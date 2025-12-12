RILin palkkakysely 2025: Naisen euro on 87 senttiä miehen eurosta

RILin palkkakyselyyn vastanneiden vakituista kokopäivätyötä tekevien jäsenten keskimääräiset kuukausiansiot olivat 6 964 euroa ja mediaanipalkka 6 410 euroa kuukaudessa. Naisten mediaanipalkka nousi 2,8 % ja miesten 1,9 %. Keskiarvopalkka nousi naisilla 2,4 % ja miehillä 2,0 %.

Vaikka naisten palkat nousivat enemmän, sukupuolten välinen ero pysyi suurena. Naisten mediaanipalkka jäi 87 senttiin ja keskiarvopalkka 81 senttiin miesten palkasta. Naisilla mediaanipalkka oli 5 789 euroa ja miesten 6 654 euroa kuukaudessa. Keskiarvopalkka oli naisilla puolestaan 5 911 euroa ja miehillä 7 317 euroa.

Palkankorotuksen keskiarvo 366 euroa

RILin palkkakyselyn mukaan suurin osa, 83 prosenttia, vastaajista sai palkankorotuksen: keskiarvo oli 366 euroa ja mediaani 200 euroa. Joka kymmenennellä palkka oli pysynyt ennallaan, kolmella prosentilla laskenut ja neljä prosenttia vastaajista ei joko ollut kyselyyn vastaamishetkellä töissä tai ei osannut vastata kysymykseen.

79 % palkankorotuksista oli yleiskorotuksia ja vain 16 % palkankorotuksista perustui henkilökohtaisiin ansioihin tai meriitteihin. Kolmanneksi suurin syy palkankorotuksille oli työehtosopimukseen perustuva työnantajan päättämä palkankorotus.

Lomautuksia piti mahdollisena lähes joka viides

Kyselyn mukaan tilanne työpaikoilla on ollut aavistuksen edellisvuotta epävakaampi. Lomautuksia piti mahdollisena 18 % tai todennäköisenä yhdeksän prosenttia sekä irtisanomisia todennäköisinä viisi prosenttia ja mahdollisina toiset viisi prosenttia vastaajista.

Sama 43 % vastaajista kuin edellisvuonnakin, koki työmääränsä ajoittain liian suureksi ja yhdeksän prosenttia jatkuvasti liian suureksi. Noin puolet arvioi viime vuoden tapaan, ettei heillä ole juurikaan työuupumuksen merkkejä (arvosana 1-3, asteikolla 1-10).

Kyselyn taustaa:

RILin palkkakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2025 yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin kanssa. Vuoden 2025 palkkakyselyn vastausprosentti oli 21, joista miehiä oli 72 prosenttia ja naisia 28 prosenttia.

Kyselyyn vastanneista RILin jäsenistä suurin osa eli 79 % työskenteli yksityisellä sektorilla. Työsuhteista oli vakituisia 95 % ja määräaikaisia 5 %. Kyselyyn osallistuneiden ikäjakauma oli laaja, mutta aktiivisimmat vastaajaryhmät olivat 30–39-vuotiaat ja 50–59-vuotiaat. Vastaajat edustivat monenlaisia asiantuntija- ja johtotehtäviä, ja eniten vastasivat suunnittelualalla toimivat.