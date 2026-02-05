Aluehallitus käsittelee esitystä Parolan terveysaseman siirrosta

Aluehallitus käsittelee maanantaina 9. helmikuuta aluevaltuustolle menevää esitystä Parolan terveysaseman siirrosta Hämeenlinnaan.

Aluehallitukselle esitetään, että Parolan terveysaseman toiminta siirtyisi Hattulasta Ahveniston palvelukeskukseen 1.7.2027 mennessä. Kyseessä on palveluverkkoon liittyvä päätös, jonka tekee lopullisesti aluevaltuusto. Siirron jälkeen Ahveniston palvelukeskus vastaisi noin 30 000 asukkaan sosiaali- ja terveyspalveluista.

Aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen palveluverkosta huhtikuussa 2024. Päätöksen mukaan Oma Hämeen palvelurakenne perustuu kolmeen sote-palvelukeskukseen, sote-palvelupisteisiin sekä liikkuviin palveluihin. Päätökseen on kirjattu Parolan sopimustilanne ja sen tarkastelu vuonna 2026. Parolan terveysaseman palveluja Hattulassa tuottaa Terveystalo. Nykyinen sopimus Terveystalon kanssa päättyy 30.6.2026.

Parolan terveyskeskuksen toiminnan siirron valmistelussa on arvioitu vaikutuksia palvelujen saavutettavuuteen ja hoidon jatkuvuuteen. Asiakkaiden näkökulmasta palvelujen kokoaminen Hämeenlinnaan mahdollistaisi laajemman palvelukokonaisuuden, jossa samalla alueella on tarjolla kuvantamisen ja muun diagnostiikan palvelut sekä hoidolliset tukipalvelut.

– Tutkittuani tilannetta olen tullut siihen johtopäätökseen, että tämä on selkeästi lähimpänä aiemmin päätettyjä palveluverkon määritysperiaatteita. Eli hyvinvointialueen se on väestölle yhdenvertainen, johdonmukainen ja palvelut väestölle parhaiten turvaava esitys, toteaa hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen.

Hattulassa turvattaisiin palvelut lähipalvelumallin mukaisesti niille asiakasryhmille, joiden palvelujen saanti voisi muutoin vaarantua esimerkiksi etäisyyksien tai liikenneyhteyksien vuoksi. Hoidon jatkuvuus turvattaisiin varmistamalla hoitotiimien jatkuvuus siirtymävaiheessa. Lisäksi hattulalaisten käytössä olisivat tarvittaessa myös muut hyvinvointialueen palvelukeskukset (Viipurintie) ja palvelupisteet (Hauho ja Iittala). Näin ollen palvelujen saavutettavuus olisi riittävä verrattuna palveluverkkopäätökseen.

Sopimuksen jatkosta Terveystalon kanssa päätetään myöhemmin

Oma Häme on valmistellut mahdollisuutta ostopalvelusopimuksen jatkamiseen vuodella Terveystalon kanssa. Aluehallitus päättää sopimuksen mahdollisesta jatkamista vasta maaliskuussa, koska ennen sen käsittelyä on aluevaltuuston päätettävä toimipisteen sijainnista.

– Riskienhallinnan kannalta olisi tärkeää, että muutoksen läpiviennissä olisi siirtymäaika, mikä turvaa palveluiden häiriöttömän jatkumisen, sanoo terveydenhuollon toimialajohtaja Jarmo Lappalainen.

Nykyisen sopimuskauden aikana hyvinvointialueelle on kertynyt luotettavaa tietoa Parolan terveysaseman palvelutarpeesta, potilasmääristä ja erityisesti diagnostiikkapalvelujen käytöstä. Näiden tietojen perusteella on arvioitu, että osa palveluista voidaan siirtää hyvinvointialueen omaan tuotantoon hallitusti vuoden optiokauden aikana ilman, että palvelujen saatavuus tai laatu heikkenee. Suunnitellun siirron tavoitteena on yhtenäistää toimintatapoja ja saavuttaa arviolta 800 000–900 000 euron vuotuiset kustannussäästöt.

Parolan terveysaseman palveluja Hattulassa on tuottanut Terveystalo vuodesta 2019 alkaen. Nykyinen sopimus alkoi syksyllä 2024 ja kattaa perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut sekä niihin liittyvät laboratorio- ja kuvantamispalvelut, mielenterveyspalvelut, ehkäisevän päihdetyön palvelut, fysioterapiapalvelut sekä terveysneuvonnan ja terveystarkastukset.