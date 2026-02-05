Esitys aluehallitukselle: mielenterveys- ja päihdepalveluja kehitetään nykyisessä palvelurakenteessa ilman uusia yksiköitä

Aluehallitus käsittelee maanantaina 9. helmikuuta palveluverkkopäätösten päivityksiä, jotka koskevat mielenterveys- ja päihdepalveluja. Muutokset etenevät vielä aluevaltuuston käsittelyyn.

Aluehallitukselle esitetään, että mielenterveys- ja päihdepalveluihin aiemmin suunniteltuja erillisiä yksiköitä – selviämisasemaa sekä asumispalvelujen arviointi- ja kuntoutusyksikköä – ei tässä vaiheessa perusteta. Aluevaltuusto on päättänyt yksiköiden perustamisesta osana palveluverkkopäätöksiä huhtikuussa 2024.

Muutosesitykset liittyvät palveluverkkosuunnitelman toteutustavan tarkentamiseen. Taustalla on palvelujen uudelleenarviointi, jonka mukaan kyseisiin yksiköihin suunnitellut palvelut voidaan järjestää tarkoituksenmukaisesti osana nykyisiä palvelukokonaisuuksia.

Selviämishoidosta tehtiin pilotti

Palveluverkkoa suunniteltaessa tavoitteena oli selviämisaseman perustaminen vieroitus- ja katkaisuhoidon yhteyteen. Ahveniston sairaalassa ei kuitenkaan ole selviämisasemalle soveltuvia tiloja, eikä erillisen yksikön perustaminen ole mahdollista nykyisessä rahoitustilanteessa.

Selviämisaseman toimintaa testattiin hankerahoituksen turvin Hämeenlinnassa talvella 2024-2025. Selviämisasema toimi pilotin aikana poliisin tiloissa. Kokeilun perusteella todettiin, että erillisen selviämisaseman sijaan selviämishoito on tarkoituksenmukaisinta järjestää osana olemassa olevia terveydenhuollon palveluja.

Esityksen mukaan selviämishoitoa järjestettäisiin jatkossakin osana nykyisiä palveluita. Kevyempää selviämishoitoa voidaan antaa Tiilikadun asumisyksikössä Riihimäellä ja myrkytystilanteissa potilaat hoidetaaan keskussairaalan päivystyksessä, kuten tähänkin asti. Molemmissa yksiköissä on terveydenhuollon henkilöstö paikalla ympäri vuorokauden, ja järjestely voidaan toteuttaa olemassa olevin määrärahoin.

Palvelutarpeen arviointi sujuvasti ilman erillistä rakennetta

Aluehallitukselle esitetään myös, että mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalveluihin aiemmin suunniteltua arviointi- ja kuntoutusyksikköä ei tässä vaiheessa perusteta.

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tulosalueella nähdään, että asiakkaiden palvelutarpeen arviointi voidaan toteuttaa osana nykyisiä palveluja. Arviointi voidaan tehdä rinnakkain psykiatrisen hoidon kanssa potilaan ollessa osasto- tai avohoidossa perus- tai erikoissairaanhoidossa. Arviointia voidaan tehdä myös Oma Hämeen omissa asumispalveluyksiköissä.

Ratkaisun arvioidaan turvaavan asiakkaiden palvelut vähintään nykyisellä tasolla ja joissain tapauksissa jopa parantavan niitä, kun palvelutarpeen arviointi voidaan toteuttaa sujuvammin ilman erillisiä rakenteita. Samalla ratkaisu tukee henkilöstön osaamisen integroitumista ja palvelujen saatavuutta sekä mahdollistaa toiminnan toteuttamisen talousarvion puitteissa.

Mikäli myöhemmin ilmenee, etteivät nykyiset palvelut ja toimintamallit vastaa asiakkaiden tarpeisiin, erillisen arviointi- ja kuntoutusyksikön tarvetta voidaan arvioida uudelleen.

Palveluverkkopäätösten päivitykseen sisältyy lisäksi Parolan terveysasemaa koskeva asia, josta on tehty oma tiedotteensa.