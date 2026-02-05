Miten liikunta vaikuttaa kehossamme? Uusi professori Riikka Kivelä tutkii vaikutuksia solu- ja molekyylitasolla

Me kaikki tiedämme, että liikunta on terveyden kannalta hyödyllistä, mutta terveysvaikutusten taustalla olevat solu- ja molekyylitason mekanismit tunnetaan vielä melko huonosti.

“Tutkimusryhmäni keskittyy selvittämään miten ylipaino, ikääntyminen sekä eri syövät vaikuttavat verisuonistoon, sydämeen ja lihaksiin sekä kuinka liikunnalla voidaan estää haitallisia muutoksia”, Kivelä kertoo.

Ymmärrys liikunnan terveysvaikutusten molekyylimekanismeista mahdollistaa uusien, entistä tehokkaampien keinojen kehittämisen sydän- ja verisuonitautien sekä aineenvaihduntasairauksien ehkäisyyn ja hoitoon.

“Tavoitteena on, että tutkimustuloksemme johtavat hoitostrategioihin, jotka pitävät sydämen, lihakset ja verisuonet terveinä, ehkäisevät ikääntymiseen liittyviä sairauksia ja parantavat elämänlaatua ikääntyessämme.”

Liikuntaa mallinnetaan kuormittamalla soluja laboratoriossa

Kivelän ryhmässä tutkitaan fysiologisia ilmiöitä solu- ja molekyylitasolta kudoksiin ja aina koko kehon toimintaan asti.

“Kehitämme aktiivisesti uusia tutkimusmalleja. Esimerkiksi teemme tutkimuksia, joissa mallinnamme liikuntaa soluilla kuormittamalla niitä mekaanisesti laboratoriossa. Voimme venyttää tai sähköisesti aktivoida soluja laboratoriossa ja saada aikaan liikunnan kaltaisia vaikutuksia esimerkiksi geenien ilmenemisessä”, Kivelä sanoo.

Tutkimusryhmä on monitieteinen. Mukana on liikuntafysiologeja, solu- ja molekyylibiologeja sekä bioinformatiikan osaajia. Ryhmä tekee myös tiiviisti yhteistyötä useiden kotimaisten ja ulkomaisten tutkimusryhmien kanssa.

Tutkimustyössä Kivelää kiehtoo uusien tutkimusten ideointi, uuden tiedon löytäminen ja uuden oppiminen. Monitieteellinen työyhteisö ja yhdessä tekemisen ilmapiiri tukevat työssä onnistumista.

“Akateemisen perustutkimuksen vapautta tulee vaalia, sillä se mahdollistaa aidosti uusien ideoiden synnyn ja tärkeät havainnot”, Kivelä korostaa.

“Olen valtavan kiinnostunut ymmärtämään, miten elimistömme toimii. On innostavaa olla mukana tuottamassa uutta tietoa sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon, jotta voisimme elää terveempinä pitempään.”

Liikunnan ja terveyden tutkimuksen lisäksi huippu-urheilu on aina ollut lähellä Kivelän sydäntä. Hän on ollut huippu-urheilun instituutti KIHU:n hallituksessa vuodesta 2025 alkaen.

“Oma urheilu- ja valmentajaura on kestävyysurheilun saralta, mutta urheilutoimittajaisän mukana tuli seurattua lajeja laidasta laitaan.”

Riikka Kivelä väitteli liikuntafysiologian tohtoriksi 2008, jonka jälkeen hän toimi postdoc-tutkijana tieteen akateemikko, professori Kari Alitalon tutkimusryhmässä sekä akatemiatutkijana ja tutkimusryhmän johtajana Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan Kivelä palasi apulaisprofessoriksi vuonna 2021. Hän on ollut myös vierailevana tutkijana Uppsalan yliopistossa. Kivelän tutkimusryhmä on myös osa sydän- ja verisuonisairauksien tutkimukseen keskittynyttä Wihurin tutkimuslaitosta, joka toimii Biomedicumissa Helsingissä.

Lisätietoja:

Professori Riikka Kivelä

Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta

riikka.m.kivela@jyu.fi, +358405968961