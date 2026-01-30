Uusi selvitys: Seksuaali- ja lisääntymisoikeudet jännitteenä Orpon hallituksen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

Plan International Suomen tuore selvitys paljastaa, että seksuaali- ja lisääntymisoikeuksiin liittyvät poliittiset kysymykset ovat erityisenä jännitteenä Petteri Orpon hallituksen ulkopolitiikassa. Miten lisätä SRHR:n merkitystä Suomen ulkopolitiikassa? -niminen selvitys vertailee ensimmäistä kertaa Marinin ja Orpon hallituksien tekemää ulkopolitiikkaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien (SRHR) näkökulmasta.

Selvityksen mukaan poliittisen johdon muutokset ja vakaumukset ovat vaikuttaneet Suomen tekemään SRHR-politiikkaan sekä hallitusten välillä että niiden sisällä. Suomi jättäytyi esimerkiksi pois Ukrainan tasa-arvoliittoumasta ministeri Ville Tavion päätöksellä.

”Jännitteisyydestä huolimatta Orpon hallitus teki merkittävän uuden linjavedon, kun se viittasi ensimmäistä kertaa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa vuonna 2024”, sanoo Planin kansainvälisen kehityksen asiantuntija Senni Martikainen.

Selvityksen mukaan SRHR näyttäytyy Suomen ulkopolitiikassa pääasiassa kehityspoliittisena tavoitteena, jonka merkitys on vähitellen noussut Suomen laajemmassa ulkopoliittisessa profiilissa. SRHR-politiikan toimintaympäristö on perustunut 1990-luvun globaalin ihmisoikeus- ja tasa-arvopolitiikan saavutuksiin, mm. YK:n johdolla laadittuihin sopimuksiin.

Tällä hetkellä useat toimijat pyrkivät heikentämään kansainvälisiä sopimuksia sekä kyseenalaistavat seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia, esimerkiksi turvallisia abortteja, seksuaalikasvatusta sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaoloa. Tämä liittyy muihin demokratiaa heikentäviin trendeihin, kuten autoritaarisuuden nousuun, ihmisoikeuksien kyseenalaistamiseen ja kansalaisyhteiskunnan rahoituksen vähentämiseen.

”Kun sääntöpohjaista maailmanjärjestystä ja oikeusvaltiota murennetaan, seksuaali- ja lisääntymisoikeudet menetetään usein ensimmäisinä. SRHR:n toteutumista voikin pitää ilmapuntarina, joka kertoo ihmisoikeuksien ja tasa-arvon tilasta”, sanoo Planin vs. pääsihteeri Anna Könönen.

Selvitys ehdottaa, että SRHR tulisi ottaa vahvemmaksi osaksi koko Suomen tekemää ulkopolitiikkaa, koska Suomella on osaamista ja mahdollisuuksia SRHR:n edistämiseen.

”Seksuaali- ja lisääntymisoikeudet eivät ole erilliskysymys vaan perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, joita Suomen tulee puolustaa”, Anna Könönen sanoo.



Tervetuloa julkistustilaisuuteen



Selvityksen tutkimusosan ovat laatineet tutkijat Minna Lyytikäinen ja Tiina Vaittinen. Selvityksen julkaisutilaisuus pidetään keskiviikkona 11.2. klo 14.00 eduskunnan Pikkuparlamentissa (Arkadiankatu 3, Helsinki). Ilmoittautumiset tilaisuuteen Senni Martikaiselle (senni.martikainen@plan-international.org).



Selvitys on luettavissa Planin verkkosivuilla: https://plan.fi/tutkimukset/miten-lisata-srhrn-merkitysta-suomen-ulkopolitiikassa/