa.
Liikennevakuutus tulee olla lähes kaikilla moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla. Vakuutus korvaa kolarissa vastapuolelle ja sivullisille aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot sekä kuljettajan ja matkustajien omat henkilövahingot.
- Liikennevakuutus antaa kattavan turvan onnettomuuksien varalta. Vakavissa vahingoissa korvaukset voivat nousta jopa miljooniin. Jos vakuutusta ei ole, onnettomuuden aiheuttaja jää itse kokonaan ilman korvauksia, Liikennevakuutuskeskuksen johtaja Janne Jumppanen muistuttaa.
Vakuuttamattomalla ajoneuvolla aiheutettuja kolareita tapahtuu vuosittain useita satoja, ja vahinkoja korvataan miljoonilla euroilla. Kun vakuuttamaton ajoneuvo aiheuttaa kolarin, Liikennevakuutuskeskus korvaa muiden osapuolten henkilö- ja omaisuusvahingot.
Yhteyshenkilöt
Vesa KorhonenperintäpäällikköLiikennevakuutuskeskusPuh:040 450 4568vesa.korhonen@vakuutuskeskus.fi
Janne JumppanenjohtajaLiikennevakuutuskeskusPuh:040 450 4543janne.jumppanen@vakuutuskeskus.fi
Riikka Luomanpääviestinnän asiantuntija, LiikennevakuutuskeskusPuh:040 922 5586riikka.luomanpaa@vakuutuskeskus.fi
