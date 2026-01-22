Julkisen sektorin työmarkkinat kiristyivät: Hakemusten määrä kasvoi 22 % avointen työpaikkojen vähentyessä
5.2.2026 09:26:57 EET | Grade Suomi | Tiedote
Kuntarekryn vuoden 2025 vuoden tilastot paljastavat merkittävän muutoksen Suomen työmarkkinoilla. Kuntien ja hyvinvointialueiden avoimien työpaikkojen määrä on laskenut, samalla kun hakijoiden määrä on noussut ennätyslukemiin. Tilanne on kiristänyt kilpailua julkisen sektorin avoimista tehtävistä.
Julkisten työnantajien rekrytointialusta Kuntarekryn tuoreimmat tiedot osoittavat avoimien työpaikkojen vähentyneen hakijamäärien kasvaessa voimakkaasti. Edellisvuoteen verrattuna avoimien työpaikkojen määrä laski lähes 17 prosenttia. Vastakohtaisesti hakemusten määrä kasvoi yli 22 prosenttia.
Muutos näkyy vielä selvemmin pidemmällä aikavälillä. Vuodesta 2023 lähtien avoimien työpaikkojen kokonaismäärä on pudonnut noin kolmanneksella, kun taas hakijamäärä on kasvanut noin 40 prosenttia. Vuonna 2025 yhtä avointa työpaikkaa kohden oli keskimäärin 12,6 hakijaa, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 8,5.
Terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa kovin kilpailu
Avoimien työpaikkojen määrän laskusta huolimatta kiinnostus julkisen sektorin tehtäviin on säilynyt vahvana kaikilla toimialoilla. Hakijamäärät kasvoivat eniten terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa.
Hakemusmäärien vuosikasvu toimialoittain:
- Terveydenhuoltoala: +32,4 %
- Sosiaaliala: +28,4 %
- Opetus- ja kulttuuriala: +21,9 %
- Hallinto- ja toimistotyö: +17,9 %
- Tekninen ala: +18,2 %
Kiinnostuksen kasvusta huolimatta julkisten organisaatioiden taloudellinen tilanne näkyy rekrytointimäärissä. Sosiaalipalveluissa rekrytoinnit vähenivät yli 30 prosenttia ja terveydenhuollossa lähes 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
– Palvelumme viime vuoden luvut osoittavat, että julkisen sektorin työmarkkinat ovat haastavat työnhakijoille: jokaiseen avoimeen tehtävään saapuu huomattavasti aiempaa enemmän hakemuksia, sanoo Grade Suomen maajohtaja Misa Leiber. Tämä lisää työnantajien valinnanvaraa, mutta samalla sen tulisi korostaa rekrytointiprosessin laatua, sillä hakijamäärien kasvaessa viestinnän selkeys, hakuprosessin sujuvuus ja yhdenvertaiset käytännöt vaikuttavat ratkaisevasti työnantajamielikuvaan ja siihen, miten työnhakijat kokevat tulleensa kohdelluiksi. Samalla työnantajien on tärkeää muistaa, että keskipitkällä aikavälillä työmarkkinatilanne kääntyy toiseen suuntaan ja erityisesti julkisella sektorilla on lähivuosina edessä merkittävä työvoimapula eläköitymisen vuoksi.
Sitoutuminen yhdenvertaiseen rekrytointiin: anonyymi rekrytointi yleistyy
Julkiset työnantajat hyödyntävät yhä useammin anonyymiä rekrytointia yhdenvertaisuuden varmistamiseksi. Vuonna 2025 anonyymiä rekrytointia käytettiin 1 787 rekrytoinnissa, mikä vastaa yli 5 prosenttia kaikista Kuntarekryn kautta tehdyistä rekrytoinneista. Osuus kasvoi tasaisesti vuoden 2024 3,5 prosentista. Anonyymin rekrytoinnin käyttö on kuitenkin toistaiseksi selvästi yleisempää kunnissa kuin hyvinvointialueilla, joista vain harva on toistaiseksi ottanut anonyymin rekrytointipalvelun laajamittaisesti käyttöön.
Poistamalla tunnistetiedot rekrytoinnin alkuvaiheessa kunnat ja hyvinvointialueet keskittyvät puhtaasti osaamiseen ja ammatilliseen pätevyyteen. Kehitys kuvastaa laajempaa suuntausta kohti tiedostamattomien ennakkoluulojen vähentämistä ja osallistavamman työntekijäkokemuksen rakentamista heti ensikosketuksesta alkaen.
Sijaisrekrytoinnin ja digitaalisten ratkaisujen kehitys
Vakituisten tehtävien määrän hidastuessa lyhytaikaisten sijaisuuksien kysyntä jatkaa kasvuaan. Vuonna 2025 Kuntarekry välitti yli 247 500 sijaistarvetta, mikä on noin 8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vastatakseen tähän tarpeeseen Grade keskittyy sujuvoittamaan kokemusta sekä työnantajille että työntekijöille.
– Erityisesti akuutissa sijaisrekrytoinnissa helppous ja sujuvuus ovat ratkaisevia sekä työnantajille että työnhakijoille, Leiber toteaa. Uusi alkuvuodesta lanseerattava Kuntarekry-mobiilisovellus kokoaa sijaisrekrytoinnin keskeiset vaiheet yhteen ja helpottaa äkillisten sijaistarpeiden täyttämistä sekä keikkojen löytämistä.
Kuntarekry numeroina vuonna 2025
Kuntarekry.fi-alusta säilyttää asemansa julkisen sektorin työllistymisen keskeisenä kanavana Suomessa:
- 18 miljoonaa käyntiä (miljoona enemmän kuin vuonna 2024)
- 1,5 miljoonaa käyntiä kuukaudessa
- 640 000 rekisteröitynyttä hakijaprofiilia
- 64 600 julkaistua työpaikkaa
Kuntarekry.fi:stä löytyy tuhansia avoimia työpaikkoja eri puolilta Suomea. Tarjolla on vakinaisia ja määräaikaisia tehtäviä, oppisopimuspaikkoja, työ- ja virkasuhteita sekä paljon muuta. Kuntarekry-palvelun tuottaa Grade.
Lisätietoja julkaisijasta
Grade on julkisen sektorin rekrytointiratkaisujen markkinajohtaja Suomessa. Tarjoamme käyttäjäystävällisiä ja toimintavarmoja HR- ja HRD-ohjelmistoratkaisuja sekä verkkopalveluita, jotka tukevat työnantajia työntekijöiden löytämisessä, rekrytoinnissa, perehdyttämisessä, kehittämisessä ja sitouttamisessa.
Meidät tunnetaan Kuntarekry- ja Kirkkorekry-palveluista, jotka on suunnattu kunta- ja hyvinvointialuesektorille sekä seurakuntien rekrytointiin. Palveluidemme taustalla toimiva rekrytointijärjestelmä on käytössä myös valtionhallinnon rekrytoinneissa.
