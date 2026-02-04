Kokoomuksen Limnell: Informaatioresilienssi on turvallisuutta sekä uutisten seuraaminen että uutistauot vahvistavat kriisinkestävyyttä
5.2.2026 10:53:44 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Uutisten määrä kasvaa, mutta yhä useampi suomalainen kertoo välttelevänsä uutisia kokonaan. Ilmiö ei ole vain yksilön valinta, vaan liittyy demokratian toimivuuteen, turvallisuuden tunteeseen ja yhteiskunnan kriisinkestävyyteen. Uutisten viikolla keskustelua on syytä laajentaa informaatioresilienssiin eli kykyyn kohdata tietoa kestävästi myös kuormittavassa maailmantilanteessa, toteaa Kokoomuksen kansanedustaja ja kyberturvallisuuden dosentti Jarno Limnell.
”Uutisten viikolla on syytä nostaa esiin informaatioresilienssi eli kyky kohdata tietoa kestävästi myös silloin kun maailmantilanne kuormittaa”, Limnell sanoo.
Suomessa vietetään parhaillaan Uutisten viikkoa. Teemaviikko on perinteisesti keskittynyt medianlukutaitoon ja nuorten uutissuhteeseen, mutta Limnellin mukaan nykyiset ilmiöt koskettavat koko yhteiskuntaa.
"Elämme kiihtyvän informaation ajassa, jossa uutisia on tarjolla enemmän kuin koskaan, ja samaan aikaan uutisten välttely yleistyy. Turvallinen yhteiskunta ei synny vain puolustuksesta, viranomaisista tai teknologisista järjestelmistä. Se syntyy myös siitä, että ihmiset ymmärtävät, mitä heidän ympärillään tapahtuu ja kokevat pysyvänsä mukana ajassa”, Limnell toteaa.
Viime vuosien kriisit, pandemia, Venäjän hyökkäyssota, taloudellinen epävarmuus ja jatkuvat kansainväliset jännitteet ovat tehneet uutisvirrasta monille kuormittavan. Tutkimusten ja kyselyiden mukaan uutisten välttely liittyy usein ahdistukseen, voimattomuuden tunteeseen ja kokemukseen vaikutusmahdollisuuksien puutteesta.
”Uutisten välttely ei ole heikkous tai piittaamattomuutta. Usein se on merkki kuormituksesta. Mutta jos uutisista irrottautumisesta tulee pysyvä olotila, syntyy tyhjiö, joka harvoin täyttyy faktoilla vaan huhuilla, tunteilla ja ulkopuolisella vaikuttamisella”, Limnell arvioi.
Limnellin mukaan ratkaisuksi tarvitaan informaatioresilienssiä, joka ei tarkoita jatkuvaa uutisten seuraamista tai kaikkeen reaaliajassa reagoimista. Kyse on kyvystä säädellä omaa uutissuhdetta, tunnistaa luotettavaa tietoa ja myös ymmärtää, milloin on viisasta ottaa etäisyyttä uutisvirrasta.
”Hyvä informaatioresilienssi tarkoittaa myös sitä, että välillä uskaltaa laittaa älylaitteet sivuun ja olla hetken lukematta uutisia. Mielenterveyden ja jaksamisen kannalta on täysin hyväksyttävää, ettei koko ajan ole ajan tasalla”, Limnell sanoo.
Turvallisuuden näkökulmasta olennaista on tasapaino. Demokratia tarvitsee kansalaisia, jotka seuraavat yhteiskunnallista keskustelua ja luottavat instituutioihin. Samalla yhteiskunnan on tunnistettava, että jatkuva kriisiuutisointi ja informaatiotulva voivat heikentää luottamusta, jos ihmiset kokevat jäävänsä yksin ahdistavien uutisten kanssa.
”Yhteiskunnan kriisinkestävyys ei tarkoita vain sitä, että tieto kulkee nopeasti. Se tarkoittaa myös sitä, että ihmiset jaksavat ottaa tiedon vastaan", Limnell toteaa.
Uutisten viikko tarjoaa Limnellin mukaan hyvän hetken siirtää keskustelua vastakkainasettelusta, pakonomaisesta uutisten seuraamisesta tai täydellisestä välttelystä, kohti kypsempää ja kestävämpää uutissuhdetta. Informaatioresilienssi on kansalaistaito, joka koskee kaikkia ikäryhmiä.
Jarno LimnellKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
