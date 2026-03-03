Mäntymäkeen avautuu ilman ajanvarausta toimiva päihdevastaanotto

Vastaanotolla arvioidaan ja kartoitetaan hoidon tarvetta ja tehdään korvaushoidon arvioita sekä muita hoitosuunnitelmia. Henkilöstö ohjaa vastaanotolla asioivia tarvittaessa jatkohoitoon soveltuvaan päihde- ja riippuvuushoidon yksikköön.

Vastaanotolla työskentelevien hoitajien ohella tavattavissa on myös kokemusasiantuntija

Vastaanotolle voi tulla terveydenhuollon ammattilaisen ohella tapaamaan myös kokemusasiantuntijaa, joka on paikalla maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 12–15.

Terveysneuvontapiste Milli jatkaa toimintaansa normaalisti Monipalvelukeskus Toivossa. Milli tarjoaa suonenesisäisesti huumausaineita käyttäville puhtaita käyttövälineitä infektioiden torjumiseksi.

Asiointi mahdollista myös nimettömänä

Päihdevastaanotolla voi asioida nimettömästi esimerkiksi kuulemassa eri päihdepalvelujen tarjoamista hoitovaihtoehdoista henkilölle, joka vielä harkitsee päihdehoitoon hakeutumista.

Palvelu on tarkoitettu kaikille Varhan alueella asuville täysi-ikäisille. Keväällä 2026 myös Saloon on suunnitelmissa perustaa vastaavanlainen vastaanotto.

Myöhemmin keväällä päihdevastaanotolla työskentelevät hoitajat jalkautuvat myös Monipalvelukeskus Toivon Päiväkeskus- ja tilapäismajoitus Etappiin. Näin pyritään tavoittamaan henkilöitä, jotka eivät ole pystyneet hakeutumaan tavanomaisien reittien kautta päihde- ja riippuvuushoidon piiriin.

Vastaanotto toimii osana Mäntymäkeen viime vuonna perustettua katkaisu- ja selviämishoitoyksikköä.

Ajanvaraukseton päihdevastaanotto Askel:

Os. Kunnallissairaalantie 20, talo 4, 3. krs

Avoinna ma, ke ja pe klo 8.30–15 sekä ti ja to klo 12–15

ma, ke ja pe klo 8.30–15 sekä ti ja to klo 12–15 Kokemusasiantuntija tavattavissa maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 12–15.

Varhan päihde- ja riippuvuushoidon palveluja on uudistettu viime vuosina. Varsinais-Suomessa toimii 17 avohoidon mielenterveys- ja päihdeyksikköä. Lisäksi katkaisu- ja selviämishoidolle ja laitosmuotoiselle päihdekuntoutukselle sekä intensiiviselle avopäihdekuntoutukselle on perustettu omat osastot. Varhan omaa tuotantoa täydennetään tarvittaessa ostopalveluin. Oikea-aikaisella päihde- ja riippuvuushoidolla voidaan vähentää raskaampien ja kalliimpien sosiaalihuollon palveluiden tarvetta.

Lisäksi: