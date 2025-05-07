Kovat pakkaset lisäsivät lämpöpumppujen korjauskäyntejä 66 % - Yrityksissä olisi hyvä varautua varalämmityksellä

MV-Jäähdytys Oy on vuonna 1971 perustettu perheyhtiötaustainen lämpöpumppuihin, jäähdytyslaitteistoihin, kylmä- ja pakkastiloihin sekä ammattikeittiölaitteisiin erikoistunut huolto- ja projektiyhtiö. Yhtiön liikevaihto oli 43 miljoonaa euroa (2024). MV-Jäähdytys palvelee valtakunnallisesti yli 350 henkilön voimin, ja sen palvelu- ja logistiikkakeskukset sijaitsevat Pirkanmaalla, Uudellamaalla, Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Satakunnassa, Kainuussa, Etelä-Savossa, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.

MV-Jäähdytys Oy on osa Nordic Climate Groupia. Nordic Climate Group on Pohjois-Euroopan johtava jäähdytys-, lämmitys ja energiatehokkaita palveluratkaisuja toimittava yrittäjävetoinen konserni. Konsernin liikevaihto oli yli 550 milj. €, ja konserniin kuuluvat yritykset työllistävät yli 2 000 alan ammattilaista Norjassa, Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa, Alankomaissa, Belgiassa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa.