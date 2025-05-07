Kovat pakkaset lisäsivät lämpöpumppujen korjauskäyntejä 66 % - Yrityksissä olisi hyvä varautua varalämmityksellä
17.2.2026 06:16:00 EET | MV-Jäähdytys Oy | Tiedote
Kireät pakkasjaksot ovat ruuhkauttaneet lämpöpumppujen huoltopalvelut eri puolilla Suomea. MV-Jäähdytyksellä lämpöpumppujen huoltojen määrä kasvoi tammikuussa 66 % edellisvuoteen verrattuna. Moni häiriö olisi kuitenkin ehkäistävissä ennakoivalla huollolla ja varmistamalla riittävä varalämmitys kovimpien pakkasten varalle.
Kova pakkanen on johtanut yritysten lämpöpumppujen vikaantumisiin ja ruuhkauttanut huoltopalvelut ympäri Suomen. Vaikka huolto pyritään toteuttamaan aina mahdollisimman nopeasti, sen saaminen on voinut viivästyä ruuhkien vuoksi. Samaan aikaan korkea sähkönhinta on lisännyt yritysten kustannuksia. Tilanne on erityisen haastava yrityskiinteistöissä, liiketiloissa ja tuotantoympäristöissä, joissa lämpöpumpun häiriöt voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä.
– Lämpöpumput joutuvat koville pakkasella, kun järjestelmät käyvät äärirajoilla. Silloin pienetkin viat tai huollon puutteet voivat muuttua toimintahäiriöiksi, kertoo MV-Jäähdytyksen huoltopäällikkö Herkko Haukkala.
MV-Jäähdytyksen asiantuntemus kattaa kaikki lämpöpumppuratkaisut ilmalämpöpumpuista aina suuriin teollisiin järjestelmiin. Oikein mitoitettu järjestelmä, toimiva varalämmitys ja säännöllinen huolto varmistavat lämmityksen luotettavan toiminnan, pitävät kuormituksen hallinnassa ja auttavat minimoimaan energiankulutuksen haastavissa sääolosuhteissa sekä vikatilanteissa.
– Varalämmityksen tärkeyttä ei aina ymmärretä, vaikka esimerkiksi ilmalämpöpumput ovat monille yrityksille toimiva ja energiatehokas apu pakkasilla häiriötilanteen sattuessa, Haukkala sanoo.
Suuri osa häiriöistä ehkäistävissä etukäteen
Pakkasella lämpöpumppujen kuormitus kasvaa, mikä lisää häiriöiden riskiä. Tyypillisimpiä syitä ongelmiin ovat rakenteelliset haasteet, väärät käyttöasetukset, nesteiden vajaus ja kierron ongelmat sekä ulkoyksiköiden jäätyminen.
– Lämpöpumppu voi vikaantua äkillisesti, mutta usein häiriöt kehittyvät vähitellen, ja ensioireet ovat tunnistettavissa jo ennen varsinaista rikkoutumista, Herkko Haukkala kertoo.
Suuri osa talvikauden vioista olisi kuitenkin vältettävissä ennakoivalla huollolla sekä lisä- ja varalämmitystarpeen arvioinnilla ja toteuttamisella hyvissä ajoin.
Kiinteistön omistaja ja ylläpidosta vastaava taho voivat parantaa toimintavarmuutta huolehtimalla säännöllisestä huollosta, reagoimalla ajoissa lämpöpumpun hälytyksiin ja poikkeaviin ääniin, pitämällä mahdollisen ulkoyksikön ympäristön puhtaana lumesta ja jäästä sekä varmistamalla, että lämmityskapasiteetti on kiinteistössä riittävä.
– Ajoissa tehty lämpöpumpun huolto ja toimiva varalämmitys voivat estää tilanteen, jossa lämmitys pettää keskellä kovinta pakkasta, Haukkala tiivistää.
Herkko Haukkala
Huoltopäällikkö, MV-Jäähdytys
040 060 3996 (ark. klo 9-16)
herkko.haukkala@mv-jaahdytys.fi
Tietoja julkaisijasta
MV-Jäähdytys Oy on vuonna 1971 perustettu perheyhtiötaustainen lämpöpumppuihin, jäähdytyslaitteistoihin, kylmä- ja pakkastiloihin sekä ammattikeittiölaitteisiin erikoistunut huolto- ja projektiyhtiö. Yhtiön liikevaihto oli 43 miljoonaa euroa (2024). MV-Jäähdytys palvelee valtakunnallisesti yli 350 henkilön voimin, ja sen palvelu- ja logistiikkakeskukset sijaitsevat Pirkanmaalla, Uudellamaalla, Keski-Suomessa, Varsinais-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Satakunnassa, Kainuussa, Etelä-Savossa, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.
MV-Jäähdytys Oy on osa Nordic Climate Groupia. Nordic Climate Group on Pohjois-Euroopan johtava jäähdytys-, lämmitys ja energiatehokkaita palveluratkaisuja toimittava yrittäjävetoinen konserni. Konsernin liikevaihto oli yli 550 milj. €, ja konserniin kuuluvat yritykset työllistävät yli 2 000 alan ammattilaista Norjassa, Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa, Alankomaissa, Belgiassa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa.
