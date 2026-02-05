Tutkimus: Toimittajat tasapainoilevat kansalaisjournalismin, digitaalisten alustojen ja poliittisen paineen välissä
5.2.2026 10:40:54 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
MA Edwin Nfor tarkastelee väitöskirjassaan, miten ammattijournalistit toimivat ympäristössä, jossa kansalaisjournalismi, digitaaliset alustat ja poliittinen kontrolli kietoutuvat yhä tiiviimmin yhteen. Tutkimus keskittyy Kamerunin anglofoniseen separatistikriisiin ja analysoi, miten journalistit raportoivat kriisistä nopean digitaalisen murroksen, uusien mediavälineiden ja -toimijoiden sekä jatkuvan paineen keskellä.
Nforin tutkimus osoittaa, että Kamerunissa vuonna 2016 alkanut anglofoninen kriisi ei ole ainoastaan poliittinen ja humanitaarinen konflikti, vaan myös informaatiokriisi. Tutkimus perustuu laadullisiin haastatteluihin journalistien ja media-alan toimijoiden kanssa ja tarkastelee, miten ammattijournalistit navigoivat monimutkaisessa mediaympäristössä.
”Journalisteilta odotetaan nopeaa ja tarkkaa uutisointia, vaikka he kohtaavat väärää tietoa, rajallisen pääsyn konfliktialueille sekä painostusta sekä valtiollisilta että ei-valtiollisilta toimijoilta”, Nfor kertoo.
Perinteisen median ja kansalaisjournalistien keskinäinen riippuvuus
Tutkimuksen mukaan kriisiuutisointi Kamerunissa tapahtuu hybridi-mediaympäristössä, jossa perinteinen media ja kansalaisjournalistit ovat riippuvaisia toisistaan.
Kansalaisjournalistit tarjoavat ensikäden tietoa, vihjeitä sekä kuvia ja videoita alueilta, joille ammattijournalistien on vaikea tai vaarallista päästä. Perinteiset mediatalot puolestaan tuovat uutisointiin ammatillista harkintaa, tiedon varmistamista ja kontekstualisointia.
Nfor tarkastelee myös sitä, miten journalistit varmentavat tietoa nopeatempoisessa ja poliittisesti herkässä uutisympäristössä. Tulokset osoittavat, että uusista digitaalisista varmennustyökaluista huolimatta journalistit tukeutuvat edelleen vahvasti henkilökohtaisiin verkostoihin, kuten kollegoihin, silminnäkijöihin ja viranomaislähteisiin. Tutkimuksessa havaitaan myös sukupolvieroja varmennuskäytännöissä.
”Uransa alkuvaiheessa olevat journalistit omaksuvat digitaalisia työkaluja ja verkkoalustoja herkemmin, kun taas kokeneemmat journalistit suosivat vakiintuneita varmennusmenetelmiä ja luotettuja henkilökohtaisia kontakteja.”
Kriisiuutisointia paineen ja kontrollin puristuksissa
Tutkimus keskittyy lisäksi siihen, miten kontrollin ja uhkailun kokemukset vaikuttavat journalistien työskentelyyn. Anglofonista kriisiä raportoivat journalistit joutuvat usein tasapainoilemaan hallituksen viranomaisten ja separatistiryhmien välissä. Molempien osapuolten toimet vaikuttavat journalistien uutisointipäätöksiin.
Selviytyäkseen paineista journalistit käyttävät erilaisia strategioita, kuten peitetoimintaa, vaihtoehtoisten julkaisualustojen hyödyntämistä, itsesensuuria sekä raportointia maanpaosta käsin. Näiden havaintojen pohjalta Nfor esittelee painevasteisen raportoinnin mallin, joka kuvaa, miten pitkäaikainen paine muokkaa journalistisia rutiineja ja ammatillista päätöksentekoa.
