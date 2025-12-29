Laskettelulomalle Suomessa? Täältä löytyvät kalleimmat ja halvimmat hissiliput
5.2.2026 09:45:00 EET | Viestintätoimisto Manifesto Oy | Tiedote
Valoisat talvipäivät ja tuleva kevätkausi tarkoittavat monelle suomalaiselle aktiivista laskettelulomaa. Laskettelumatkalle voi kuitenkin muodostua yllättävän suuri hintalappu. Bluestep Bank selvitti vertailussaan Suomen kalleimmat ja edullisimmat laskettelukeskusten hissiliput kevätkaudelle 2026. Keskimäärin kalleimmat hissiliput löytyvät Rukalta ja Pyhätunturilta, kun taas edullisimmin pääsee laskettelemaan Iisalmen Paloisvuorella.
Pitenevät, valoisat talvipäivät kutsuvat rinteisiin laskettelemaan. Laskettelulomaa suunnitellessa hinta on tärkeä valintakriteeri. Pohjoismainen, vakuudellisiin asuntolainoihin erikoistunut Bluestep Bank selvitti vertailussaan suomalaisten laskettelukeskusten kevään 2026 kalleimmat ja edullisimmat hissiliput.
Vertailu osoittaa, että laskettelukohdetta valitessa voi tehdä merkittävääkin säästöä, sillä suurimpien ja pienimpien keskusten välillä on reiluja hintaeroja. Suomen rinnemäärältään suurimpien laskettelukeskusten hintaerot ovat hieman maltillisempia, mutta eroavaisuuksia löytyy yksittäisten kohteiden välillä.
Kalleimmat hissiliput Rukalla ja Pyhätunturilla
Suomen keskimäärin kalleimmat hissiliput ovat Rukalla ja Pyhätunturilla, joissa hinnat ovat korkeimpia lipputyypistä huolimatta. Rukan, Pyhätunturin, Ylläksen ja Levin päivän laskettelulippu aikuiselle kustantaa 58 euroa. Kalleimmat viikon aikana käytettävät viiden päivän laskettelulipun hinnat ovat Rukan Pyhätunturin lisäksi Vihdissä (250 euroa). Vihdissä päivälippu on kuitenkin hieman edullisempi, 45 euroa, ja Ylläksellä ja Levillä taas viiden päivän viikkoliput ovat huokeampia (238 euroa ja 243 euroa).
Suomen rinnemäärältään 12. suurimman laskettelukeskuksen joukosta keskimääräisesti edullisin on Ukkohalla Kainuussa. Päivälippu Ukkohallassa maksaa 43 euroa ja viiden päivän viikkolippu 156 euroa. Myös Pieksämäellä sijaitsevilla Häkärinteillä aikuisen päivälippu kustantaa 43 euroa, mutta viiden peräkkäisen päivän lippu on hieman kalliimpi (185 euroa). Pudasjärven Iso-Syötteellä aikuinen laskettelee 45 euron päivähintaan ja viisi päivää viikosta 180 euron hintaan.
– Lasketteluloman kustannukset saattavat helposti kivuta moniin satoihin, jopa tuhansiin euroihin. Lomaa suunnitellessa on hyvä kartoittaa taloustilanteeseen sopivia vaihtoehtoja ja välttää omien varojen yli kuluttamista. Edullisemman kohteen valitessa rahaa jää enemmän vaikkapa säästöön, Bluestepin maajohtaja Petri Matikainen sanoo.
Suomen halvin hissilippu löytyy Iisalmesta
Pienten ja suurten hiihtokeskusten välille kertyy merkittäviä hintaeroja. Iisalmen Paloisvuoren keskus on selvityksen mukaan kevätkauden halvin laskettelukohde. Paloisvuoren päivälippu kustantaa aikuiselle laskettelijalle vain 20 euroa. Paloisvuorella myös 7-vuotiaat laskettelevat aikuisen seurassa veloituksetta. Porin Ruosniemi ja Viitasaaren Sahis ovat toiseksi halvimpia laskettelupaikkoja päivän mittaiselle laskettelureissulle (25 euroa).
Hissilipuissa voi myös säästää ostamalla ne etukäteen verkkokaupasta tai suunnittelemalla lasketteluloma alennushintaiselle ajankohdalle. Hiihtokeskukset tarjoavat alennuksia lastenlippujen lisäksi erilaisille hintaryhmille, kuten opiskelijoille eläkeläisille sekä suuremmille lasketteluporukoille.
Suurimpien laskettelukeskusten lippuhinnat*
|
Aikuisen hissilippu 1 päivä
|
Aikuisen hissilippu 5/7 päivää
|
Ylläs
|
58 €
|
238 €
|
Levi
|
58 €
|
243 €
|
Ruka
|
58 €
|
250 €
|
Pyhä
|
58 €
|
250 €
|
Salla
|
54,50 €
|
184 €
|
Saariselkä
|
53 €
|
201,40 €
|
Ukkohalla
|
43 €
|
156 €
|
Iso-Syöte
|
45 €
|
180 €
|
Tahko
|
53 €
|
224 €
|
Himos
|
53,50 €
|
231 €
|
Vihti
|
45 €
|
250 €
|
Häkärinteet
|
43 €
|
185 €**
*Bluestep Bankin teettämässä hintaselvityksessä on vertailtu rinteiden lukumäärältään 12. suurinta laskettelukeskusta Suomessa. Lippuhinnat ovat aikuisten koko päivän lippuja tai 5 päivälippua 7 vuorokaudelle. Lipuista voi saada alennuksia verkkokaupasta ostaessa tai hintaryhmien perusteella. Tiedotteen taulukon lippuhinnat eivät sisällä hisseihin tarvittavaa etälukukorttia. Hinnat on tarkistettu 3. helmikuuta 2026.
**5 päivän lippu
Bluestep Bank AB (publ), filial i Finland on ratkaisukeskeinen asuntolainapankki sekä markkinajohtaja Pohjoismaissa omassa segmentissään. Vuonna 2005 perustettu Bluestep Bank toimii Ruotsissa ja Norjassa sekä Suomessa, jossa yritys aloitti toimintansa kesällä 2020. Bluestep Bankin tavoitteena on olla paras vaihtoehto niille ihmisille, jotka eivät syystä tai toisesta saa lainaa omasta tai muista perinteisistä pankeista. Bluestep Bankin tehtävänä on lisätä taloudellista yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa vastuullisesti ja tarjota yhä useammalle mahdollisuus omistusasumiseen. Lisätietoa: www.bluestep.fi
