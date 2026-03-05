Raakasaga jatkaa omalla tinkimättömällä tiellään – julkaisee vuonna 2026 uutta musiikkia kuukausittain
Raakasaga käynnistää maaliskuussa 2026 kuukausittaisen singlejulkaisusarjan. Hetken hiljaiselon jälkeen poikkeuksellisena live-esiintyjänä sekä sielukkaana laulajana ja räppärinä tunnettu artisti julkaisee uutta musiikkia koko vuoden ajan täysin omilla ehdoillaan. Singlejulkaisusarjan ensimmäinen osa Paha Maine ilmestyy 6. maaliskuuta.
Kyse ei ole yksittäisestä tempauksesta vaan tietoisesta linjauksesta. Kahden levy-yhtiön artistina toimimisen jälkeen itsenäinen julkaiseminen kirkastui Raakasagalle ainoaksi rehelliseksi vaihtoehdoksi. Todellinen vapaus syntyy, kun artisti ottaa vastuun koko prosessista itse.
– Raaka tuotanto on suoraan sydämestä, rehellistä ja puhdasta. En aio esittää mitään, mitä en ole.
Vuoden aikana julkaistavat singlet muodostavat jatkumon: kertomuksen, jossa jokainen kappale on oma lukunsa. Musiikillisesti Raakasagan uusi materiaali nojaa vahvasti räppiin, mutta liikkuu vapaasti kokeellisen ja elektronisemman ilmaisun suuntaan. Artisti palaa juurilleen vielä aiempaakin rohkeampana ja nälkäisempänä.
Nuoresta iästään huolimatta Raakasaga on tehnyt musiikkia lähes kymmenen vuoden ajan. Hän aloitti biittien tekemisellä ja laajensi ilmaisuaan vähitellen räppiin ja laulamiseen. Soittimista tutuksi ovat tulleet piano ja poikkihuilu, ja alusta asti tekemisen ytimessä ovat olleet omannäköinen tuotanto ja itsenäisyys. Tekniikka ja työkalut eivät ole itseisarvo, vaan keino sanoa asiat suoraan.
Tie artistiksi ei kuitenkaan ollut itsestään selvä.
– Olen kasvanut taiteen ja kulttuurin ympäröimänä, joten tavallaan on ymmärrettävää, miksi musiikista tuli luonteva väylä. Silti teini-ikään asti yritin pysyä siitä erossa, koska näin vierestä, millaista se elämä voi olla. On sanottu suoraan, ettei siihen kannata lähteä. Silti musiikki oli aina se paikka, johon pystyin palaamaan ja jossa sain olla turvassa kaikesta muusta.
Raakasagalle DIY-ajattelu ja underground-kulttuuri eivät ole estetiikkaa vaan toimintatapa.
– Raakasaga on taiteilijanimeni, ja se kuvastaa tapaa, jolla kerron musiikissani elämän raaoista puolista, taiteen kautta. Se on mulle vähän kuin toinen persoona – paras kaveri ja mentori.
Raakasaga haluaa olla mukana vahvistamassa yhteisöllistä, talkoohenkistä ja omaehtoista musiikkikulttuuria Suomessa.
– Suosin yhdessä tekemistä ja sitä, että asiat rakennetaan alhaalta ylöspäin. Haluan olla mukana siinä, että UG-kulttuuri saa lisää tilaa ja mahdollisuuksia.
Raakasagan uuden singlejulkaisusarjan ensimmäinen osa Paha Maine ilmestyy 6. maaliskuuta. Ensimaistiaisia tulevasta on kuultu jo aiemmin julkaistussa Pulp Fiction -kappaleessa, joka vihjaa suunnanmuutoksesta, mutta jättää kokonaisuuden vielä tarkoituksella avoimeksi.
Raakasaga - Paha Maine
Sanat: Raakasaga & Jokujekku
Biitti: Jokujekku & Raakasaga
Mix: JokujekkuMaster: Riku Kuikka
Kansikuva: Niko Rakkolainen
Edit: Dala
