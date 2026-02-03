Ystävällisten viikko kutsuu mukaan levittämään hyvää – pieni teko voi muuttaa päivän
5.2.2026 06:30:00 EET | HelsinkiMissio | Tiedote
Ystävänpäiväviikolla 9.–15.2. vietetään Ystävällisten viikkoa, jolloin suomalaisia kannustetaan pieniinkin ystävällisiin tekoihin ja toisten huomioimiseen. Uuden teemaviikon kutsuvat koolle Osallistujien Suomi -asiantuntijaryhmä ja järjestöjen yksinäisyysverkosto.
Suomi tarvitsee enemmän tekoja, jotka lisäävät osallisuutta, luottamusta ja keskinäistä välittämistä. Moni suomalainen kokee yksinäisyyttä tai ulkopuolisuuden tunnetta, ja arjessa kiire, etäisyys ja epävarmuus voivat heikentää yhteyttä toisiin.
Ystävällisyys ei ole keneltäkään pois. Päinvastoin, se on lahja sekä antajalleen että koko yhteisölle. Ystävällisten viikko muistuttaa pienten ystävällisten eleiden ja toisen ihmisen huomioonottamisen tärkeydestä sekä siitä, miten avoin katse, hymy tai hyväksyvä huomio voivat luoda yhteyttä ja iloa arkeen. Ystävällisyys tekee Suomesta paremman paikan ihan jokaiselle – kaikilla mahdollisilla mittareilla.
Osallistujien Suomi ja järjestöjen yksinäisyysverkosto kutsuvat kaikki kansalaiset ja yhteisöt, kuten järjestöt, työpaikat, koulut ja seurakunnat mukaan levittämään ystävällisyyttä. Viikkoon voi osallistua omalla tavallaan ja omien resurssiensa mukaan – esimerkiksi järjestämällä yhteisen kahvihetken tai haastamalla oman yhteisön tekemään ystävällisiä tekoja viikon ajan. Ideoita ja materiaaleja osallistumiseen löytyy osoitteesta www.osallistujiensuomi.fi/ystavallisten-viikko. Tarkoituksena on vakiinnuttaa Ystävällisten viikko jokavuotiseksi perinteeksi.
– Hymy ja ystävällinen kohtaaminen saavat meidät voimaan paremmin. Ne vähentävät stressiä, lisäävät hyvää mieltä ja vahvistavat tunnetta siitä, että tulemme nähdyiksi ja huomioiduiksi. Pienetkin teot – hymy, puhelinsoitto tai kuppi kahvia – tuovat iloa sekä itselle että toiselle ja vähentävät yksinäisyyttä. Ystävällisyys rakentaa luottamusta, lisää turvallisuuden tunnetta ja vahvistaa yhteisön resilienssiä. Me HelsinkiMissiossa yhdessä koko Järjestöjen yksinäisyysverkoston ja Osallistujien Suomen kanssa haluamme rakentaa yhteisöllisyyttä, iloa ja hyvinvointia konkreettisin teoin. Uskomme, että lukuisista pienistä teoista syntyy suuri vaikutus: yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja toivoa tulevaisuuteen, sanoo HelsinkiMission toiminnanjohtaja Tuula Colliander.
Yhteisöt ja organisaatiot voivat viestiä mukaan lähtemisestään sosiaalisessa mediassa Ystävällisten viikon tunnuksella ja tunnisteella #ystävällistenviikko. Valmiit viestipohjat ja tunnus löytyvät verkkosivuilta.
Tule mukaan tekemään hyvää: pienetkin ystävälliset teot vahvistavat turvallista ja myönteistä ilmapiiriä ja kutsuvat kaikkia mukaan avoimiin ja inhimillisiin kohtaamisiin.
Ystävällisten viikko on osa Osallistujien Suomen toimintaa.
Osallistujien Suomi on kansallinen pitkän aikavälin ohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteenkuuluvuuden, nähdyksi tulemisen ja merkityksellisyyden kokemuksia sekä puuttua Suomen keskeiseen hyvinvointihaasteeseen, yksinäisyyteen. Ohjelmaa koordinoi eduskunnan työryhmän asettama asiantuntijajoukko, johon kuuluu eri alojen edustajia.
Järjestöjen yksinäisyysverkosto kokoaa yhteen valtakunnallisesti toimivia eri alojen järjestöjä ja säätiöitä. Verkoston toimijoilla on vuosien kokemus eri-ikäisten ja eritaustaisten ihmisten kohtaamisesta ja yksinäisyystyöstä erilaisissa elämäntilanteissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuula Colliander
HelsinkiMission toiminnanjohtaja
040 5753 626
tuula.colliander@helsinkimissio.fi
HelsinkiMissio
HelsinkiMissio on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, jonka tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä ja lisätä hyvinvointia. Järjestö toimii sadan ammattilaisen ja yli tuhannen vapaaehtoisen voimin. Toiminnassa kohdataan, tuetaan ja autetaan vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä. Järjestö tarjoaa yksinäisyyttä vähentäviä palveluja valtakunnallisesti sekä mahdollisuuden osallistua vapaaehtoisena kohtaamaan muita.
HelsinkiMissio kutsuu kaikki tekoihin yksinäisyyttä vastaan. www.helsinkimissio.fi
#Yhdessäyksinäisyysvoitetaan
