RILin palkkakysely 2025: Naisen euro on 87 senttiä miehen eurosta
5.2.2026 10:53:23 EET | RIL ry | Tiedote
RILin tuore palkkakysely vuodelta 2025 paljastaa, että sukupuolten välinen palkkaero on edelleen huomattava, vaikka naisten palkat nousivat hieman miehiä enemmän. Naisen euro on 87 senttiä miehen eurosta.
RILin palkkakyselyyn vastanneiden vakituista kokopäivätyötä tekevien jäsenten keskimääräiset kuukausiansiot olivat 6 964 euroa ja mediaanipalkka 6 410 euroa kuukaudessa. Naisten mediaanipalkka nousi 2,8 % ja miesten 1,9 %. Keskiarvopalkka nousi naisilla 2,4 % ja miehillä 2,0 %.
Vaikka naisten palkat nousivat enemmän, sukupuolten välinen ero pysyi suurena. Naisten mediaanipalkka jäi 87 senttiin ja keskiarvopalkka 81 senttiin miesten palkasta. Naisilla mediaanipalkka oli 5 789 euroa ja miesten 6 654 euroa kuukaudessa. Keskiarvopalkka oli naisilla puolestaan 5 911 euroa ja miehillä 7 317 euroa.
Palkankorotuksen keskiarvo 366 euroa
RILin palkkakyselyn mukaan suurin osa, 83 prosenttia, vastaajista sai palkankorotuksen: keskiarvo oli 366 euroa ja mediaani 200 euroa. Joka kymmenennellä palkka oli pysynyt ennallaan, kolmella prosentilla laskenut ja neljä prosenttia vastaajista ei joko ollut kyselyyn vastaamishetkellä töissä tai ei osannut vastata kysymykseen.
79 % palkankorotuksista oli yleiskorotuksia ja vain 16 % palkankorotuksista perustui henkilökohtaisiin ansioihin tai meriitteihin. Kolmanneksi suurin syy palkankorotuksille oli työehtosopimukseen perustuva työnantajan päättämä palkankorotus.
Lomautuksia piti mahdollisena lähes joka viides
Kyselyn mukaan tilanne työpaikoilla on ollut aavistuksen edellisvuotta epävakaampi. Lomautuksia piti mahdollisena 18 % tai todennäköisenä yhdeksän prosenttia sekä irtisanomisia todennäköisinä viisi prosenttia ja mahdollisina toiset viisi prosenttia vastaajista.
Sama 43 % vastaajista kuin edellisvuonnakin, koki työmääränsä ajoittain liian suureksi ja yhdeksän prosenttia jatkuvasti liian suureksi. Noin puolet arvioi viime vuoden tapaan, ettei heillä ole juurikaan työuupumuksen merkkejä (arvosana 1-3, asteikolla 1-10).
Kyselyn taustaa:
RILin palkkakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2025 yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin kanssa. Vuoden 2025 palkkakyselyn vastausprosentti oli 21, joista miehiä oli 72 prosenttia ja naisia 28 prosenttia.
Kyselyyn vastanneista RILin jäsenistä suurin osa eli 79 % työskenteli yksityisellä sektorilla. Työsuhteista oli vakituisia 95 % ja määräaikaisia 5 %. Kyselyyn osallistuneiden ikäjakauma oli laaja, mutta aktiivisimmat vastaajaryhmät olivat 30–39-vuotiaat ja 50–59-vuotiaat. Vastaajat edustivat monenlaisia asiantuntija- ja johtotehtäviä, ja eniten vastasivat suunnittelualalla toimivat.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Henriikka HellströmJohtaja, viestintä ja jäsenyysRILPuh:040 554 8857henriikka.hellstrom@ril.fi
Mia KaurilaAsiantuntija, viestintä ja jäsenyysRILPuh:0500 873 862mia.kaurila@ril.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta RIL ry
RIL ry:n Kesätyökysely 2025: Suosituimpia työantajia ovat suuret suunnittelu- ja konsulttitoimistot12.12.2025 12:00:00 EET | Tiedote
RILin kesätyökyselyyn 2025 vastanneet rakennetun ympäristön alan teekkarit ovat edellisvuotta tyytyväisempiä niin työtehtäviinsä kuin työnantajiinsa. Myös palkkatyytyväisyys kasvoi. Kaikkiaan kesätöiden keskipalkat nousivat vuodessa 2 550 eurosta 2 620 euroon kuukaudessa. Houkuttelevimmiksi työnantajiksi nimettiin AFRY, Sweco, Ramboll, A-Insinöörit ja Sitowise.
RILin kysely paljastaa: Syrjintää kokenut 54%, häirintää 50%11.12.2025 09:24:28 EET | Tiedote
Rakennetun ympäristön alan korkeakoulutettuja edustava henkilöjärjestö RIL ry toteutti syksyllä 2025 jäsenilleen toista kertaa Kohti vastuullisempaa työkulttuuria -kyselyn. Ensimmäisen kerran kysely tehtiin vuonna 2023. Vastaajat jakautuvat epätasa-arvoisen kohtelun, syrjinnän ja häirinnän osalta kahtia. Kaiken kaikkiaan tilanne on huonontunut kahden vuoden takaisesta.
Maiju Asiala valittu Vuoden nuoreksi RILiläiseksi 202527.11.2025 16:00:00 EET | Tiedote
RIL ry on valinnut Vuoden nuoreksi RILiläiseksi 2025 Maiju Asialan, Geosyntec Consultantsin geoteknisen asiantuntijan. Tunnustus jaettiin kuudetta kertaa ja sen tavoitteena on tuoda esiin nuoria osaajia, jotka toimivat alan positiivisina keulakuvina ja edistävät diplomi-insinöörien ammattitaidon arvostusta.
Tornionjoen ratasilta on Vuoden Silta 20256.11.2025 15:55:00 EET | Tiedote
Tornionjoen ratasilta on valittu Vuoden silta 2025-tunnustuksen saajaksi. Suomen ja Ruotsin rajalla Tornionjoen yli kulkeva rautatiesilta on merkittävä osa Väyläviraston Laurila–Tornio–Haaparanta-rataosuuden kehittämishanketta. Sillan korjaus- ja muutoshanke on poikkeuksellisen vaativa ja teknisesti korkeatasoinen, ja se on toteutettu kansainvälisenä yhteistyönä.
RILin kysely: Vajaa puolet hyödyntää tekoälyä työssään26.9.2025 12:30:00 EEST | Tiedote
RILin tekoälyn käyttöön liittyvän kyselyn mukaan 45 % vastanneista jäsenistä hyödyntää tekoälyä työssään. Suurin käyttökohde on sisällöntuotto. Kattavaa koulutusta AI:n käyttöön haluaisi iso osa, eikä kaikilta työpaikoilta löydy tarpeellisia ohjeita sen käyttöön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme