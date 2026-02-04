Taksi Helsingin Sote Kyyti -Android-sovelluksessa havaittu yhteensopivuusongelma – päivitetty versio tulossa saataville
5.2.2026 10:19:48 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen kuljetuspalveluiden palveluntuottaja Taksi Helsinki Oy:n matkojen tilausvälityssovelluksessa on havaittu yhteensopivuusongelma uudemmissa Android-käyttöjärjestelmäversioissa. Ongelma on ilmennyt sovelluksen lataamisen yhteydessä, eikä sovellusta ole voinut asentaa kaikkiin uusiin Android-puhelimiin. Latauksen aloituksessa sovellus on antanut virheilmoituksen.
iPhone‑puhelimissa sekä suurimmassa osassa Android‑laitteita sovellus toimii edelleen normaalisti.
Taksi Helsinki Oy on aloittanut ongelman korjaamisen välittömästi sen tultua tietoon. Uusi, korjattu sovellusversio julkaistaan Google Play -kauppaan nimellä ”Sotekyyti UUSI”. Uusi Sovellus tulee ladattavaksi arvioiden mukaan viikolla 7 eli 9.2. alkavalla viikolla. Lopullinen julkaisupäivä riippuu Google Storen hyväksymisprosessista.
Taksi Helsinki pahoittelee yhteensopivuusongelman aiheuttamaa haittaa.
Näin tilaat kuljetuksen Taksi Helsingiltä:
Kuljetuspalveluiden asiakas voi tehdä kuljetustilauksen puhelimitse, tekstiviestillä tai verkkosivulta löytyvällä internet-tilauslomakkeella sekä mobiilisovelluksella.
- puhelintilaus numerosta 014 211 040
- tekstiviestitilaus numerosta: 045 739 80493
- SOTE Kyyti-mobiilisovelluksella tai internet-tilauslomakkeella.
Yhdellä tilauspuhelulla voi tilata useammankin kuljetuksen.
Vammaispalvelulain ja liikkumisen tuen työ- ja opiskelumatkat
Keski-Suomen hyvinvointialue suosittelee työ- ja opiskelumatkaoikeuden omaavia asiakkaita hakemaan työ- ja opiskelumatkoihin tarvittaessa lisää pikamatkoja. Pikamatkoja voi hyödyntää esimerkiksi silloin, kun tarvitsee työ- tai opiskelupäivän aikana liikkua työ- tai opiskelukohteesta toiseen eikä siirtymiä voi välttämättä tietää ennalta.
Pikamatka tarkoittaa tilausaikataulusta poikkeavaa tilausta eli Taksi Helsinki välittää tilauksen heti autoilijoille ja auto saapuu, kun auto on ottanut tilauksen vastaan ja saapuu noutopaikalle. Pikamatkoja on käytössä asiointimatkoilla kaikilla liikkumisen tuen matkaoikeuden saaneilla vakiomääränä 4 kappaletta kuukaudessa.
Palautetta voi antaa Taksi Helsingin palautejärjestelmään
Palautetta kuljetuspalveluista voi antaa Taksi Helsinki Oy:n palautejärjestelmään. Hyvinvointialue ja palveluntuottaja käyvät tulleet palautteet läpi.
Kuljetusten tilausnumero on kuljetusten tilausta varten, joten sitä numeroa ei kannata ruuhkauttaa palautteilla.
Yhteyshenkilöt
Sari Hyötyläinen, logistiikkapäällikkö, Keski-Suomen hyvinvointialue, sari.hyotylainen(at)hyvaks.fi, p. 050 312 5380
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, tuija.ijas(at)hyvaks.fi, p. 050 566 2193
