Kuvantamispalvelut koko Kanta-Hämeen alueella – neljä toimipistettä, yksi hoitopolku
5.2.2026 09:54:07 EET | Oma Häme | Tiedote
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen kuvantamispalvelut kattavat neljä toimipistettä: Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa ja Viipurintien terveyskeskus. Palvelut toimivat yhtenäisesti hoitotakuun mukaisesti, ja potilaita kannustetaan hyödyntämään koko alueen resursseja sujuvan ja laadukkaan hoidon takaamiseksi. Syyskuuhun 2026 asti Viipurintien terveyskeskuksen röntgen palvelee alueella. Ahveniston uusi sairaala valmistautuu avaamiseen, ja AssiBussi helpottaa kulkua nykyisen keskussairaalan ja uuden sairaalan välillä. Tavoitteena on varmistaa potilasturvallisuus ja hoidon jatkuvuus muutoksen keskellä.
Kanta-Hämeen hyvinvointialueella kuvantamispalveluja tuotetaan tällä hetkellä neljässä toimipisteessä: Hämeenlinnassa, Riihimäellä, Forssassa sekä Viipurintien terveyskeskuksessa. Kaikkia toimipisteitä käytetään aktiivisesti ja suunnitelmallisesti, jotta potilaat saavat tarvitsemansa tutkimukset mahdollisimman sujuvasti ja hoitotakuun mukaisesti. –Kuvantamistutkimuksen paikka määräytyy aina hoidon sujuvuuden ja hoitotakuun näkökulmasta. Kun koko alueen toimipisteitä käytetään yhdessä, tutkimuksiin päästään oikea-aikaisesti eikä hoito viivästy.
Viipurintien terveyskeskuksen röntgenissä tehdään tavallisia röntgentutkimuksia, ja se on käytössä syyskuuhun 2026 asti. Muut kuvantamistutkimukset toteutetaan Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan toimipisteissä tutkimuksen sisällön ja kiireellisyyden mukaan.
Kuvantamistutkimuksen paikka voi joskus olla eri kuin se yksikkö, jossa potilas muuten asioi. Tämä voi herättää kysymyksiä, mutta taustalla on aina hoidon kokonaisuuden ja sujuvuuden varmistaminen koko hyvinvointialueella. Kaikki potilaat eivät ole päivystyspotilaita, ja moniin tutkimuksiin voidaan tarjota aikaa myös toisesta toimipisteestä.
Kaikissa toimipisteissä tutkimukset tehdään samoilla periaatteilla ja samoilla laatukriteereillä. –Riihimäellä, Forssassa ja Hämeenlinnassa tutkimukset tehdään samoilla laatukriteereillä ja ammattitaitoisen henkilöstön toimesta. Potilaan hoito on yhtä laadukasta riippumatta siitä, missä toimipisteessä tutkimus tehdään.
Jos potilas kieltäytyy tarjotusta tutkimusajasta toisessa toimipisteessä ilman lääketieteellistä estettä, tutkimuksen toteutuminen voi siirtyä ja hoitotakuun toteutuminen vaarantua. Tästä syystä potilaita kannustetaan hyödyntämään koko alueen palveluja, jotta hoito etenee suunnitellusti.
Hämeenlinnassa valmistaudutaan parhaillaan uuteen Ahveniston sairaalaan. Muutto ja uusien laitteiden käyttöönotto ovat iso kokonaisuus, joka vaatii henkilöstöltä perehtymistä ja uuden teknologian haltuunottoa. –Uuteen Ahveniston sairaalaan siirtyminen on iso kokonaisuus, ja muuton aikana osa tutkimuksista ohjautuu tavallista useammin muille paikkakunnille. Näin varmistamme potilasturvallisuuden ja sujuvan hoidon myös muutoksen keskellä. Jos kuvantamisaika on varattu Kanta-Hämeen keskussairaalaan, tutkimuksen sisällöstä riippuen kuvantaminen voidaan toteuttaa joko uudessa Ahveniston sairaalassa tai nykyisessä keskussairaalassa. Tämän vuoksi asiakkaan on hyvä varata tutkimuskäynnille normaalia enemmän aikaa ja saapua paikalle hyvissä ajoin, sillä toimipisteiden välinen siirtyminen voi olla tarpeen.
Tammikuussa käynnistyi AssiBussi, joka palvelee asiakkaita ja henkilöstöä kuljettaen arkisin klo 8–15 nykyisen Kanta-Hämeen keskussairaalan ja uuden Ahveniston sairaalan välillä. Kuljetus lähtee keskussairaalan pääovelta ja saapuu Ahveniston sairaalan pääsisäänkäynnille.
AssiBussin tarkoituksena on tehdä asioinnista mahdollisimman sujuvaa muuton aikana ja helpottaa siirtymistä toimipisteiden välillä. Tarkemmista käytännöistä ja aikatauluista kerrotaan myöhemmin lisää.
Tavoitteena on aina potilaan sujuva, turvallinen ja laadukas hoito – koko Kanta-Hämeen alueella.
Yhteyshenkilöt
Veli-Pekka RautavapalvelualueylilääkäriPuh:040 193 7418veli-pekka.rautava@omahame.fi