Nforin väitöskirja tuo merkittävän panoksen journalismin tutkimukseen tarjoamalla syvällisen analyysin kriisiuutisoinnista globaalin etelän kontekstissa, jota on aiemmassa tutkimuksessa käsitelty rajallisesti. Tulokset korostavat myös tarvetta vahvemmalle institutionaaliselle tuelle journalisteille, jotka kohtaavat turvallisuuteen ja tiedonsaantiin liittyviä haasteita.
Väitöstilaisuus 14.2.2026
Edwin Nforin journalistiikan väitöskirjan “Political Crisis Reporting in Era of Media Interdependence: Examining Various Facets of Media Hybridity in the Cameroon Anglophone Crisis” tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 14. helmikuuta 2026 klo 12.00 Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampuksella, päärakennuksen luentosalissa C1. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Johana Kotišová (Amsterdamin yliopisto) ja kustoksena professori Turo Uskali (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti. Tervetuloa!
Tilaisuutta voi seurata etäyhteyden välityksellä.
Väitöskirja on luettavissa JYX-arkistossa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reetta KalliolaViestinnän asiantuntija, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504335652reetta.j.kalliola@jyu.fi
Edwin NforVäitöskirjatutkijaJyväskylän yliopisto, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
My research interests are crisis reporting and the influence of new media technologies on legacy media practice.
Kuvat
Linkit
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Miten liikunta vaikuttaa kehossamme? Uusi professori Riikka Kivelä tutkii vaikutuksia solu- ja molekyylitasolla5.2.2026 10:19:55 EET | Tiedote
Uusi liikunta- ja terveystieteen professori Riikka Kivelä tutkii liikunnan terveysvaikutuksia solu- ja molekyylitasolla. Parempi ymmärrys näistä mekanismeista auttaa kehittämään esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien ehkäisyä ja hoitoa. Kivelä on aloittanut professorina Jyväskylän yliopistossa 1.1.2026.
Simulaatiot ja kokeet kohtaavat: koneoppiminen ennustaa kulta-nanoklusterien rakenteita ja dynamiikkaa5.2.2026 07:05:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston tutkijat ennustivat kulta-nanoklusterien käyttäytymistä korkeissa lämpötiloissa koneoppimiseen perustuvien simulaatioiden avulla. Tieto on tärkeää nanomateriaalien suunnittelussa, jotta niiden ominaisuuksia voidaan muokata esimerkiksi katalyysiin ja muihin teknologisiin sovelluksiin.
Opettajien stressi ja työn imu näkyvät luokkahuonevuorovaikutuksessa4.2.2026 09:10:57 EET | Tiedote
Opettajien työhyvinvointi heijastuu suoraan luokkahuoneeseen ja opettajan ja oppilaiden välisen vuorovaikutuksen laatuun. Jyväskylän yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoittaa, että opettajien kokema stressi, työuupumus ja työn imu ovat yhteydessä siihen, millaista tunnetukea, ohjauksellista tukea ja toiminnan organisointia oppilaat saavat opetustilanteissa suomalaisissa peruskouluissa.
Tutkimuksen mukaan taidelaitosten tehtävä kestävyysmurroksessa ei ole miellyttää – vaan kestää ristiriitoja4.2.2026 06:59:00 EET | Tiedote
Teolliseen eläintuotantoon liittyy monimutkaisia kysymyksiä yhteiskunnan kestävyysmurroksessa. Ne ravistelevat ruokailutottumuksiamme, tuotannon tapoja ja ihmisen suhdetta muihin eläimiin. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan taidelaitokset voivat toimia merkittävinä areenoina tällaisten tunteita herättävien teemojen käsittelyssä.
Herpesvirusinfektio saa isäntäsolun tuman pehmenemään3.2.2026 07:05:00 EET | Tiedote
Tuore kansainvälinen tutkimus on hyödyntänyt edistyneitä mikroskopiatekniikoita ja laskennallista mallinnusta ja selvittänyt, miksi virusinfektio muuttaa tuman rakennetta ja siihen kohdistuvia voimia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme