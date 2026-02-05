Tutkimus: Toimittajat tasapainoilevat kansalaisjournalismin, digitaalisten alustojen ja poliittisen paineen välissä

Nforin tutkimus osoittaa, että Kamerunissa vuonna 2016 alkanut anglofoninen kriisi ei ole ainoastaan poliittinen ja humanitaarinen konflikti, vaan myös informaatiokriisi. Tutkimus perustuu laadullisiin haastatteluihin journalistien ja media-alan toimijoiden kanssa ja tarkastelee, miten ammattijournalistit navigoivat monimutkaisessa mediaympäristössä.

”Journalisteilta odotetaan nopeaa ja tarkkaa uutisointia, vaikka he kohtaavat väärää tietoa, rajallisen pääsyn konfliktialueille sekä painostusta sekä valtiollisilta että ei-valtiollisilta toimijoilta”, Nfor kertoo.

Perinteisen median ja kansalaisjournalistien keskinäinen riippuvuus

Tutkimuksen mukaan kriisiuutisointi Kamerunissa tapahtuu hybridi-mediaympäristössä, jossa perinteinen media ja kansalaisjournalistit ovat riippuvaisia toisistaan.

Kansalaisjournalistit tarjoavat ensikäden tietoa, vihjeitä sekä kuvia ja videoita alueilta, joille ammattijournalistien on vaikea tai vaarallista päästä. Perinteiset mediatalot puolestaan tuovat uutisointiin ammatillista harkintaa, tiedon varmistamista ja kontekstualisointia.

Nfor tarkastelee myös sitä, miten journalistit varmentavat tietoa nopeatempoisessa ja poliittisesti herkässä uutisympäristössä. Tulokset osoittavat, että uusista digitaalisista varmennustyökaluista huolimatta journalistit tukeutuvat edelleen vahvasti henkilökohtaisiin verkostoihin, kuten kollegoihin, silminnäkijöihin ja viranomaislähteisiin. Tutkimuksessa havaitaan myös sukupolvieroja varmennuskäytännöissä.

”Uransa alkuvaiheessa olevat journalistit omaksuvat digitaalisia työkaluja ja verkkoalustoja herkemmin, kun taas kokeneemmat journalistit suosivat vakiintuneita varmennusmenetelmiä ja luotettuja henkilökohtaisia kontakteja.”

Kriisiuutisointia paineen ja kontrollin puristuksissa

Tutkimus keskittyy lisäksi siihen, miten kontrollin ja uhkailun kokemukset vaikuttavat journalistien työskentelyyn. Anglofonista kriisiä raportoivat journalistit joutuvat usein tasapainoilemaan hallituksen viranomaisten ja separatistiryhmien välissä. Molempien osapuolten toimet vaikuttavat journalistien uutisointipäätöksiin.

Selviytyäkseen paineista journalistit käyttävät erilaisia strategioita, kuten peitetoimintaa, vaihtoehtoisten julkaisualustojen hyödyntämistä, itsesensuuria sekä raportointia maanpaosta käsin. Näiden havaintojen pohjalta Nfor esittelee painevasteisen raportoinnin mallin, joka kuvaa, miten pitkäaikainen paine muokkaa journalistisia rutiineja ja ammatillista päätöksentekoa.

Nforin väitöskirja tuo merkittävän panoksen journalismin tutkimukseen tarjoamalla syvällisen analyysin kriisiuutisoinnista globaalin etelän kontekstissa, jota on aiemmassa tutkimuksessa käsitelty rajallisesti. Tulokset korostavat myös tarvetta vahvemmalle institutionaaliselle tuelle journalisteille, jotka kohtaavat turvallisuuteen ja tiedonsaantiin liittyviä haasteita.

Väitöstilaisuus 14.2.2026

Edwin Nforin journalistiikan väitöskirjan “Political Crisis Reporting in Era of Media Interdependence: Examining Various Facets of Media Hybridity in the Cameroon Anglophone Crisis” tarkastustilaisuus pidetään lauantaina 14. helmikuuta 2026 klo 12.00 Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampuksella, päärakennuksen luentosalissa C1. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Johana Kotišová (Amsterdamin yliopisto) ja kustoksena professori Turo Uskali (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti. Tervetuloa!

Tilaisuutta voi seurata etäyhteyden välityksellä.

Väitöskirja on luettavissa JYX-arkistossa.