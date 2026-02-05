Aluehallitus käsittelee esitystä Parolan terveysaseman siirrosta
5.2.2026 10:00:00 EET | Oma Häme | Uutinen
Aluehallitus käsittelee maanantaina 9. helmikuuta aluevaltuustolle menevää esitystä Parolan terveysaseman siirrosta Hämeenlinnaan.
Aluehallitukselle esitetään, että Parolan terveysaseman toiminta siirtyisi Hattulasta Ahveniston palvelukeskukseen 1.7.2027 mennessä. Kyseessä on palveluverkkoon liittyvä päätös, jonka tekee lopullisesti aluevaltuusto. Siirron jälkeen Ahveniston palvelukeskus vastaisi noin 30 000 asukkaan sosiaali- ja terveyspalveluista.
Aluevaltuusto päätti hyvinvointialueen palveluverkosta huhtikuussa 2024. Päätöksen mukaan Oma Hämeen palvelurakenne perustuu kolmeen sote-palvelukeskukseen, sote-palvelupisteisiin sekä liikkuviin palveluihin. Päätökseen on kirjattu Parolan sopimustilanne ja sen tarkastelu vuonna 2026. Parolan terveysaseman palveluja Hattulassa tuottaa Terveystalo. Nykyinen sopimus Terveystalon kanssa päättyy 30.6.2026.
Parolan terveyskeskuksen toiminnan siirron valmistelussa on arvioitu vaikutuksia palvelujen saavutettavuuteen ja hoidon jatkuvuuteen. Asiakkaiden näkökulmasta palvelujen kokoaminen Hämeenlinnaan mahdollistaisi laajemman palvelukokonaisuuden, jossa samalla alueella on tarjolla kuvantamisen ja muun diagnostiikan palvelut sekä hoidolliset tukipalvelut.
– Tutkittuani tilannetta olen tullut siihen johtopäätökseen, että tämä on selkeästi lähimpänä aiemmin päätettyjä palveluverkon määritysperiaatteita. Eli hyvinvointialueen se on väestölle yhdenvertainen, johdonmukainen ja palvelut väestölle parhaiten turvaava esitys, toteaa hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen.
Hattulassa turvattaisiin palvelut lähipalvelumallin mukaisesti niille asiakasryhmille, joiden palvelujen saanti voisi muutoin vaarantua esimerkiksi etäisyyksien tai liikenneyhteyksien vuoksi. Hoidon jatkuvuus turvattaisiin varmistamalla hoitotiimien jatkuvuus siirtymävaiheessa. Lisäksi hattulalaisten käytössä olisivat tarvittaessa myös muut hyvinvointialueen palvelukeskukset (Viipurintie) ja palvelupisteet (Hauho ja Iittala). Näin ollen palvelujen saavutettavuus olisi riittävä verrattuna palveluverkkopäätökseen.
Sopimuksen jatkosta Terveystalon kanssa päätetään myöhemmin
Oma Häme on valmistellut mahdollisuutta ostopalvelusopimuksen jatkamiseen vuodella Terveystalon kanssa. Aluehallitus päättää sopimuksen mahdollisesta jatkamista vasta maaliskuussa, koska ennen sen käsittelyä on aluevaltuuston päätettävä toimipisteen sijainnista.
– Riskienhallinnan kannalta olisi tärkeää, että muutoksen läpiviennissä olisi siirtymäaika, mikä turvaa palveluiden häiriöttömän jatkumisen, sanoo terveydenhuollon toimialajohtaja Jarmo Lappalainen.
Nykyisen sopimuskauden aikana hyvinvointialueelle on kertynyt luotettavaa tietoa Parolan terveysaseman palvelutarpeesta, potilasmääristä ja erityisesti diagnostiikkapalvelujen käytöstä. Näiden tietojen perusteella on arvioitu, että osa palveluista voidaan siirtää hyvinvointialueen omaan tuotantoon hallitusti vuoden optiokauden aikana ilman, että palvelujen saatavuus tai laatu heikkenee. Suunnitellun siirron tavoitteena on yhtenäistää toimintatapoja ja saavuttaa arviolta 800 000–900 000 euron vuotuiset kustannussäästöt.
Parolan terveysaseman palveluja Hattulassa on tuottanut Terveystalo vuodesta 2019 alkaen. Nykyinen sopimus alkoi syksyllä 2024 ja kattaa perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut sekä niihin liittyvät laboratorio- ja kuvantamispalvelut, mielenterveyspalvelut, ehkäisevän päihdetyön palvelut, fysioterapiapalvelut sekä terveysneuvonnan ja terveystarkastukset.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarmo Lappalainenterveydenhuollon toimialajohtajaPuh:040 330 5510jarmo.lappalainen@omahame.fi
Petrus Kukkonenrahoitus- ja investointijohtajaPuh:0504617820petrus.kukkonen@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Esitys aluehallitukselle: mielenterveys- ja päihdepalveluja kehitetään nykyisessä palvelurakenteessa ilman uusia yksiköitä5.2.2026 10:05:00 EET | Uutinen
Aluehallitus käsittelee maanantaina 9. helmikuuta palveluverkkopäätösten päivityksiä, jotka koskevat mielenterveys- ja päihdepalveluja. Muutokset etenevät vielä aluevaltuuston käsittelyyn. Aluehallitukselle esitetään, että mielenterveys- ja päihdepalveluihin aiemmin suunniteltuja erillisiä yksiköitä – selviämisasemaa sekä asumispalvelujen arviointi- ja kuntoutusyksikköä – ei tässä vaiheessa perusteta. Aluevaltuusto on päättänyt yksiköiden perustamisesta osana palveluverkkopäätöksiä huhtikuussa 2024. Muutosesitykset liittyvät palveluverkkosuunnitelman toteutustavan tarkentamiseen. Taustalla on palvelujen uudelleenarviointi, jonka mukaan kyseisiin yksiköihin suunnitellut palvelut voidaan järjestää tarkoituksenmukaisesti osana nykyisiä palvelukokonaisuuksia. Selviämishoidosta tehtiin pilotti Palveluverkkoa suunniteltaessa tavoitteena oli selviämisaseman perustaminen vieroitus- ja katkaisuhoidon yhteyteen. Ahveniston sairaalassa ei kuitenkaan ole selviämisasemalle soveltuvia tiloja, eikä e
Jalkautuvaa neuvolamallia ei kannata laajentaa – yksilölliset ratkaisut palvelevat paremmin perheiden tarpeita5.2.2026 09:55:00 EET | Uutinen
Oma Häme on arvioinut jalkautuvan neuvolamallin toimivuutta ja tarvetta osana perhekeskuspalveluita. Hyvinvointialueella on aiemmin linjattu, että neuvolatoiminta järjestetään pääsääntöisesti palvelukeskuksissa ja palvelupisteissä. Jalkautuvan neuvolapalvelun tarjoamista on kokeiltu, koska sen tarve on haluttu selvittää. Aluehallitus käsittelee jalkautuvaa neuvolatoimintaa kokouksessaan 9. helmikuuta. Aluehallitukselle esitetään, ettei jalkautuvaa neuvolamallia oteta Oma Hämeessä laajemmin käyttöön, vaan neuvolapalvelut toteutetaan jatkossakin pääsääntöisesti palvelukeskuksissa ja -pisteissä. Neuvola oli mukana lähipalvelumallin pilotissa Tammelassa keväällä 2025. Kokeilujaksolla neuvola-aikoja tarjottiin ensisijaisesti asiakkaille Forssaan. Tammelassa aikoja oli tarjolla rajatusti. Neuvola-aikoja käytettiin suhteessa tarjontaan enemmän kuin muita pilotissa mukana olleita palveluja Tammelassa. Lähes kaikki vastaajat kertoivat valitsevansa Forssan neuvolan, mikäli neuvola-aikaa joutuisi
Kuvantamispalvelut koko Kanta-Hämeen alueella – neljä toimipistettä, yksi hoitopolku5.2.2026 09:54:07 EET | Tiedote
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen kuvantamispalvelut kattavat neljä toimipistettä: Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa ja Viipurintien terveyskeskus. Palvelut toimivat yhtenäisesti hoitotakuun mukaisesti, ja potilaita kannustetaan hyödyntämään koko alueen resursseja sujuvan ja laadukkaan hoidon takaamiseksi. Syyskuuhun 2026 asti Viipurintien terveyskeskuksen röntgen palvelee alueella. Ahveniston uusi sairaala valmistautuu avaamiseen, ja AssiBussi helpottaa kulkua nykyisen keskussairaalan ja uuden sairaalan välillä. Tavoitteena on varmistaa potilasturvallisuus ja hoidon jatkuvuus muutoksen keskellä.
Uusi toimintamalli sujuvoittaa palvelutarpeen arviointia ja vahvistaa asiakkaiden osallisuutta4.2.2026 15:53:49 EET | Tiedote
Tekoälyä hyödyntävää toimintamallia testataan ikäihmisten omaishoidossa ja vammaispalveluissa vuoden 2026 aikana.
Asiakaspysäköinti muuttuu maksulliseksi Assissa ja vanhan keskussairaalan alueella Hämeenlinnassa4.2.2026 10:52:00 EET | Uutinen
Asiakas- ja henkilöstöpysäköinti muuttuu maksulliseksi Assi-sairaalassa, vanhan keskussairaalan pysäköintialueilla sekä Viipurintien terveysaseman alueella Hämeenlinnassa. Assi-sairaalassa maksullinen pysäköinti alkaa 1. maaliskuuta vanhan keskussairaalan pysäköintialueilla maksullinen pysäköinti alkaa 1. huhtikuuta Viipurintien terveysaseman alueella muutos tulee voimaan syksyn 2026 aikana, myöhemmin ilmoitettavana aikana Assin ja vanhan keskussairaalan alueen asiakaspysäköintiä koskevat ohjeet on koottu Oma Hämeen verkkosivuille: Pysäköinti - Oma Häme. Viipurintien pysäköintiä koskevat ohjeet julkaistaan myöhemmin. Pysäköinti on maksullista Assissa ja vanhan keskussairaalan alueilla joka päivä klo 8–20, myös viikonloppuisin. Yöaikaan (klo 20–8) pysäköinti on maksutonta. Ensimmäiset 30 minuuttia ovat maksuttomia, tämän jälkeen pysäköinnin hinta on 1,50 euroa tunnilta. Asiakas maksaa yhdeltä vuorokaudelta kuitenkin enintään 9 euroa. Vanhan keskussairaalan alueella on maksuton pysäköint
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme