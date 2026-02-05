Jalkautuvaa neuvolamallia ei kannata laajentaa – yksilölliset ratkaisut palvelevat paremmin perheiden tarpeita
5.2.2026 09:55:00 EET | Oma Häme | Uutinen
Oma Häme on arvioinut jalkautuvan neuvolamallin toimivuutta ja tarvetta osana perhekeskuspalveluita. Hyvinvointialueella on aiemmin linjattu, että neuvolatoiminta järjestetään pääsääntöisesti palvelukeskuksissa ja palvelupisteissä. Jalkautuvan neuvolapalvelun tarjoamista on kokeiltu, koska sen tarve on haluttu selvittää.
Aluehallitus käsittelee jalkautuvaa neuvolatoimintaa kokouksessaan 9. helmikuuta. Aluehallitukselle esitetään, ettei jalkautuvaa neuvolamallia oteta Oma Hämeessä laajemmin käyttöön, vaan neuvolapalvelut toteutetaan jatkossakin pääsääntöisesti palvelukeskuksissa ja -pisteissä.
Neuvola oli mukana lähipalvelumallin pilotissa Tammelassa keväällä 2025. Kokeilujaksolla neuvola-aikoja tarjottiin ensisijaisesti asiakkaille Forssaan. Tammelassa aikoja oli tarjolla rajatusti. Neuvola-aikoja käytettiin suhteessa tarjontaan enemmän kuin muita pilotissa mukana olleita palveluja Tammelassa.
Lähes kaikki vastaajat kertoivat valitsevansa Forssan neuvolan, mikäli neuvola-aikaa joutuisi odottamaan Tammelassa pidempään. Saadun palautteen perusteella Forssaan kulkeminen ei aiheuttanut merkittäviä esteitä neuvolaan pääsylle.
Tammelan pilotin ja muiden perhekeskuspalveluissa saatujen kokemusten perusteella jalkautuvaa neuvolamallia ei ole tarpeen laajentaa siten, että neuvolavastaanottoja järjestettäisiin säännöllisesti kunnissa, joissa ei ole omaa neuvolaa. Jatkossa neuvolapalveluja tarjotaan pääsääntöisesti palvelukeskuksissa ja palvelupisteissä, joissa toiminta on resurssitehokasta ja turvallista. Kaikkia neuvolakäynnin sisältöjä ei voida toteuttaa asiakkaan kotona, ja hajautettu toiminta vaikeuttaisi palvelun sujuvaa järjestämistä.
Tarpeenmukainen jalkautuminen on riittävä tapa turvata neuvolapalvelujen saavutettavuus. Tämä tarkoittaa sitä, että perheen kanssa sovitaan tapauskohtaisesti käynnistä, jos pääsy neuvolaan on vaikeutunut merkittävästi. Käynti voidaan tarvittaessa toteuttaa esimerkiksi jalkautumalla, ilta-aikaa hyödyntäen tai moniammatillisena lisäkäyntinä. THL:n ohjeistuksen mukaiset neuvolan kotikäynnit toteutuvat jatkossa, kuten tähänkin asti.
– Jos perheelle tulee tilanne, että on vaikea jostain syystä päästä neuvolaan, kannattaa jutella asiasta neuvolan terveydenhoitajan kanssa. Tällöin siihen voidaan etsiä yhdessä ratkaisua, kannustaa perhe-, sosiaali- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja Marika Paasikoski-Junninen.
Yhteyshenkilöt
Marika Paasikoski-Junninenperhe-, sosiaali- ja vammaispalvelujen toimialajohtajaPuh:040 774 6626marika.paasikoski-junninen@omahame.fi
