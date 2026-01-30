S-ryhmä onnistui vähentämään muovikassien kulutusta lähes kymmenen prosenttia – ”Emme tyydy vielä tähän!”

Mediajohtaja Päivi Anttikoski jättää tehtävänsä SOK:lla 26.1.2026 12:00:00 EET | Tiedote

S-ryhmän sisältöjen, viestinnän, yhteiskuntasuhteiden, markkinoinnin ja kaupan median kehittämisestä vastannut mediajohtaja, CMO Päivi Anttikoski jättää tehtävänsä SOK:lla neljän vuoden jälkeen. ”Haluan kiittää Päiviä erinomaisesta työstä kaupparyhmän menestyksen eteen. Vahvalla mediaosaamisellaan Anttikoski on kasvattanut Yhteishyvä-median näkyvyyden täysin uudelle tasolle, syvä yhteiskunnallinen osaaminen on nostanut vaikuttamistyön ja viestinnän painoarvoa koko kaupparyhmässä ja kaupan median liiketoiminta on vahvalla kasvu-uralla. Markkinoinnissa Anttikosken innostava johtamistyyli on toiminut kannustimena täysin uusille konsepteille, kuten osuuskaupan omaleimaisesta palkitsemisesta kertovalle Tilipäivälle”, SOK:n pääjohtaja Hannu Krook toteaa. ”Olen vilpittömän ylpeä ja kiitollinen siitä, mitä olemme yhdessä näiden vuosien kuluessa saaneet aikaan. Takana on innostava matka, jota olen saanut tehdä erinomaisen tiimin kanssa. Nyt on täydellinen aika siirtää kapula seuraavalle”, Päivi